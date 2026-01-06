"케이팝 아이돌 커밍아웃 보며, 혼자가 아니라 생각했죠"

담준

- 라이오네시스 시절과 비교했을 때, 이번 앨범에서 가장 의식적으로 내려놓은 역할이 있다면 무엇인가요?

- 욕망을 적극적으로 긍정하면서도 끝에 공허를 남긴 이 곡에서 끝까지 놓치고 싶지 않았던 균형은 무엇이었나요.

- 이 곡에서 사랑의 언어 안에 신앙의 언어를 끌어들여 기독교를 비틀어 말했는데, 가장 날카롭게 건드리고 싶었던 지점은요.

- 고려가요의 역사적 말살과 현대 퀴어 예술의 검열을 겹쳐 놓은 이 곡에서, 개인의 이별은 어떻게 정치적 언어가 되었나.

- 'Love wins' 곡을 통해 이야기하고 싶었던 것은 선언이었나요, 화해의 손짓이었나요.

- 이번 작업을 보면, 서사와 형식 음악, 소설, 영화, 공연이 하나의 프로젝트로 연결되어 있습니다. 이 중 음악은 어떤 위치에 있다고 생각하나요.

- '그 남자들의 상열지사' 이후 담준이라는 이름으로 더는 하고 싶지 않은 음악이 있다면 무엇인가요?

