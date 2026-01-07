"올림픽·AG에서 영광을" 국가대표 훈련 막 올랐다

▲
7일 진천국가대표선수촌에서 열린 2026 국가대표 훈련개시식에서 (왼쪽부터)유승민 대한체육회 회장, 최휘영 문화체육관광부 장관, 양궁 김우진 선수가 플래카드를 들고 있다.박장식
2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽을 비롯해 2026 아이치·나고야 아시안 게임, WBC와 FIFA 월드컵 등이 한꺼번에 개최되며 스포츠의 해로 꼽히는 2026년, 국가대표 선수들이 올해 '영광의 무대'를 만들 것을 다짐했다.
대한체육회는 7일 충북 진천국가대표선수촌 벨로드롬에서 2026 국가대표 훈련 개시식을 개최했다. 진천선수촌에 입촌한 국가대표 선수들을 비롯해 6백여 명이 참석한 가운데 열린 이날 훈련 개시식은 지난 올림픽과 아시안 게임에서의 선전을 되돌아 보고, 올해 주요 국제무대에서의 활약을 약속하는 자리가 되었다.
"뜻깊은 시작점... 정정당당한 참모습 보여주길"
이날 개시식 사회는 곽윤기 전 쇼트트랙 국가대표 선수가 맡았다. 본격적인 훈련 개시식에 앞서 2025년 태극마크를 달고 출전한 대표팀 선수들의 활약상을 담은 영상이 상영되며 행사 분위기를 띄웠다.
유승민 대한체육회장은 "올해는 K-스포츠의 해로, 체육인 모두에게 매우 중요한 해"라며 "동계 올림픽과 월드베이스볼클래식(WBC), 북중미 FIFA 월드컵, 아시안 게임은 물론 11월 열릴 2026 다카르 청소년 올림픽까지 다섯 개의 국제 대회가 대한민국 스포츠를 기다리고 있다. 그런 무대들을 향해 나아갈 국가대표 선수들의 공식적인 훈련이 시작되는 뜻깊은 시작점이 오늘이다"라고 말했다.
이어 유 회장은 "대한체육회는 선수들이 안전하고 안정적인 환경에서 훈련에 전념하고, 각자의 기량을 최고의 무대에서 마음껏 발휘할 수 있도록 정부와 함께 현장 중심의 지원과 훈련 여건 조성에 최선을 다하겠다"라며 "특히 이를 위해 예비 국가대표 제도 신설 및 운영, 전국소년체전 예산 증액 등 전년 대비 330억 원 규모의 예산을 확충했다"라고 소개했다.
유 회장은 "국가대표 여러분의 노력과 땀방울은 지금 이 순간에도 국민에게 큰 감동과 희망을 전하고 있다. 경쟁 속에서도 정정당당한 모습으로 스포츠 정신을 몸소 실천하고 품격 있는 참 국가대표의 모습을 보여주길 바란다"라면서 "폭력과 불합리가 없는 공정하고 존중받는 체육 환경은 제도만으로 만들어질 수 없으며, 모두의 실천을 통해 만들어진다"라고 강조했다.
"문체부, 선수들 훈련에만 전념할 수 있도록 지원하겠다"