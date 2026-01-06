유명 댄서의 뮤지컬 도전... "몸 잘 쓰는 배우로 기억되고파"

▲
뮤지컬 <시지프스>에서 '포엣' 역을 맡은 배우 리헤이오차드뮤지컬컴퍼니
유명 댄서 리헤이가 뮤지컬에 도전한다. 댄스 크루 '코카N버터'의 리더이자, 댄스 배틀 프로그램 <스트릿 우먼 파이터> 등에 출연한 유명 댄서가 신인이 된 심정으로 뮤지컬 무대에 오른다. 리헤이의 데뷔작은 뮤지컬 <시지프스>로, 돌을 굴려 언덕 정상에 도달하면 다시 돌이 떨어지는 탓에 평생 돌을 굴려야 하는 형벌을 받은 그리스 신화 속 '시지프스'와 알베르 카뮈의 소설 '이방인'을 엮어낸 창작 뮤지컬이다.
<시지프스>는 전쟁과 전염병으로 폐허가 된 세상에서 우연히 한곳에 모여든 네 명의 배우를 중심으로 이야기를 풀어간다. 배우들은 평생에 걸쳐 돌을 굴리는 시지프스의 삶과 배우의 삶이 비슷하다고 생각하지만, 돌을 굴리고 무대에 오르는 걸 즐기며 삶의 의미를 찾고자 한다. 리헤이가 맡은 역할은 '포엣'으로, 시인의 감수성을 지닌 유일한 여성 캐릭터다.
어느덧 공연이 시작된 지 3주가 흘렀다. 리헤이는 관객들의 호평을 받으며 뮤지컬배우로서의 새 출발을 알렸다. 6일 대학로 일대에서 리헤이를 만나 인터뷰를 진행했다. 다음은 배우 리헤이와 나눈 대화를 일문일답으로 정리한 것이다.
유명 안무가에서 뮤지컬 배우로, 리헤이의 도전
- 본격적으로 뮤지컬 무대에 오르신 소감이 궁금합니다.
"연습이 끝나고 본 공연에 돌입하면서도 끝났다는 느낌보다는 이제 시작이라는 느낌을 강하게 받았어요. 무대에 오르면서 이 작품에 대한 애정도가 점점 커지고 있고요. 공연을 할수록 대사의 의미를 더 진득하게 생각하게 돼요. 연습할 때도 대본을 정말 많이 봤는데, 근래 더 많이 보는 것 같아요. 그동안 춤을 추며 그래왔던 것처럼 잘하든 못하든 불도저처럼 밀고 나가야겠다고 다짐하고 있습니다. 관객 분들께 제 마음을 다 보여드리고 싶어요. 뮤지컬에 도전했다는 걸 단 한 순간도 후회한 적이 없거든요."
- 뮤지컬에 도전하길 잘했다고 느끼신 순간이 있을까요?
"뮤지컬을 하면서 제 춤에도 도움이 많이 됐어요. 감정선이 생기고, 동작 하나하나의 의미를 더 생각하게 되었거든요. 안무를 구성할 때 음악의 느낌을 많이 고려해왔는데, 뮤지컬을 통해 음악의 의미와 가사를 한번 더 생각하는 경험을 하게 되니 제 춤에도 좋은 영향이 있더라고요. 또 관객 분들의 평가를 찾아보며 '내 움직임에 발전이 있었구나' 느낄 때 감사해요. 제 움직임과 표현에 긍정적인 평가를 해주실 때 짜릿합니다."
- 뮤지컬을 준비하시면서 어려웠던 순간도 있을 것 같습니다.
"어느 날 연출님께서 '가만히 서있어 볼까?' 하고 넌지시 말씀하신 적이 있어요. 생각해보니 나는 가만히 서있을 수 없는 사람이더라고요. 저는 빈 공간이 없는 춤 스타일을 추구해왔고, 그래서 춤을 출 때는 가만히 서있으면 안 됐거든요. 하지만 뮤지컬을 하기 위해서는 비워내는 방법을 알아야 하고, 가만히 서있을 때도 깔끔하게 에너지를 유지할 수 있어야 하더라고요. 그래서 '가만히 서있는 법'을 포털 사이트에 검색하기도 하고, 챗GPT에게 물어보기도 했어요. 한 곳을 바라보는 방법, 입을 다무는 방법, 코로 숨 쉬는 방법 등 단순한 것들도 검색해보면서 차근차근 준비했습니다."