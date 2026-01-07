공연으로도 인정받은 '센과 치히로의 행방불명'... "한국 관객 반응 궁금해"

▲
음악극 <센과 치히로의 행방불명>의 주역들. 왼쪽부터 이마이 마오코, 배우 카미시라이시 모네, 존 케어드 연출, 카와에이 리나, 나츠키 마리.CJ ENM
한국에서 2002년에 개봉, 212만 관객을 동원한 미야자키 하야오 감독 애니메이션 <센과 치히로의 행방불명>이 음악극으로 돌아온다.
7일 서울 서초구 예술의 전당에서 열린 오리지널 투어 프레스콜 현장엔 연출 및 번안을 맡은 존 케어드 감독과 공동번안 이마이 마오코, 치히로를 연기한 배우 카미시라이시 모네, 카와이에 리나, 그리고 유바바 제니바 역을 맡은 배우 나츠키 마리가 참석했다.
음악극 <센과 치히로의 행방불명>(Spirited Away)은 2022년 3월 일본 초연 이후 런던과 상하이에서 각각 공연되며 전 세계 관객의 환호를 받았다. 우연히 신비한 온천을 찾았다가 금지된 신들의 세계로 들어가게 된 소녀 치히로의 모험담은 일본 공연에서 매번 매진 사례를 기록했고, 런던 웨스트엔드 최대 규모 극장인 콜리세움과 중국 상하이에서도 100%에 가까운 좌석 점유율을 기록했다.
한국 초연을 앞두고 제작진 또한 기대감을 드러냈다. 뮤지컬 <레미제라블> 오리지널 연출가이자 토니상 및 올리비에상을 수상한 존 케어드 감독은 "다른 영화나 시각 예술과 달리 미야자키 하야오 감독은 대사만이 아닌 이미지만으로도 주제와 감동을 전달하는 분"이라며 "애니메이션 속 마법 같은 장면을 무대로 구현하는 게 가장 큰 도전이었다. 온갖 장소가 많이 등장하기에 그분의 작품을 무대화하는 게 어렵지만, 이 작품은 90% 정도가 온천에서 일어나기에 도전할 수 있겠다 생각했다"고 계기를 밝혔다.
거대한 온천을 위해 제작진은 일본 전통 가면극을 기반으로 한 회전 장치에 거대 인형(퍼펫)을 준비했다. 여기에 원작 음악을 담당한 히사이시 조 음악 감독 또한 오리지널 스코어 작곡으로 함께 했다. 존 케어드 감독은 "공 제작을 위해 미야자키 감독을 찾아갔을 때 흔쾌히 좋다고 했다"며 "그의 환상적인 작품 세계와 캐릭터를 한국 관객분들이 잘 느껴주셨으면 좋겠다"고 기대감도 드러냈다.
공동 번안을 맡은 이마이 마오코는 존 케어드 감독의 아내기도 하다. 아이에게 일본어를 가르치기 위해 미야자키 하야오 감독 작품을 많이 보여줬고 <센과 치히로의 행방불명> 또한 그중 하나였다고 한다. 한국에서도 2014년 초연된 바 있는 뮤지컬 <키다리 아저씨> 때도 존 케어드 감독과 이마이 마오코가 협업했기에 팬들 입장에선 그 호흡을 기대해볼 수 있다. 이마이 마오코는 "<키다리 아저씨>는 이미 완성된 작품을 번역한 것이지만, 이번 작품은 일본 작품을 무대로 만들어 한국 등 여러나라에 소개하는 것이라 좀 다른데, 한국 관객분들이 어떻게 생각할지 궁금하다"고 말했다.