별다른 꿈 없이 뛰어놀던 삼총사를 변하게 만든 '이날' 벌어진 일

순백의 눈으로 뒤덮힌 홋카이도 삿포로, 겨울방학을 맞이한 18살 세 친구 '테츠오', '이와미', '타니'는 고등학교 졸업을 앞둔 상태다. 딱히 진로도 결정하지 않은 상황에서 셋은 선배가 일하는 보안 경비 업체에서 아르바이트를 시작한다. 난생처음 어설픈 이력서도 작성하고, 그냥 아르바이트가 아니라며 가족과 친구들에게 자랑도 하지만, 직원이라곤 사장 포함 3명이던 작은 회사에서 그들이 맡은 건 선배 직원의 허드렛일을 돕는 조수 노릇이 고작이다. 그래도 뭔가 어른의 길에 들어선 기분에 우쭐댄다.
아침마다 회사 앞마당 눈을 치우는 게 하루의 시작이지만, 세 친구는 그저 처음 경험하는 직장이 신기하기만 하다. 선배 조언을 그대로 따르듯, 그들은 평소처럼 수다를 떨고 장난도 치다 종종 혼쭐이 나긴 해도 즐거운 나날을 보낸다. 선배 직원들과 말도 붙여보고, 회식 자리도 낀다. 선배에게 운전도 배우고, 슬슬 고급 기술 업무도 알려 달라 보채다 핀잔도 먹으며 시간은 쏜살같이 흐른다. 그렇게 모험과도 같은 나날이 무한히 이어질 것만 같던 어느 날, 사건이 발생하며 모든 게 꼬이기 시작한다.
발견하는 기쁨