한국영화가 사랑한 '시대의 얼굴' 안성기의 발자취

한국인이 사랑했던 영원한 '국민배우'가 안성기가 별세하면서 남녀노소 세대와 각계를 가리지 않고 추모의 물결이 이어지고 있다.



안성기는 지난 1월 5일 오전 9시 가족들이 지켜보는 가운데 영면에 들었다. 향년 75세. 2019년 혈액암 투병 사실이 알려진 이후에도 꾸준히 치료받으며 연기 복귀 의지를 불태웠던 거장은, 지난달 31일 날 자택에서 쓰러져 인근 병원 응급실로 이송된 지 6일 만에 끝내 의식을 회복하지 못하고 눈을 감았다. 정부는 안성기가 평생 영화계 발전에 헌신한 공로를 인정하여 금관문화훈장을 추서하기로 했다.



일곱 살 데뷔한 안성기



안성기는 1950년 12월 31일 대구에서 출생했다. 당시는 한국전쟁이 한창이던 시기라 출생신고가 늦어져서 호적상의 나이는 1952년생이다. 일곱 살이던 1957년 김기영 감독의 <황혼열차>에서 아역으로 데뷔하며 장대한 69년 연기경력의 첫 출발을 알렸다.



당시 안성기는 한국에서 가장 잘나가는 아역 스타였다. 역시 김기영 감독과 작업한 <십대의 반항>(1959)에서 소매치기 역할로 출연하여 문교부 우수국산영화상 소년연기상, 미국 샌프란시스코영화제 특별명예상 등을 수상했다. 이후 안성기는 중학교를 졸업할 때까지 아역배우로 수십 편의 영화에 출연하며 활발하게 활동했다.



하지만 안성기에게는 당시 인기 많던 아역 시절이 그리 행복하지만은 않았다. 아역배우에 대한 체계적인 보호나 관리 시스템이 부재했던 당시 연예계에서 안성기는 학교 수업 중에도 수시로 불려 다니며 교실보다 촬영장에 어른들과 대부분의 시간을 보내야 했고, 동기들보다 학업에서 크게 뒤처지면서 많은 스트레스를 받았다고 한다.



결국 1968년 <젊은 느티나무>를 마지막으로 안성기는 학업에 전념하기 위하여 연기 활동을 전격 중했다. 이후 평범한 학창 시절을 보내며 한국외대 베트남어과에 진학하고 대기업 회사원을 꿈꿨지만, 하필이면 당시 베트남이 공산화되는 바람에 열심히 공부했던 전공이 무용지물이 되어버렸다. 한동안 진로를 고민하던 안성기는 27세가 된 1977년 <병사와 아가씨들>을 통하여 성인 연기자로 다시 영화계에 복귀했다.



당시 현장을 떠난 지 거의 10년이 된 아역배우 시절의 안성기를 기억하는 사람들은 거의 없었다. 사실상 신인배우로 원점에서 다시 시작해야 했던 안성기는 복귀 이후 몇 번의 작품에 출연했으나 크게 주목받지 못하며 좌절을 맛봐야 했다. 하지만 훗날의 미래를 보면, 오랜 공백기는 장기적으로 안성기에게 오히려 전화위복이 된 측면이 더 컸다. 많은 아역배우 출신이 성인 연기자로 전환하면서 겪어야했던 성장통이나 이미지 변신의 시행착오를 피할 수 있었다.



1980년 이장호 감독이 연출한 <바람불어 좋은 날>은 안성기에게 성인 배우로서의 재도약을 알리는 전환점이 됐다. 이 작품에서 안성기는 시골에서 상경한 순박한 청년 덕배 역할을 열연했다. 안성기는 이장호 감독의 혹독한 연출지도 속에서 혼신을 다하는 열연을 펼치며 이듬해 열린 대종상 신인상을 수상하는 쾌거를 이룬다. 안성기가 진정한 성인 연기자로 거듭나는 순간이었다.



