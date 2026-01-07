고우석의 대표팀 깜짝 합류, WBC는 명예회복의 기회

미국 마이너리그에서 활약중인 고우석이 대한민국 야구 국가대표팀에 전격 합류했다. KBO는 지난 1월 6일 "2026 WBC(월드베이스볼클래식) 대표팀 사이판 캠프에 고우석과 김혜성(LA 다저스)의 합류가 확정됐다"는 소식을 전했다. 해외파 선수들 중 대표팀 합류가 공식적으로 결정된 것은 두 선수가 처음이다.고우석은 현재 메이저리그 디트로이트 타이거즈 산하 마이너리그 구단(트리플A 톨레도 머드핸즈) 소속이다. 2025 시즌 종료 후 FA가 되어 국내 복귀 가능성도 거론되었던 고우석이지만, 지난해 12월 16일 디트로이트와 다시 마이너리그 계약을 맺으며 메이저리그 재도전에 대한 의지를 드러냈다.고우석은 오는 9일부터 시작되는 WBC(월드베이스볼클래식) 국가대표팀의 사이판 1차 전지훈련에 합류했다. 고우석이 최종엔트리까지 승선한다면 올해 3월에 열리는 2026 WBC에 출전하게 된다.고우석은 KBO리그 LG 트윈스 시절 한국야구를 대표하는 마무리 투수로 활약했다. 2022년에는 42세이브로 구원왕을 차지하는 등, KBO 통산 139세이브를 기록했다. 2019 프리미어12, 2020 도쿄올림픽, 2023 WBC, 항저우아시안게임 등 태극마크를 달고 국제대회에도 다수 참가했다.2023년 소속팀 LG가 통합 우승을 차지한 후 고우석은 포스팅을 통하여 미국무대 도전을 선언했다. 직전 시즌 KBO리그에서도 크게 부진했기에 미국행에 우려의 시선이 많았지만 선수의 의지가 확고하여 LG 구단도 결국 도전을 수락했다. 고우석은 2024년 메이저리그 샌디에이고 파드리스와 2년 보장 450만 달러, 2+1년 최대 940만 달러의 조건으로 입단을 확정했다.하지만 결과적으로 고우석은 지난 2년간 마이너리그만을 전전하면서 아직까지 빅리그 마운드를 단 한 번도 밟지 못했다. 미국에서 인상적인 투구내용을 보여주지 못한 고우석은 샌디에이고와 마이애미 말린스를 거치는 동안 연거푸 트레이드와 방출의 아픔을 겪었고, 잦은 부상까지 겹치며 이래저래 운이 따르지 않았다. 디트로이트에서의 후반기를 포함하여 2025년 마이너리그 종합 기록은 32경기 42.1이닝을 소화하며 2승 1패 자책점 4.46이라는 아쉬운 성적에 그쳤다.고우석에게 2026년은 빅리그 도전을 위한 마지막 기회로 꼽힌다. 어느덧 20대 후반으로 접어드는 고우석으로는 선수로서 한창 전성기를 보내야할 시기에 벌써 3년째 별다른 소득없이 마이너리그를 전전하는 것은 커리어에 독이 될 수밖에 없다. 팀내 입지가 불안한 상황에서 다음 시즌 준비에 사활을 걸어야 할 시점에, 의외로 고우석은 소속팀의 스프링캠프 대신 대표팀 훈련 합류를 과감하게 선택했다.프로야구 시즌 개막을 앞두고 열리는 WBC는 선수들에게는 부담이 크다. 특히 메이저리거같이 몸값이 비싼 해외파들은 출전을 스스로 고사하거나 소속팀이 국가대표 차출을 강력하게 반대하는 경우도 많다. 마이너리거인 고우석은 소속팀의 압박을 받는 상황은 아니지만, 그래도 대표팀 합류는 본인의 강력한 의지가 있어야만 가능한 결정이다.한편으로 현재의 고우석에게 WBC 출전은 무모한 모험만이 아닌, 오히려 재기의 기회가 될 수도 있다. 미국 진출 이후 지난 2년간 마이너리그에서 큰 인상을 남기지 못했던 고우석으로서는 입지 전환을 위하여 강력한 이벤트가 필요했다. 각국 프로리그의 최정예 멤버들과 메이저리그급 선수들이 대거 출전하는 WBC에서 고우석이 경쟁력을 보여준다면, 마이너리그에서 뛰는 것보다도 훨씬 많은 관심과 주목을 받을수 있기 때문이다.실제로 국가대표 출전이 전화위복이 된 모범사례로는 '코리안특급' 박찬호가 있다. 박찬호는 2000년대 중반 허리부상과 구위 저하로 인하여 트레이드와 마이너리그 추락 등을 겪으며 최악의 슬럼프를 보내고 있었다.하지만 2006년 초대 WBC와 2007년 아시아선수권 등 국가대표팀 합류를 통하여 건재한 기량을 과시하며 자신감을 되찾고 반등의 계기를 마련했다. 특히 선발 전문요원이라는 인식을 깨고 대표팀에서는 예상을 벗어나 마무리로 활약하며 좋은 모습을 보여준 장면은, 이후 박찬호가 2000년대 후반 LA 다저스와 필라델피아 필리스 등에서 불펜투수로 성공적인 재기를 이뤄내는 데 중요한 전환점이 됐다.반면 고우석이 박찬호와 다른 점은, 대표팀에서 아직 보여준 게 많지 않다는 것이다. 고우석은 현재까지 국가대표 통산 10경기 10.1이닝 동안 1패 1세이브 자책점 6.09라는 부진한 성적에 그쳤다.특히 직전 대회였던 2023 WBC에서는 '오타니 빈볼' 실언으로 구설수에 올랐으나 정작 부상으로 본 대회에 한 경기도 출전하지 못하며 많은 비난을 듣기도 했다. 올해 WBC 출전은 고우석 개인에게도 국가대표에서의 명예회복이라는 확실한 동기부여가 존재한다.고우석이 WBC에 출전하기 위해서는 먼저 치열한 최종엔트리 경쟁부터 뚫어야 한다. 이번 사이판 캠프에 합류한 대표팀 투수진 중 전문 불펜 요원으로 예상되는 선수로는 유영찬(LG), 조병현 노경은(이상 SSG), 정우주(한화), 배찬승(삼성), 김영규(NC), 박영현(KT) 김택연(두산) 등이 있다. 이 중 박영찬, 유영찬, 김택연 정도가 유력한 필승조 후보로 거론되고 있지만, 부상과 컨디션 등 많은 변수가 있는만큼 최종명단에 누가 합류할지는 아직 예측하기 어렵다.현재로서 고우석이 지난 시즌 좋은 활약을 보여준 KBO리그 투수들보다 위상이나 구위가 더 낫다고 장담하기는 어렵다. 그럼에도 몇몇 메이저리거들의 합류가 가능한 야수진과 달리, 투수진은 현역 해외파가 마이너리거인 고우석 한 명뿐이다. 대표팀과 마이너리그를 통하여 다양한 국제경험을 쌓은 고우석이 불펜진에서 1이닝만이라도 안정적으로 맡아줄 수 있다면, 대표팀의 투수 운용에 큰 힘이 될 전망이다. 과연 WBC가 고우석의 야구인생에 또다른 전환점이 될 수 있을까.