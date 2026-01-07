겨울 아르바이트 이후 변한 '삿포로 삼총사'

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

이제 막 40세에 접어든 미야케 쇼 감독은 최근 10년간 연달아 내놓은 작품들(〈너의 새는 노래할 수 있어〉, 〈너의 눈을 들여다보면〉, 〈새벽의 모든〉, 〈여행과 나날〉)이 일본 국내외를 막론하고 대대적인 호평을 받으며 '일본 영화의 미래'로 불리기 시작했다. 모르긴 몰라도, 그 역시 이런 평가가 싫지만은 않은 눈치다.아니나 다를까, 그의 작품들 가운데 상대적으로 덜 알려졌던 영화들이 속속 개봉되고 있다. 상당히 실험적인 픽션 다큐멘터리 청춘 영화 〈와일드 투어〉에 이어, 2010년 데뷔작 〈굿 포 낫씽〉이 관객을 찾아왔다. 그의 이름을 본격적으로 알린 두 번째 영화 〈플래시백〉 역시 머지않아 개봉하지 않을까 싶다. '미야케 쇼'라는 이름은 앞으로 더욱 널리 알려질 듯하다.〈굿 포 낫씽〉은 하염 없이 눈이 내리고 차곡차곡 쌓인 설원을 배경으로, 컬러 아닌 흑백 화면이 인상적인 영화다. 18살 고등학생 친구 세 명이 아르바이트를 하는 이야기가 전부인데, 제목 그대로 '아무 짝에도 쓸모없는 일'처럼 보이기도 한다. 오히려 그렇기 때문에 더 영화에 몰입하게 되는 걸까. 보고 난 뒤 여운이 길게 남는다.삿포로의 겨울은 새하얗다. 어디를 보든, 어디를 가든 눈이 소복이 쌓여 있다. 교복을 입은 세 친구는 어딘가로 향한다. 매일같이 들르던 카페에 갔다가, 아는 형이 일하는 보안 경비 업체로 발길을 옮긴다. 그렇게 아르바이트를 시작하게 된다. 그중 한 친구는 긴 머리를 빡빡 깎으며 나름의 결의를 드러낸다.졸업을 앞둔 18살 고등학생 세 친구는, 그러나 보안 경비 업체에서 딱히 할 일이 없다. 더군다나 사장은 애초에 세 명이나 필요로 하지도 않았다. 아는 형은 중간에서 난감해하지만, 대수롭지 않은 듯 상황을 넘긴다. 그러는 사이 세 친구 중 한 명은 탈선하듯 따로 행동하려 한다. 보안 경비 업체라는 공간 자체가 못마땅해 보인다.