'성공률 16.13%' 박정아, 점점 깊어지는 부진의 늪

GS칼텍스가 안방에서 접전 끝에 페퍼저축은행을 꺾고 승점 30점 고지를 밟았다.
이영택 감독이 이끄는 GS칼텍스 KIXX는 6일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 4라운드 페퍼저축은행 AI페퍼스와의 홈경기에서 세트스코어 3-2(25-27, 25-18, 19-25, 25-18, 17-15)로 승리했다. 지난 3일 현대건설 힐스테이트전 3-1 승리에 이어 4라운드 들어 2연승을 달린 GS칼텍스는 5할 승률을 기록하며 3위 흥국생명 핑크스파이더스와의 승점 차이를 3점으로 좁혔다(10승 10패).
GS칼텍스는 지젤 실바가 서브득점 2개와 블로킹 2개를 포함해 43.55%의 성공률로 31득점을 폭발했고 레이나 토코쿠도 30.64%의 공격 점유율로 21득점을 기록하며 실바의 부담을 덜어줬다. 반면에 페퍼저축은행은 이날도 45.03%의 점유율과 43.66%의 성공률로 36득점을 기록한 조 웨더링튼의 대활약에도 승리하지 못했다. 특히 16.13%의 성공률로 7득점에 그친 박정아의 부진이 더욱 아쉽게 느껴진 경기였다.
결정적인 순간 코트에 투입되는 '스페셜리스트'