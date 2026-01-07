'베트남 매직' 김상식 감독, 아시안컵 첫 경기서 요르단 완파

연합뉴스

김상식 감독(디제이매니지먼트 제공)김상식 '매직'은 아시안컵 첫 경기서도 유효했다. 객관적인 전력상 우위를 점한 요르단을 완벽하게 제압한 베트남이다.김상식 감독이 이끄는 베트남 23세 이하 남자 축구대표팀은 6일 오후 8시 30분(한국시간) 사우디아라비아 제다에 자리한 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 열린 '2026 아시아축구연맹(AFC) U23 아시안컵' A조 1차전서 요르단에 2-0 완승을 챙겼다. 이로써 베트남은 1승 승점 3점을, 요르단은 1패를 적립했다.2년 주기로 개최되는 23세 이하 아시안컵은 올림픽이 열리는 해에는 최종 예선을 겸하면서, 아시안 게임이 열리는 해에는 대회를 준비하는 성격을 지니기도 한다. 또 아시아 지역에서 열리는 23세 이하 대회 중 가장 큰 권위를 자랑한다. 이처럼 중요한 대회 중 하나로 평가받는 가운데 그 첫 번째 공식 경기는 바로 김상식 감독의 베트남과 요르단이었다.김 감독은 경기 시작 전 진행된 방송사와의 인터뷰에서 "사우디아라비아에 들어와서 좋은 환경 속에서 훈련을 잘했고, 우리 선수들이 큰 부상 없이 좋은 컨디션을 유지하고 있기에 좋은 결과 기대하고 있다"라며 "요르단전이 가장 중요하다. 피지컬과 테크닉적으로 나올 거 같은데, 우리의 장점대로 공략하겠다. 승점 3점을 따야하기에, 물러서지 않겠다"라며 강한 의욕을 드러냈다.경기 시작부터 베트남이 공세를 퍼부었고 일찍이 기회를 잡았다. 전반 10분 크로스를 막는 과정서 모하마드 타하가 페널티 박스 안에서 핸드볼 파울을 범했고, 최현재 주심은 VAR 끝에 페널티킥을 선언했다. 이후 키커로 나선 응우옌 딘 박이 깔끔하게 성공시키면서, 선제골을 완성했다. 기선 제압한 베트남은 곧바로 추가 득점을 뽑아냈다.전반 41분 코너킥에서 크로스를 받은 응우옌 히에우 민이 왼발로 밀어 넣으면서, 팀의 2번째 득점을 완성했다. 후반에는 2번의 일격을 허용한 요르단이 거세게 공세를 퍼부었으나 결정적 장면을 만들지 못했고, 경기는 그대로 종료됐다.이처럼 토너먼트 진출에 있어서 가장 중요한 경기로 평가받았던 1차전서 승점 3점을 가져온 베트남, 이번에도 김상식 감독의 '매직'은 여전히 유효했다.1976년생인 김 감독은 선수 시절 한국 축구를 대표하는 수비형 미드필더 중 한 명이었다. 성남-전북을 거치면서 K리그 우승 5회·코리아컵 우승 1회를 휩쓸었고, 국가대표로서는 월드컵·아시안컵 출전 1회를 기록하며 이름을 떨쳤다. 지도자 변신 후에는 전북의 코치·수석코치직을 수행하면서 왕조 건설에 힘을 보탰고, 2021시즌을 앞두고 녹색 군단의 사령탑에 올라섰다.화끈한 '공격'을 강조하며 전주성 수장으로 올라섰으나 한계점이 명확했다. 부임 첫해에는 리그 우승을 차지하면서 환호했지만, 이듬해 울산의 거센 저항 끝에 결국 무너졌다. 코리아컵 챔피언으로 위안을 달랬으나 하향 곡선은 이어졌다. 2023시즌 개막 후 10경기서 단 3승에 그치면서 끝내 불명예스럽게 전북 사령탑 직을 내려놓아야만 했다.그렇게 1년 동안 야인 생활을 지낸 김 감독은 동남아 축구 신흥 강호로 떠오른 베트남 지휘봉을 잡고 부임 직후 6월 A매치 필리핀과의 데뷔전서 승리를 챙기며 화려한 신고식을 알렸지만, 이어진 이라크와의 맞대결서 무너지며 월드컵 3차 예선 진출에 실패했다. 이후 친선전을 통해 팀의 조직력과 전력을 다잡은 그는 AFF 미쓰비씨컵서 반전을 선보였다.조별리그 6경기서 5승 1무로 무패 행진을 내달렸고, 준결승에서는 싱가포르를 제압하며 결승 진출을 일궈냈다. 또 결승전서는 태국을 상대로 2전 전승을 기록, 부임 후 첫 우승 트로피를 손에 넣으며 환호했다. 베트남 취임 후 6개월 만에 정상에 선 부분도 상당히 긍정적이었지만, 2022년 대회서 태국에 패배한 부분에 복수했다는 게 엄청난 화제를 모았다.기세를 이어 연령별 대표팀에서도 두각을 나타냈다. 김 감독은 지난해 7월 인도네시아 자카르타에서 열렸던 2025 AFF U-23 챔피언십에서 정상에 오르는 기염을 토해냈다. 결승전서는 최근 베트남 축구를 위협하는 대상으로 떠오른 인도네시아를 격파, 활짝 웃는 데 성공했다. 이에 더해 지난달 태국에서 열린 동남아시아 게임에서도 우승을 차지하며 대기록을 작성했다.이와 같이 김 감독은 베트남 지휘봉을 잡고 참가한 모든 대회서 우승 트로피를 따내면서 상승 곡선을 내달렸고, 아시안컵 첫 경기서도 그 '매직'은 이어졌다. 중동 복병 요르단을 상대로 객관적인 전력상 열세가 예상됐지만, 오히려 반대의 모습을 보여줬다. 전반에는 55%의 점유율을 통해 흐름을 주도했고, 10번의 슈팅과 5개의 유효 슈팅을 통해 2골을 만들면서 포효했다.수비에서도 안정적인 모습이었다. 단 1개의 유효 슈팅도 내주지 않았고, 상대 슈팅이 골대에 맞는 행운까지 겹쳤다. 후반에도 김 감독의 지략은 인상적이었다. 요르단의 계속된 슈팅을 온몸으로 막아내면서 위기에 몰린 가운데 후반 26분에는 4백에서 5백으로 변환을 시도하며 상대 공격을 완벽하게 봉쇄했다.적극적인 압박과 물러서지 않는 자세를 통해 경기 흐름을 주도했고, 적절한 롱볼 공격과 다양한 세트피스 전술도 눈부셨다. 승리를 기록한 김 감독은 전임 사령탑이었던 박항서 감독이 세운 대기록에 도전하게 된다. 2018년 중국에서 박 감독의 베트남은 사상 첫 아시안컵 결승전에 오르며 국민적인 환호와 응원을 받았다.비록 우즈베키스탄에 패배하며 고개를 숙였으나 축구 약체로 평가받았던 베트남이 아시안컵에서 준우승을 차지했다는 부분은 국내 팬들 사이에서도 엄청난 화제를 불러일으키기도 했다.한편, 1차전 기분 좋은 승점 3점을 챙긴 베트남은 오는 9일(한국시간) 키르기스스탄과 A조 2차전 일전을 치르게 된다.