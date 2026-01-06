한국영화가 자랑스러워해야 마땅한 배우, 안성기의 특별함

내가 막 영화에 빠져들었던 시절, 한국 최고의 배우는 누가 뭐래도 안성기였다. 1980년대를 대표하는 작품들, 이장호의 <바람 불어 좋은 날>, 배창호의 <고래사냥>, 박광수의 <칠수와 만수>에 주연하며 당대 최고 감독들의 대표작에 주연했다.
격동의 시대였다. 민주화의 바람이 불어닥치고 1987년 6월항쟁과 6공화국 출범, 그리고 문민정부 등장에 이르기까지 한국 현대사가 급물살을 탔다. 영화계도 다르지 않아 전에는 나오지 못할 만한 진보적이고 개혁적 색깔이 드러나는 작품들이 하나둘 등장하기 시작했다. 물론 처음부터 그런 건 아니었다. 지식인의 전유물로 상대적으로 더 진보적 성향을 가졌던 문학작품을 원작으로 삼아 영화화한 작품들이 변화의 포문을 열었다.
<남부군>·<하얀전쟁>·<태백산맥>·<영원한 제국> 등이 대표적으로, 각기 냉엄했던 지난 시대에는 쉽게 할 수 없는 이야기를 전하고 있었다. 빨치산 수기와 소설을 바탕으로 한 <남부군>은 그저 뿔 달린 괴물처럼 여겨졌던 소위 '빨갱이' 빨치산들의 실상을 돌아보게 했다. <하얀전쟁>은 제2차 인도차이나 전쟁에서 한국의 가해자성을 처음으로 드러낸 작품이었다. 조정래의 명작을 바탕으로 한 <태백산맥>은 이데올로기 대립 아래 고통받는 이 땅의 사람들에 주목한다. 정조를 개혁군주로 묘사한 1994년 작 <영원한 제국>은 강력한 리더십으로 기존 질서를 혁파하고 새로운 제도를 마련하던 당대 한국사회에 남다른 울림이 있었다.