1980년대에서 1990년대 초반까지 한국영화는 그야말로 '안성기의 시대'를 맞이한다. 안성기는 <만다라>, <꼬방동네 사람들>, <고래사냥>, <깊고푸른밤>, <외인구단>, <기쁜우리 젊은날>, <공포의 외인구단>, <칠수와 만수>, <개그맨>등 이후 한국영화의 흐름에 큰 영향을 미친 수많은 작품에 출연하여 아역 시절을 뛰어넘는 '제2의 전성기'를 화려하게 열었다. 당시 '코리안 뉴웨이브'의 바람이 불던 충무로에서 A급 작품과 연출자의 시나리오는 일단 안성기를 거쳐가는 게 기본이라는 이야기가 나올 만큼 그의 위상은 막대했다.



당시 안성기는 대중적으로 인기있는 무비스타를 넘어서, 그 당시 한국인의 보편적인 이미지를 상징하는 '시대의 얼굴'이었다. 그의 필모그래피는 단순한 상업영화만이 아니라 사회성 메세지가 짙은 작품에서 예술영화까지 두루 아우르고 있다.



안성기의 대표작으로 꼽히는 <바람 불어 좋은 날>의 순박한 시골청년 덕배, <고래사냥>의 엉뚱하지만 철학적인 부랑자 민우, <기쁜 우리 젊은 날>의 애틋한 순정남 영민, <깊고 푸른 밤>의 비열하고 냉혹한 바람둥이 호빈 등은 각기 전혀 다른 인물임에도 시대적 정서를 관통하는 공통점이 있다. 바로 군사독재와 산업화 시대의 그늘에 가려져서 '어떻게든 사회 밑바닥에서 상승하기 위하여 몸부림치거나, 하고 싶은 말을 하지 못하고 참고 살아야 하는' 우리네 청춘들의 결핍과 욕망을 대변하는 인간군상이라는 것이다.



그가 연기한 상반된 캐릭터



여기서 안성기는 평범한 소시민에서, 고뇌하는 지식인, 비열한 악역, 시대에 불화하는 아웃사이더까지 작품마다 전혀 상반된 캐릭터들을 넘나들었다. 이는 이후의 한국영화에서 장르에 따른 특유의 인물형을 확립하는데도 큰 영향을 미쳤다. 안성기는 작품마다 그 배역이 요구하는 역할을 위하여 항상 철저히 공부했고, 위험한 장면도 거의 대역을 쓰지않기로 유명했다. 또한 메소드 연기를 위하여 부랑자나 승려 역할을 맡으면 실제로도 허름한 옷과 삭발을 할 만큼 배역에 몰입했다.



이러한 노력을 바탕으로 안성기는 특유의 과장되지 않은 '안성기식 리얼리즘' 연기를 정립하며, 자신이 연기하는 인물과 서사에 개연성을 입혀주는 배우로 자리매김했다. 그리고 대중들은 그러한 안성기의 캐릭터를 통하여 '나의 이야기'와 '시대의 현실'을 직면하면서 함께 공감하고 위안을 얻었다.



1990년 초중반에도 안성기의 위상은 굳건했다. 사회적 금기인 빨치산 이야기를 다룬 <남부군>과<태백산맥>을 통해 역사의 소용돌이에 휘말린 지식인의 고뇌를 보여주는가 하면, <경마장 가는 길>과 <그대안의 블루>에서는 지식인의 위선과 성공한 현대인의 고독을 풍자했다. 사극 미스터리 <영원한 제국>에서는 냉철한 카리스마의 국왕 정조 역할을 맡아 훗날 정조 열풍의 원조가 됐다. 코미디로 영역을 확장한<투캅스>에서 한국형 버디 무비와 코미디 장르의 흥행 공식을 정립하며 티켓 파워를 입증했다.



