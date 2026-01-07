사이트 전체보기
'흑백요리사2' 스포 맞았네, 재미 반감한 이 장면이 아쉽다

[리뷰] 넷플릭스 시리즈 < 흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2 >

김상화(steelydan)
26.01.07 10:43최종업데이트26.01.07 10:43
(* 이 글은 시리즈의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

넷플릭스 인기 예능 < 흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2 > (이하 '흑백요리사2')가 최종 결승전에 오를 2명의 셰프를 결정짓는 무한 요리 대결에 돌입했다. 6일 오후 공개된 <흑백요리사2> 11회, 12회는 임성근, 정호영, 최강록, 술 빚는 윤주모, 요리괴물, 후덕죽, 선재 스님 등 Top7 셰프들이 저마다의 솜씨를 발휘한 요리로 파이널 진출을 경쟁이 볼거리를 제공했다.

그런데 최근 각종 커뮤니티, SNS 등을 통해 제기된 일부 스포일러 논란이 기대했던 재미를 상당부분 감소시켰다. 게다가 네티즌들의 주장대로 요리괴물은 11회 초반부에 소개된 일대일 사생전에서 손종원 셰프를 꺾고 생존에 성공했다.

애초 제작진의 구상·구독자들이 기대했던 사항은 누가 막차로 Top7에 합류할지 긴장감을 높이면서 두 사람의 승부 결과를 지켜보는 것이었다. 하지만 현실은 요리괴물이 살아 남았는지를 재확인하는 일종의 정답 확인 과정이 됐다.

'흑백요리사2' 스포 논란이 뭐길래
치열한 경쟁에 찬물을 제대로 끼얹고 만 < 흑백요리사2 > 스포 유출은 대체 무엇이었던 걸까. 논란은 9회에서 요리괴물을 인터뷰하는 장면에서 발생했다. 해당 장면에서 닉네임 대신 본명으로 보이는 명찰이 화면에 노출되면서, 제작진의 편집 실수가 아니냐는 반응이 이어졌다.

앞서 시즌1에서는 백수저 참가자들은 본명을 사용했지만, 흑수저 참가자들은 닉네임으로 경연에 참여해왔다. 당시 우승자였던 권성준 셰프 역시 '나폴리 맛피아'라는 닉네임을 사용하다가 결승 진출 이후에야 본명이 공개된 바 있다. '히든백수저'로 등장한 재도전 출연자(최강록) 외엔 본인 이름을 달고 등장한 참가자가 없었음을 감안하면 의아한 장면이다.

스포, 왜?
필자는 이번 스포 유출 과정에서 제작진의 편집, 검수 절차에 다소 아쉬움이 있다. 일반적으로 각종 서바이벌 예능 등에서 참가자들의 다양한 인터뷰 영상을 다수 촬영하고 이를 각 회별로 적절한 시점에 활용한다.

인터뷰 제작 편집은 시간 순으로 이뤄지는 게 아니라 때로는 다른 미션을 수행할 때 촬영한 영상을 제작진 판단으로 삽입을 하기도 한다. 경우에 따라는 참가자의 의도 및 상황과는 전혀 다른 멘트가 소개되는 일도 종종 빚어진다. 악의적으로 활용한다면 우리가 흔히 알고 있는 '악마의 편집'이 되기도 한다.

이번 < 흑백요리사2 >에선 이미 결승전에 올라간 상황에서 인터뷰를 촬영하고 해당 장면을 이전 회차 편집에 사용하는 과정에서 벌어진 제작진의 실수가 아닐까 싶다.

​매주 화요일 < 흑백요리사2 > 퇴근길 휴대폰을 즐거운 마음으로 지켜봤던 열혈 애청자 입장로선 마치 승패 결과 다 알고 있는 스포츠 경기 재방송을 보는 듯한 느낌이 들 법했디. 새 회차 공개만을 학수고대하며 기다렸던 애청자들은 아쉬울 뿐이다.

넷플릭스 '흑백요리사2'


덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
넷플릭스 OTT 흑백요리사2

김상화 (steelydan) 내방

