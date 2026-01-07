아버지가 외친 한마디, 열세 살 소년은 추적을 시작했다

2025년 한 해가 갔다. 영화진흥위원회에 따르면 재개봉을 포함해 모두 4700여 편의 영화가 한국 관객과 정식으로 만났다. 극장에 걸리거나 OTT 서비스 등을 통해 우회하거나 하는 방식으로 관객과 만난 작품 중엔 웃은 영화가 그렇지 못한 작품보다 훨씬 더 적다. 대다수가 손익분기점을 넘지 못했다. 요컨대 2025년 한국 영화산업은 더는 제작자와 배급업자들에게 기회의 영역이 되어주지 못한다. 갈수록 척박해지는 시장은 투자조차 얼어붙도록 한다. 그럼에도 꾸준히 작품이 만들어지는 이유는 그저 자본과 산업의 논리가 이 영역을 지배하는 유일한 힘이 아님을 입증한다.영화제는 자본과 산업의 논리 바깥의 힘이 그래도 선명히 작동하는 공간이다. 한국 영화계 영역 가운데서 영화제만큼은 긍정적 신호들이 여럿 감지됐다. 정부나 기업으로부터 재정적 지원을 받지 못해도 생겨나는 작은 영화제들이 있었고, 큰 영화제들도 새로운 시도를 거듭했다. 일회적일까 걱정했던 작은 영화제가 한국 영화의 귀한 장으로 자리매김해 가는 모습도 곳곳에서 엿보았다. 무엇보다 영화제를 찾는 방문객 수와 출품되는 작품 수가 함께 늘어나는 모습은 희소식이었다.그럼에도 아쉬운 현실을 지적하지 않을 수 없다. 우리는 한국이 고립되고 치우친 국가란 사실을 자주 잊는다. 한국 대중이 접하는 문화, 즉 영화며 책과 같은 콘텐츠가 정말이지 세상에 나온 유효한 것 중 지극히 일부에 지나지 않는다. 씨네만세를 통해 힘이 닿는 한 경계 너머의 유효한 작품 또한 전하려 했다. 자본의 논리 때문에, 장사가 안될 거란 이유로 아예 고려조차 되지 않는 영화와 이야기에 그래도 한 번이나마 시선이 닿기를 바라면서.지난 한 해 씨네만세가 다룬 작품 가운데 가장 탁월했던 다섯 편을 두 편의 기사에 걸쳐 소개하려 한다. 한국사회가, 또 여러분이 놓친 것이 있다면 늦게라도 챙기기를 바라면서.