안성기는 한국 3대 영화상으로 꼽히는 청룡영화상, 백상예술대상, 대종상영화제 남우주연상을 모두 석권했으며, 특히 백상(8회)과 대종상(5회)은 최다 수상기록이 아직도 깨지지 않았다. 해외 영화제에서도 아시아 태평양 영화제, 휴스턴 국제영화제, 시카고 인디영화제 등 다수의 영화제에서 수상했다. 1980년대부터 2020년대에 걸쳐 공로상이나 특별상을 제외하고, 무려 40여년에 걸쳐 연기상을 수상한 배우는 한국에서 오직 안성기 뿐이다.



안성기에게는 이미 1990년대부터 '국민배우'라는 타이틀이 붙여지기 시작했다. 과거에나 지금이나 국민이라는 수식어를 고유명사처럼 얻은 배우는 국내에서 안성기가 유일하다. 안성기는 이러한 '국민배우'라는 표현을 부담스러워하면서도 한편으로 이런 이미지로 인하여 "더 올바른 삶을 살기 위하여 노력하게 되었다"고 스스로 평가한 바 있다.



또한 안성기는 수많은 거장들이 사랑한 페르소나였다. 절친한 친구인 배창호 감독을 비롯하여 거장 임권택, 이명세, 정지영 감독 등과 여러 편의 작품에서 단골로 호흡을 맞췄다. 또한 박광수, 장선우, 강우석, 이정향 등 이후 한국영화를 대표하는 감독들이 아직 주목받기 직전, 무명 시절이나 입봉작에도 기꺼이 출연을 마다하지 않은 배우가 바로 안성기였다. 신인감독의 연출작에는 자청해서 출연료를 깎아주거나 노개런티 출연도 기꺼이 수락했다.



1990년대 후반기에 접어들면서 안성기의 연기인생에 또 한번 변화의 시기가 찾아왔다. 한국영화계가 서서히 세대교체와 르네상스의 시기를 맞이하면서 새로운 흐름을 이끄는 신예 감독과 남성 배우들이 연이어 등장한다. 40대 후반을 넘긴 안성기는 더 이상 원톱 주연 1순위 배우가 아니었고, 들어오는 시나리오도 조금씩 줄어들었다. 하지만 안성기는 이러한 시대의 변화를 부정하지 않고 자연스럽게 받아들였다. 안성기는 조연이나 작은 배역이라도 마다하지 않고 무게감 있는 연기로 젊은 배우들을 뒷받침하는 신스틸러로 연기인생의 3막을 열었다.



1999년 이명세 감독의<인정사정볼 것없다>는 안성기의 필모그래피에서 몇안되는 완전한 악역 연기를 볼 수 있는 작품이자, 후반기 커리어의 새로운 분기점을 알리는 출발점으로 꼽힌다. 여기서 안성기는 출연분량도 많지 않은 이 작품에서 잔혹한 범죄자 역할을 맡아 대사 한마디 없이도 강렬한 카리스마를 발산하면서 조연이 더 매력적일 수 있음을 증명했다.



이후 안성기는 <무사>, <실미도>,<화려한 날들>,<한산>, <부러진 화살>, <페어러브>, <한반도>, <라디오스타> 등 여러 작품에서 조연과 주연을 넘나들며 여전히 인상적인 연기력으로 극을 든든하게 뒷받침하는 역할을 수행했다. 특히 사명감과 인정 사이에서 고뇌하는 군인으로 열연한 <실미도>는 한국영화 최초로 천만 관객을 돌파했다. 2006년 작 <라디오스타>에서는 절친한 후배 박중훈과 마지막으로 호흡을 맞춰 인간미넘치는 연예인 매니저 민수 역할을 소화하며 자신의 후반기 배우인생 최고의 연기를 선보였다는 평가를 받았다.



