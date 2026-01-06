한국영화가 자랑스러워해야 마땅한 배우, 안성기의 특별함

시네마 서비스

스틸컷그 시절 영화계는 보수적이었다. 왜 아닐까. 대중에게 직접적 영향을 미쳐 선전선동의 도구로 여겨져 온 영화가 아닌가. 독재정권에서 검열은 일상적이었다. 시나리오와 완성된 필름을 먼저 수거해 내용을 삭제하고 폐기하는 사례가 끊이지 않았다. 미국 UCLA에서 유학하며 프랜시스 포드 코폴라와 동기였단 사실로도 유명한 하길종의 <바보들의 행진>이 30분 넘는 장면을 덜어내야 했다. 피해를 입은 영화사가 아예 언급조차 하지 못하는 사례는 차라리 일반적이라 해도 좋았다.아예 정권의 입맛에 맞는 국책영화가 쏟아진 것도 그래서였다. 반공, 또 이데올로기를 주입하는 작품들, 군인을 멋지게 보이게 하거나 제2차 인도차이나 전쟁을 옹호하는 영화, 심지어 박정희나 전두환의 취향에 맞춘 작품들이 수두룩하게 제작됐다. 그런 작품을 만드는, 또 그런 작품에 출연하는 배우들이 득세하는 세상이었으니 자연히 영화판 사람들도 그렇고 그런 색을 띄지 않았겠나.아직 독재의 서슬이 시퍼랬던 1980년대, 안성기의 초기작은 소극적 저항이라 해도 좋았다. 도시 변두리 빈민과 창녀의 삶을 다룬 <바람 불어 좋은 날> <어둠의 자식들>과 같은 작품은 국가가 은폐한 발전의 뒷골목을 조명한다. 소외되고 배제된 인간들의 처량하고 그늘진 자리가 이들 영화 안에 담겼다. 국가가 떠들고자 하는, 또 권력에 잘 보이려는 그렇고 그런 이야기가 아니라, 진짜 민중들의 이야기, 그 시선에 마땅히 드러나야 하는 진실들을 다루었다. 시대가 변혁을 맞이하던 1980년대 후반부터 안성기의 행보가 저항적이고 개혁적인 문학 기반 작품들로 이어진 건 그래서 자연스럽다.