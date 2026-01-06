유명 댄서의 뮤지컬 도전... "몸 잘 쓰는 배우로 기억되고파"

오차드뮤지컬컴퍼니

- 어떤 각오로 어려움을 극복하셨나요?

- 동료 배우들로부터도 많은 도움을 받으셨을 것 같습니다.

- 춤이라는 공감대가 있는 김병진 안무감독님께는 어떤 도움을 받으셨나요?

- 포엣은 엄마, 레몽 등 다양한 인물을 함께 연기합니다. 다역을 소화하기 위해 특별히 노력하신 점이 있다면요?

뮤지컬 <시지프스> 공연 사진"처음에는 뮤지컬을 한다는 게 솔직히 무서웠어요. 다른 영역에 있다가 들어온 사람이니까 누구보다 최선을 다하는 모습, 진실성 있는 모습을 보여드려야겠다고 생각했습니다. 그래서 어떻게든 빠르게 발전하기 위해 노력했어요. 연습에 들어가기 전부터 모든 넘버와 대사를 외우려고 했어요. 이 작품에 참여하기 위한 최소한의 예의라고 생각했거든요. 더구나 함께 출연하시는 배우 분들 중 이전에도 이 작품에 출연하신 분들이 많이 계시기에 저 때문에 연습 속도가 뒤쳐지면 안 된다고 생각하고 더 열심히 노력했습니다.""모든 분들께 말로 다 하지 못할 만큼 큰 도움을 받았어요. 조환지 배우님은 부족한 부분이 있다면 몸으로 더 표현하면 된다고 격려해주셨어요. 마주칠 때마다 '누나는 무슨 배우?' 하면 제가 '몸을 잘 쓰는 배우'라고 답하게 하시면서 제가 배우라는 인식을 심어주셨어요. 강하경 배우님은 일상적인 도움을 많이 주셨고요. 추상적으로 생각하지 말고 귀를 열어서 대화를 한다고 생각하라는 조언이 큰 도움이 되었어요. 저는 대사를 하면서 마침표를 많이 생각했는데, 이 조언을 듣고 나니 대사를 쉼표처럼 여길 수 있게 되더라고요. 임강성 배우님은 지나가시다가 제게 달콤한 말을 두고 가시는 '츤데레'셨고요. 함께 '포엣'을 연기하는 배우님들은 하루도 빠짐없이 연습을 함께 해주셨어요. 제가 질문을 하면 즉석에서 바로 답을 주셨죠. 이외에도 베테랑 배우님들이 함께 해주셔서 제 스타일을 자유롭게 펼칠 수 있었습니다.""감독님께서 뮤지컬에서 몸이 어떤 에너지를 표출할 수 있는지, 경직된 몸을 무대에서 어떻게 풀어줄 수 있는지 조언해주셨어요. 춤과 일상에 빗대어 상황을 표현해주셔서 보다 쉽게 이해할 수 있었습니다. 현장을 제가 편안하게 느낄 수 있도록 만들어주셨고, 음악 안에 있는 소스를 더 생각하도록 도와주셨어요. 저더러 음악의 섬세함을 더 표현할 수 있는 사람이라고, 편한 춤을 더 춰도 괜찮다고 격려해주셔서 이렇게 무대에 오를 수 있었습니다. 제가 배우라는 역할에 다가갈 수 있게 도와주신 분입니다.""저는 아직 엄마가 되어본 적이 없기에 극중에서 엄마 역할을 온전히 이해하고 연기하고 있다고 장담할 수 없어요. 제가 되어본 엄마는 '강아지 엄마'뿐이거든요. 조금이라도 엄마 역할을 이해하기 위해 집에서 강아지와 함께 대사 연습을 했어요. 강아지는 귀찮았을 거예요(웃음).남성 캐릭터 레몽을 표현하기 위해서는 제 강점인 움직임을 최대한 활용하려고 해요. 레몽은 나쁜 남자, 에너지가 있으면서도 시크한 인물이에요. 하지만 레몽이 나쁘다는 느낌보다는 자기 스스로를 보호하고 있다는 느낌으로 접근했습니다. 레몽이라는 캐릭터가 이전에 댄스 배틀을 하던 저와 크게 다르지 않다고 생각했거든요. 배틀을 할 때 상대가 너무 잘하면 겁이 나지만, 상대를 어떻게든 이겨보겠다고 겁 먹은 걸 티내지 않으려 애쓰고, 무대를 바꿔 움직였거든요. 이런 모습이 레몽과 닮았다고 느껴요. 제가 여성임에도 나쁜 남자 레몽을 멋있게 표현할 수 있다는 걸 움직임을 통해 보여드리려고 노력하고 있습니다."