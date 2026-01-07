공연으로도 인정받은 '센과 치히로의 행방불명'... "한국 관객 반응 궁금해"

CJ ENM

큰사진보기 ▲음악극 <센과 치히로의 행방불명>의 존 케어드 연출(왼쪽), 이마이 마오코 공동 번안가. CJ ENM

주인공 치히로 역은 카미시라이시 모네와 카와이 레나가 병행한다. 미야케 쇼 감독의 <여행과 나날> 등에 출연하며 일본 아카데미 여우주연상을 받은 카미시라이시 모네는 "각 나라 도시마다 관객들 표정이 다른데 서울 관객분들은 어떤 표정으로 가르침을 주실지 궁금하다"며 "치히로는 항상 두 발로 당당하게 서 있고 결단력 있는 만큼 아이들과 관객들이 자신을 믿는 법을 그에게 배울 수 있었으면 좋겠다"는 바람을 전했다.



아이돌 그룹 AKB48 출신이자 TV 드라마 등으로 연기 경력을 쌓아온 카와이 레나 또한 "비일상적 세상이 배경인 이 작품에서 무대에 설 때마다 신선함을 잃지 않고 새로운 모습을 보이겠다"며 "일상의 무기력함에 갇혀 있던 치히로가 성장해 가는 걸 잘 표현하겠다"는 각오를 드러냈다. 그는 "치히로가 10살인데 그 모습에 저도 살아갈 힘을 얻는다. 아이들도 일하고 대가를 받는 게 얼마나 중요한지 느꼈으면 좋겠다"고 재치 있게 덧붙이기도 했다.



온천장 주인이자 강렬한 외모의 소유자인 유바바, 그의 쌍둥이 언니 제니바는 나츠키 마리와 하노 아키, 타카하시 히토미가 연기한다. 특히 나츠키 마리는 원작 애니메이션에서 직접 유바바와 제니바의 목소리를 연기했다. 나츠키 마리는 "20여 년 전에 지브리 스튜디오 연락으로 참여했는데 원래 유바바와 제니바는 완전 다른 캐릭터였지만 제 목소리를 들은 미야자키 하야오 감독님이 쌍둥이로 바꾸셨다"며 "애니메이션과 무대는 완전 다르더라. 일본 초연 이후 런던과 상하이를 거치며 무대 연기에 가깝게 만들어 나가고 있다"고 설명했다.



음악극 <센과 치히로의 행방불명>은 7일 서울 예술의 전당 오페라극장에서 막을 올린다. 공연은 오는 3월 22일까지 이어진다.



센과치히로의행방불명 미야자키하야오\ 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이선필 (thebasis3) 내방 구독하기 오메가3같은 글을 쓰고 싶다. 될까? 결국 세상을 바꾸는 건 보통의 사람들. 이 기자의 최신기사 학폭 의혹에 군입대 앞둔 조병규, 영화로 복귀..."좋은 추억 쌓았다"

음악극 <센과 치히로의 행방불명>의 주역들. 왼쪽부터 이마이 마오코, 배우 카미시라이시 모네, 존 케어드 연출, 카와에이 리나, 나츠키 마리.한국에서 2002년에 개봉, 212만 관객을 동원한 미야자키 하야오 감독 애니메이션 <센과 치히로의 행방불명>이 음악극으로 돌아온다.7일 서울 서초구 예술의 전당에서 열린 오리지널 투어 프레스콜 현장엔 연출 및 번안을 맡은 존 케어드 감독과 공동번안 이마이 마오코, 치히로를 연기한 배우 카미시라이시 모네, 카와이에 리나, 그리고 유바바 제니바 역을 맡은 배우 나츠키 마리가 참석했다.음악극 <센과 치히로의 행방불명>(Spirited Away)은 2022년 3월 일본 초연 이후 런던과 상하이에서 각각 공연되며 전 세계 관객의 환호를 받았다. 우연히 신비한 온천을 찾았다가 금지된 신들의 세계로 들어가게 된 소녀 치히로의 모험담은 일본 공연에서 매번 매진 사례를 기록했고, 런던 웨스트엔드 최대 규모 극장인 콜리세움과 중국 상하이에서도 100%에 가까운 좌석 점유율을 기록했다.한국 초연을 앞두고 제작진 또한 기대감을 드러냈다. 뮤지컬 <레미제라블> 오리지널 연출가이자 토니상 및 올리비에상을 수상한 존 케어드 감독은 "다른 영화나 시각 예술과 달리 미야자키 하야오 감독은 대사만이 아닌 이미지만으로도 주제와 감동을 전달하는 분"이라며 "애니메이션 속 마법 같은 장면을 무대로 구현하는 게 가장 큰 도전이었다. 온갖 장소가 많이 등장하기에 그분의 작품을 무대화하는 게 어렵지만, 이 작품은 90% 정도가 온천에서 일어나기에 도전할 수 있겠다 생각했다"고 계기를 밝혔다.거대한 온천을 위해 제작진은 일본 전통 가면극을 기반으로 한 회전 장치에 거대 인형(퍼펫)을 준비했다. 여기에 원작 음악을 담당한 히사이시 조 음악 감독 또한 오리지널 스코어 작곡으로 함께 했다. 존 케어드 감독은 "공 제작을 위해 미야자키 감독을 찾아갔을 때 흔쾌히 좋다고 했다"며 "그의 환상적인 작품 세계와 캐릭터를 한국 관객분들이 잘 느껴주셨으면 좋겠다"고 기대감도 드러냈다.공동 번안을 맡은 이마이 마오코는 존 케어드 감독의 아내기도 하다. 아이에게 일본어를 가르치기 위해 미야자키 하야오 감독 작품을 많이 보여줬고 <센과 치히로의 행방불명> 또한 그중 하나였다고 한다. 한국에서도 2014년 초연된 바 있는 뮤지컬 <키다리 아저씨> 때도 존 케어드 감독과 이마이 마오코가 협업했기에 팬들 입장에선 그 호흡을 기대해볼 수 있다. 이마이 마오코는 "<키다리 아저씨>는 이미 완성된 작품을 번역한 것이지만, 이번 작품은 일본 작품을 무대로 만들어 한국 등 여러나라에 소개하는 것이라 좀 다른데, 한국 관객분들이 어떻게 생각할지 궁금하다"고 말했다.