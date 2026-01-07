관객 아직 만나지 못한 영화 셋, 놓치지 말아야 하는 까닭

2025년 한 해 다룬 많은 작품이 있었다. 연초 917편으로 시작해 마지막 날 1239편이 나갔으니, 못해도 300편이 훌쩍 넘는 작품을 다루었다. 그중 단 다섯 편을 선정하는 건 결코 쉬운 일이 아니었다. 가능한 일반에 개봉해 많은 관객이 만난 극장 개봉작을 돌아보고자 하였으나 아쉽게도 수준차가 컸다. 한국영화 또한 고려하였으나 이들 사이에 한 자리를 차지하기엔 무리가 있었다. 그리하여 지난해 씨네만세가 다룬 의미 깊은 작품 다섯 편의 면면이 독자에겐 낯설 수가 있겠다.
그러나 바로 그래서 이 글이 의미가 있으리라 여긴다. 어째서 탁월한 작품이 관객 앞에 닿지 못하는 지, 수입과 배급, 극장개봉과 OTT 서비스까지 이르지 못하는지 생각하게 해서다. 한국 관객들은 정말 세계적 수준의 영화를 볼 수 있는 선택지를 가진 것일까, 아니면 그저 그렇다고 착각하는 걸까. 극장에 걸리지 못하고 관객이 들지 않는 영화는 수준이 낮거나 매력이 없는 걸까.
불행히도 한국 사회에 유효한 작품들이 도리어 더욱 큰 장벽과 마주하고 있다고 여긴다. 익숙하고 무난하며 그리하여 더는 새롭지 않은 영화만이, 심지어 예술영화와 독립영화의 타이틀을 달고 관객에게 닿고 있다고 생각한다. 다음 작품들의 면면을 떠올리면 더욱 그렇다. (관련기사 : 아버지가 외친 한마디, 열세 살 소년은 추적을 시작했다
