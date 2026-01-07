'싱어게인4' 최종 우승 이오욱... 차세대 스타될까?

JTBC

JTBC '싱어게인4'가수 이오욱이 JTBC <싱어게인4> 최종 우승을 차지했다. 6일 방송된 파이널 무대에서 이오욱은 슬로울리, 김재민, 도라도와 팽팽한 대결을 펼친 끝에 우승의 영예를 안았다. 심사위원 점수와 시청자 투표를 합산한 최종 결과, 이오욱은 총점 3051.06점을 획득해 상금 3억 원의 주인공이 되었다.우승 소감을 묻는 MC 이승기의 질문을 받은 이오욱은 눈물을 흘리며 "몇 년 전 힘들 때 두 번 다시는 울지 않겠다고 다짐했는데, 오늘처럼 좋은 날엔 감사함으로 울겠다"며 감격스러운 마음을 전했다. 이어 "나는 그저 도전했을 뿐이고, 내가 좋아하는 노래만 불렀다. 앞으로도 지치지 않고 노래하겠다"며 각오를 다졌다.2위를 차지한 필리핀 출신 도라도는 "이름을 알릴 수 있어 감사하고 영광이다"며 가족에게 사랑과 고마움을 전했다. 3위 김재민은 "부모님께 소파를 선물할 수 있게 돼 기쁘다. 앞으로 더 좋은 모습 보여드리겠다"고 소감을 밝혔다. 4위 슬로울리는 "예선 심사 때 느꼈던 떨림을 잊지 않고 살겠다"며 진심 어린 마음을 전했다.