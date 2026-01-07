'불혹 포수' 이지영, 2026년 첫 '다년 계약' 주인공

SSG 랜더스

이지영은 많은 FA와 예비 FA들을 제치고 2026년 첫 번째 다년 계약의 주인공이 됐다.KBO리그에서 포수만큼 특정 선수들이 독주하고 있는 포지션을 찾기도 힘들다. 실제로 포수 자리는 지난 2010년 조인성(두산 베어스 배터리 코치)을 끝으로 최근 15년 동안 강민호(삼성, 6회)와 양의지(두산, 9회)가 골든글러브를 나눠 가졌다. 물론 이 기간에도 포수들이 꾸준히 배출돼 좋은 활약을 선보였지만 2011년부터 2025년까지 KBO리그의 안방을 양분했던 두 '거성'의 벽을 넘는 것은 불가능했다.2025년 리그 최강의 원투펀치 코디 폰세(토론토 블루제이스)와 라이언 와이스(휴스턴 애스트로스)를 리드하며 한화 이글스의 한국시리즈 준우승을 이끌었던 최재훈은 두산에서 양의지의 백업으로 활약하다 2017년 한화 이적 후 주전으로 도약했다. 2017년부터 2025년까지 9년 연속 100경기 이상 출전한 최재훈은 한화의 안방을 든든하게 지키며 공수에서 맹활약했지만 강민호와 양의지의 벽은 너무 견고했다.최근 3년 동안 LG 트윈스를 두 번이나 한국시리즈 우승으로 이끌었던 박동원은 히어로즈 시절부터 뛰어난 장타력을 갖춘 포수로 이름을 날렸다. 박동원은 2023 시즌을 앞두고 4년 65억 원에 LG로 이적한 후에도 3년 연속 20홈런을 기록했고 2024년에는 타율 .272 20홈런 80타점으로 데뷔 후 최고의 시즌을 보냈다. 하지만 그해 타율 .303 19홈런 77타점을 기록한 강민호에 밀려 생애 첫 골든글러브 수상이 좌절됐다.롯데 자이언츠 시절 강민호의 후계자로 성장하다가 2015년 트레이드를 통해 kt 위즈로 이적한 장성우는 kt 유니폼을 입고 11년 연속 115경기 이상 출전하는 '강철체력'을 과시하며 kt의 대체불가 주전포수로 활약했다. 특히 2020년부터 2025년까지 6년 연속 두 자리 수 홈런과 50개 이상의 타점을 기록하며 타격에서도 좋은 활약을 보여줬다. 하지만 장성우는 아직 한 번도 골든글러브의 유력 후보로 언급조차 된 적이 없다.강민호보다 7살, 양의지보다 5살 어린 유강남(롯데)은 군복무를 마친 2015년부터 LG의 주전포수로 활약하며 많은 야구팬들로부터 멀지 않은 미래에 강민호와 양의지를 이을 KBO리그의 차세대 포수가 될 거라는 평가를 받았다. 하지만 만 23세의 젊은 유망주 포수였던 유강남이 어느덧 만 33세의 베테랑 포수가 될 정도로 긴 세월이 흘렀음에도 유강남의 앞에는 여전히 강민호와 양의지가 견고하게 버티고 있다.1986년 2월생으로 강민호와 같은 학년인 이지영은 고교를 졸업하고 프로에 직행한 강민호와 달리 경성대에 진학했다가 2008년 육성선수로 삼성에 입단하며 프로 생활을 시작했다. 프로에서 2년 동안 23경기에 출전하고 상무에 입대해 병역 의무를 마친 이지영은 2012년 배영수(SSG 육성군 재활코치)와 윤성환의 전담 포수로 활약하며 54경기에 출전했고 2013년부터 삼성의 주전포수 자리를 차지했다.이지영은 2015년 타율 .305, 2016년 타율 .297를 기록하며 좋은 활약을 이어갔지만 삼성은 2015년 정규리그 우승을 끝으로 5년 연속 가을야구 진출에 실패하며 암흑기를 맞았다. 게다가 2018년 강민호가 삼성으로 이적하면서 입지가 좁아진 이지영은 2018년 90경기에서 .343의 높은 타율을 기록하고도 시즌이 끝난 후 삼성과 넥센, SK 와이번스의 삼각 트레이드에 포함되면서 히어로즈 유니폼을 입었다.이지영이 합류한 후 히어로즈는 박동원의 수비 부담을 크게 덜 수 있었고 이지영은 2022년까지 4년 연속 100경기 이상 출전하며 히어로즈의 안방을 지켰다. 하지만 이지영은 두 번째 FA를 앞둔 2023년 타율 .249 8타점 23득점으로 부진했고 결국 2024년 1월 '사인앤 드레이드'를 통해 SSG로 이적했다. 그리고 이지영은 2024년 123경기에 출전해 타율 .279 5홈런 50타점을 기록하며 건재를 과시했다.하지만 SSG의 이숭용 감독은 2025년 30대 후반의 이지영 대신 프로 5년 차 신예 조형우를 주전포수로 중용 했고 이지영은 76경기에서 타율 .239 47안타 3홈런 18타점 13득점으로 부진했다. 여기에 1라운드 출신 루키 이율예가 시즌 마지막 3경기에서 2홈런 4타점을 터트리며 강한 인상을 남겼다. 2025년 시즌을 통해 젊은 포수 2명을 배출한 SSG로서는 더 이상 불혹을 앞둔 이지영에게 의존할 필요가 없어진 셈이다.하지만 SSG구단은 6일 이지영에게 2년 총액 5억 원의 다년 계약을 안겼다. 유망주 이율예가 병역 의무를 해결하기 위해 오는 4월 상무 입대를 앞두고 있기 때문이다. 이율예가 내년 10월 전역이 예정된 만큼 내년까지 조형우와 함께 안방을 책임질 포수가 필요했고 SSG는 그 적임자로 이지영을 낙점했다. 선수 생활 말년에 뜻밖의 다년 계약을 선물 받은 이지영은 앞으로 2년 동안 SSG에서 '베테랑의 품격'을 보여줘야 한다.