2000년대 이후 일인자에서 내려온 안성기는 1980~90년대 다작시절에 지적받았던 정형화된 연기스타일에서 벗어나 한결 힘을 뺀 '관조와 페이소스'로 승화시켰다. 배우이자 인간으로서 '닮고 싶은 어른'의 모범적인 캐릭터를 구현하며 자신과 비슷한 길을 걷고 있는 후배 배우들이 나이 들어서도 나아가야 할 이상적인 이정표를 제시했다



안성기의 인생을 설명하면서 배우로서의 위상과 연기력만큼이나 빼놓고 설명할 수 없는 것은 그의 남다른 인품이었다. 배우 안성기의 연기나 작품을 비판할 수는 있어도 '인간 안성기'를 비난하는 사람은 찾아볼 수 없다고 할 만큼 그는 평생 한결같이 남녀노소 만인의 존경과 사랑을 받았던 보기 드문 인물이었다.



안성기는 배우로서 한창 정상을 달릴 때도 소탈한 성격과 인자한 미소로 항상 주변을 배려했고 관련된 수많은 미담이 넘쳐난다. 그의 인품에 감동한 많은 후배들과 영화인들이 안성기를 롤모델로써 진심으로 존경했다. 광고 출연조차 신중했던 안성기였지만 고심끝에 출연한 커피 회사 광고와 무려 40년이나 인연을 이어온 것은 의리를 중시하는 그의 성격을 잘 보여준다. 안성기는 아역 시절부터 무려 60년에 넘는 활동경력 동안 불미스러운 사건사고나 스캔들이 단 한 번도 없을만큼 자기관리가 철저한 배우이기도 했다.



이러한 안성기의 긍정적인 이미지를 활용하기 위해서 정치권에서 여러 번 영입제의가 들어왔지만, 안성기는 "이미 영화를 통하여 왕도하고 대통령도 해봤는데 더 할게 없다"면서 농담을 덧붙여 항상 정중하게 거절했다고 한다.



동시에 안성기는 다양한 사회적 현안에 있어서는 조용하게 자신의 목소리를 내 왔다. 안성기는 한국영화 스크린쿼터 비상대책위원회 공동위원장을, 한국 영화 불법복제 방지 캠페인, 공동위원장, 부산국제영화제 부집행위원장 등을 역임하면서 영화계에서 자신을 필요로 하는 자리는 기꺼이 참여하여 최선을 다해서 활동했다. 유니세프 친선 대사로 오랫동안 활동하며 해외에서도 사회적 약자들을 위한 자선활동에 최선을 다하기도 했다.



고인의 마지막 영정사진은 수많은 출연작 중에서도 안성기 본인이 가장 좋아했다는 <기쁜 우리 젊은날>의 모습으로 보는 이들에게 먹먹함을 안겨준다. 극중에서 오직 사랑하는 사람을 위하여 순애보를 바친 영민과 마찬가지로, 안성기의 75년 연기 인생 역시 한마디로 요약하면 그야말로 '구도자같이 연기에 모든 것을 바친 순정남'이었다고 할 수 있다.



천재 아역배우의 탄생에서 모든 한국인이 존경하고 사랑하는 국민배우로 거듭나기까지, 안성기는 시대가 요구하는 얼굴을 정확히 포착해 냈고, 시스템의 변화에 유연하게 대응하며 자신의 영역을 개척한 선구자 같은 배우였다. 그리고 우리는 안성기를 통해 한 명의 배우가 어떻게 한 나라의 예술적 자부심이 될 수 있는지를 목격했다. 안성기라는 배우가 스크린에 등장했던 것만으로도 관객이 신뢰감을 느꼈던 이유는, 그가 지난 수십 년간 쌓아온 성실함과 인격이 배역의 진정성을 담보했기 때문이 아닐까.



안성기는 이제 하늘의 별이 되었지만 한국 영화의 전설로 남은 그의 족적은, 후대 배우들에게 '어떻게 훌륭한 배우이자 어른이 될 것인가'에 대한 가장 완벽한 해답으로 남을 것이다.





