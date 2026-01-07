'성공률 16.13%' 박정아, 점점 깊어지는 부진의 늪

한국배구연맹

2010년 기업은행에서 선수 생활을 시작해 2017년 도로공사를 거쳐 2023년 페퍼저축은행으로 이적한 박정아는 무려 5개의 우승반지를 보유하며 전성기 시절 '우승 제조기'로 불렸던 선수다. 박정아는 리시브가 약하다는 치명적인 약점을 가지고 있음에도 187cm의 신장을 앞세운 뛰어난 공격력으로 매 시즌 400~500득점을 책임졌다. 도로공사 시절에는 박정아의 공격력을 살리기 위해 '2인 리시브 체제'를 썼을 정도.



도로공사에서 6시즌 동안 활약하면서 두 번의 챔프전 우승을 견인한 박정아는 2023년 4월 계약 기간 3년, 연봉 총액 7억 7500만 원의 파격적인 조건에 페퍼저축은행과 FA 계약을 체결했다. 물론 박정아의 계약규모가 지나치게 크다고 지적하는 배구팬들도 적지 않았지만 창단 후 두 시즌 동안 8승 59패에 그쳤던 페퍼저축은행으로서는 확실한 스타의 영입이 필요했고 박정아는 분명 놓치기 아까운 선수였다.



하지만 페퍼저축은행은 박정아를 영입한 후 지난 두 시즌 동안 최하위를 벗어나지 못했다. 물론 박정아는 페퍼저축은행에서 활약한 두 시즌 동안 952득점을 기록하며 공격에서는 충분히 제 역할을 해줬다. 하지만 박정아의 수비 약점을 보완해주던 임명옥(기업은행)과 문정원이라는 그늘이 사라지면서 박정아의 리시브 약점은 더욱 부각됐고 설상가상으로 이번 시즌엔 믿었던 공격마저 크게 흔들리고 있다.



박정아는 이번 시즌 페퍼저축은행이 치른 20경기 중 19경기에 출전했지만 단 27.32%의 성공률로 135득점에 그치고 있다. 득점 부문 전체 29위이자 팀 내에서도 조이(457점)와 시마무라 하루요(248점)는 물론이고 박은서(201점)보다도 득점력이 떨어진다. 박정아는 6일 GS칼텍스전에서도 31번의 공격을 시도(점유율 18.79%)했지만 득점으로 연결된 경우는 단 5회였고 공격 성공률은 16.13%에 불과했다.



한국배구연맹은 2026-2027시즌부터 여자부의 개인 연봉 상한액을 8억 2500만 원에서 5억 4000만 원으로 축소한다고 발표했다. 공교롭게도 박정아는 이번 시즌이 끝나면 페퍼저축은행과의 계약 기간이 끝나면서 FA자격을 얻는다. 지금 같은 흐름이라면 박정아가 개인 연봉 상한액 축소의 영향을 가장 크게 받을 수밖에 없다. 과연 박정아는 남은 시즌 동안 V리그 최고 공격수였던 시절의 위상을 되찾을 수 있을까.



박정아는 2023년 4월 리그 최고 연봉을 받으면서 페퍼저축은행으로 이적했다.배구는 교체 사인 없이 코트에 자유롭게 드나들 수 있는 '수비 전문선수' 리베로를 포함해 팀마다 7명의 주전 선수로 경기를 치른다. 물론 7명의 주전 선수가 각 포지션에서 본인의 역할을 완벽하게 수행해 풀타임을 소화하면 더할 나위 없겠지만 감독들은 경기 중간 중간 선수 교체를 통해 경기의 흐름을 바꾸곤 한다. 경기 중간에 코트에 투입돼 자신의 역할을 소화하는 '스페셜리스트'들이 필요한 이유다.배구에서 가장 흔히 볼 수 있는 스페셜리스트는 서브 리시브와 수비가 불안한 아웃사이드히터 대신 투입돼 후위에서 서브와 리시브를 담당하는 일명 '서베로(서브+리베로)'다. 실제로 흥국생명의 박수연과 현대건설의 한미르, GS칼텍스의 김효임, IBK기업은행 알토스의 김채원 등이 각 구단의 서베로로 활약하고 있다. 주로 팀에서 2번째 또는 3번째 리베로 역할을 수행하는 선수들이 서베로로 나서는 경우가 많다.서브를 넣기 위해 교체 투입된다는 점에서는 서베로와 비슷하지만 정관장 레드스파크스의 신은지는 리시브나 수비가 아닌 오직 서브를 위해서 경기에 투입되는 '서브 스페셜리스트'다. 실제로 몇몇 외국인 선수를 제외하면 속도보다 방향을 중시하는 '플로터 서브'가 대세가 된 V리그에서 신은지는 국내 선수 중 사실상 유일하게 강한 스파이크 서브를 구사하며 이번 시즌 7개의 서브득점을 기록하고 있다.리그에서 흔치 않은 왼손잡이 공격수 나현수는 한국배구연맹 공식 홈페이지에 미들블로커로 등록돼 있지만 이번 시즌에는 주로 아포짓 스파이커로 활약하고 있다. 미들블로커에는 양효진과 김희진이 좋은 활약을 해주고 있지만 주전 아포짓 카리 가이스버거는 고질적인 무릎 부상으로 풀타임을 소화하기 힘들기 때문이다. 나현수는 이번 시즌 20경기에 출전해 35.85%의 성공률로 70득점을 기록하고 있다.이 밖에도 아웃사이드히터로는 작은 173cm의 신장을 가지고 있지만 뛰어난 기본기와 과감한 공격이 돋보이는 김세인은 주전 아웃사이드히터 타나차 쑥솟과 강소휘가 정상 컨디션이 아닐 때 코트에 들어와 경기 분위기를 바꿔준다. 사실 '스페셜리스트'는 역할이 한정돼 있기 때문에 주로 주전으로 자리 잡지 못한 신예들이 맡는 경우가 많다. 하지만 페퍼저축은행의 박정아는 이번 시즌 리그에서 3번째로 많은 연봉을 받고 있다.