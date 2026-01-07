'흑백요리사' 보며 깨달은 진짜 어른의 조건

넷플릭스 예능 < 흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2>는 공개 이후 연일 화제에 오르는 중이다. '5만 가지 소스'를 만들 줄 안다며 허세와 진짜 실력을 모두 입증한 임성근 셰프가 화제의 중심에 있고, 시즌1의 아쉬운 탈락 이후 시즌2에 재도전한 최강록 셰프도 새로운 밈을 생산하며 다시 한번 주목받고 있다. 그 이외에도 손종원, 술빚는윤주모, 요리괴물 등 캐릭터성이 확실한 출연진들도 시청자들의 입에 지속적으로 언급되고 있다. 이 화려한 캐스팅 속에서 가장 주목해야 할 인물은 따로 있다. 76세에도 여전히 요리업계 현역인 백수저 후덕죽 셰프다.
후덕죽 셰프가 출연진 내 최연장자, 혹은 '중식 대가'라는 타이틀 때문에 주목해야 하는 건 아니다. 그는 이미 1992년 한중수교 VIP 만찬 담당, 1994년 호텔신라 조리총괄이사에 오르며 최초 셰프 출신 임원을 따낸 경력만으로도 이미 요식업계에서도 신화인 존재다. 그의 제자인 천상현 셰프 또한 프로그램에서 백수저로 출연할 정도로 그는 업계 권위자다. 어쩌면 참가자가 아니라 심사위원에 가까웠을지도 모르겠다. 그러나 후덕죽은 권위를 행사하지 않고 권위를 내려놓고 주어진 일에 열중하는 방법으로 프로그램의 가장 인상적인 인물로 보인다.