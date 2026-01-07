별다른 꿈 없이 뛰어놀던 삼총사를 변하게 만든 '이날' 벌어진 일

㈜디오시네마

<굿 포 낫씽> 스틸후속작들에서 대도시의 뒤편, 어스름한 석양과 먼동이 터오는 새벽의 푸르스름한 색감을 절묘하게 묘사하는 광경과 달리, <굿 포 낫씽>의 거칠고 흑백으로 제한된 화면은 처음엔 낯설기만 하다. 한국 독립영화가 종종 구사하는 '스킬', 로케이션 제약과 촬영 간소화를 위한 인위적 흑백 도입과 대동소이한 작업 아닌가 하는 의심이다. 물론 그 측면도 일정하게 작용했겠지만, 감독의 비전이 고작 그 정도로 그치진 않아 보인다.눈에 파묻힌 삿포로, 그 구석 어딘가 변두리에 자리한 작은 보안회사 사무실은 아침마다 제설 작업을 빼먹는 순간 작업용 차량이 출입하기도 힘겹다. 양복을 차려입어도 신발은 동계 장화를 착용할 정도다. 뒷골목 온갖 구질구질한 요소가 눈 덕분에 푹 덮히는 부수적 효과가 파생하는 걸 감독은 절묘하게 활용한다. 세 친구 앞에 놓인 온갖 유혹과 위험 대신에, 대개 10대 후반에서 20대 초반 '흙수저' 청춘이 겪게 마련인 우울한 현실을 탈색시키고 즐겁고 신기한 모험의 시간으로 변모하는 데 일등공신으로 써먹은 것. 흑백 카메라는 그런 극적인 명암 대비를 더 강조하는 장치로 제 역할을 맡는다.작은 보안업체의 일상은 대수로울 게 없다. 경찰서에서 사건 발생 정보를 남보다 한발 빠르게 입수해 영업에 활용하고, 매일 외근하며 방범 카메라를 설치하거나 점검한다. 사장은 거래처를 확보하고, 사무실 직원은 서류 업무를 맡고, 현장직원은 조수들을 거느리고 반복 업무를 수행한다. 겨울철 일이 그리 많지 않고 사건도 많지 않은 동네라 회사는 한가하다. 아르바이트 구해달라 해서 맡겼더니 3명은 감당할 수 없다며 푸념하는 사장에게 직원은 셋 중 한둘은 그만두지 않을까 하며 받아넘긴다. 대수롭지 않게 지나가는 말처럼 들려도 세 주인공 앞에 닥칠 미래를 예지하는 징후 격이다.소소하던 일상에 작은 파문이 발생한다. 고즈넉하던 업무에 균열이 온다. 한바탕 소란이 일어나지만, 호들갑 떨며 난리가 지나간 다음엔 다시 언제 그랬냐는 듯 일상으로 돌아간다. 어느덧 한 달이 채워진다. 이제 그들의 인연은 곧 종결될 듯하다. 하지만 한 달 월급 받고 기억까지 멈추는 건 아니다. 또다시 우연히 접한 사건으로 추억은 과거로만 멈추지 않는다. 영화는 사고뭉치 세 친구와 그들을 둘러싼 눈 속 작은 우주를 따스하게 보듬듯 기록하는 데 충실하다. 여기에 원색 질감을 추가하면 곧바로 우리가 익히 아는 '미야케 쇼 월드'로 진입하는 경로로 기능한다.