담준"비(非)퀴어 아티스트들은 겪지 않아도 될 심적 압박들이 있잖아요. '내가 하는 행동 하나 하나가 퀴어 커뮤니티 전체를 대변한다.'라던가, '퀴어 아티스트의 작품은 반드시 개인으로서 존재하지 않아야 하고 퀴어 정치학적 유의미한 진보를 이끌 메시지를 담아야 한다' 라는 것들이요. 이제는 좀 내려놓을 건 내려 놓고싶었어요. 또 이 앨범을 준비한 건 꽤 된 일이지만, 그사이에 많은 후배 K-POP 아티스트들이 커밍아웃을 했잖아요. 심지어 저처럼 혼자서 모든 걸 감당해야 하는 위치보다는 그들을 지켜줄 수 있는 스태프와 레이블이 있고요.저스트비의 배인 군과 캣츠아이의 라라, 메건 양, XG의 코코나가 낸 용기가 외려 먼저 서 있던 제게 용기를 줬어요. '이제 진짜 나 혼자가 아니구나' 라고 생각하니까 그동안 가졌던 압박감이 많이 해소되더라고요. ""사람이 사람에게 끝없이 욕망을 갈망하는 걸 저는 순리라고 생각해요. 다만 게이커뮤니티처럼 특정 공간을 향유해야 그것이 순리대로 흘러가게 되는 집단은 좀 더 특이한 케이스잖아요. 이성애자들이 강남, 홍대의 헌팅포차나 클럽에서 모여서 이와 비슷한 양상의 만남을 행하고 있다고 쳐도, 선택할 수 있는 옵션의 가짓수가 다르니까요.게이들을 공격하는 유구한 레퍼토리 중 하나는 구약성경의 소돔과 고모라 설화예요. 서울 게이들이 종로와 이태원에 자리를 잡은 것도 주류 공간에서 밀려나야 했던 역사적 맥락이 있기에 '오히려 게이들을 공격하던 사람들이 우리를 이 '소돔'에 몰아넣었던 것이 아닌가'라고 꼬집고 싶었어요. 그럼에도 이 소돔에서 이루어지는 일들을 긍정도, 부정도 하지 않은 채 단지 순리로 받아들이는 것. 이 태도가 이 곡을 만들면서 견지하고자 했던 한 가지입니다.""'사랑 앞에선 종교, 금기, 그 아무것도 중요하지 않다'라는 메시지가 이 곡의 골조입니다. 극 중 바이올리니스트인 상대 역 대윤과의 사랑이 절정에 달했을 때 행복감에 겨워 부르는 노래니까요. 이 곡의 가사는 기독교의 문화적 영향력을 부정하지 않아요. 다만, 그것들은 저에게 사랑하는 남자를 향한 세레나데를 위한 메타포에 불과하다는 사실이 이 곡을 재미있게 해 주지 않나, 하고 있어요.""고려가요인 만전춘별사를 재해석해 이 트랙을 만들었고, 그 배경엔 여말선초의 숭유억불 프로파간다의 일환으로 고려가요가 '남녀의 사랑이나 다루는 천한 것'으로 치부된 사실에서 온 것도 맞아요. 하지만 이 곡은 아주 개인적인 이별을 이야기하고 있어요. 차게 식은 상대의 마음을 읽으며 전전긍긍하는 상태. 그 초조함은 연애를 했던 사람이라면 누구나 한 번쯤은 경험해 보잖아요. 그때의 이야기를 고려가요 '만전춘별사'의 문학적 형식을 풀어 만든 거예요.오히려 메시지를 숨긴 음악적 장치가 있다면, 이 곡은 국악을 레퍼런스로 한 만큼 당연히 국악기가 많이 사용된 것처럼 들리잖아요. 거문고, 해금 같은. 그런데 사실 저 모든 동양 악기의 연주는 이 앨범을 끌고 가는 악기인 바이올린이 특별한 주법을 통해 그 소리를 흉내 내도록 했어요. 언뜻 듣기엔 잘 모르게. '덮어 놓고 패다 보니 속내는 전혀 다른 사람이었다'와 같은 메시지를 숨기기 위해, 재밌는 시도 해봤어요.""아이유씨가 'Love wins all'을 발매하고 '성소수자 얘기는 절대 아니다'라고 딱 잘라 그었을 때, 거기에 항의하는 퀴어들과 그들과 논쟁하던 팬들, 그 아수라장을 보면서 저도 기분이 묘했어요. '독립', '만세'라는 말은 아무나 써도 되는 말인데 '독립 만세'를 한국인이 아닌 사람이 쓰면서 절대 일제강점기 시대 얘기가 아니라고 말한다면 한국인 입장에서 기분이 썩 좋을 수 없잖아요.'Love wins'라는 단어가 퀴어 커뮤니티에서 얼마나 '대한 독립 만세'로 쓰이고 있었는지 알지만, 한편으로 행보마다 혼자 그 많은 공격을 감당해야 했던 아이유씨의 피곤함 역시 어렴풋이 알 것 같았고, 그 팬들이 왜 그렇게 민감하게 반응했는지도 알 것 같았어요.Love를 통해 win해야 하는 사람들이 꼭 우리만 있는 게 아니니까요. 이성애자에게도, 장애인에게도, 흑인에게도, 엄마에게도, 아기에게도 필요해요. 그래서 (제가 감히 퀴어 커뮤니티를 대표할 순 절대 없겠지만) 아이유 씨를 포함해서 좋은 마음으로 'love wins'를 외칠 사람들께 "이 단어, 이제 같이 쓰자."고 화해의 손길을 먼저 내미는 의미로 이 곡 제목을 결정했습니다.""단연 음악이 그 중심이고 시작입니다. 본질적으로 이 작품은 '앨범'이고, 음악과 음악 사이의 서사를 좀 더 복잡하고 자세하게 표현하고자 나머지 형태의 콘텐츠가 파생된 거예요. 도서와 영화 형태로의 확장은 '아무짝에도 쓸모없는 플라스틱 쓰레기'로 전락한 CD에 대한 반감에서 시작된 거예요. 실물 앨범이 CD가 아니되, '최소한 쓸모는 있는' 무언가로 만들고자 했기에 형태가 여러 갈래로 뻗은 작품을 제작했습니다.""하고 싶지 않은 건 없어요. 이번 작품에서 잠깐 빠져 나왔다는 거지 라이오네시스에서 하던 음악도 하고 싶고요. 개인적으로는 기독교의 '칠죄종'을 테마로 7트랙짜리 앨범으로 민들어 보고 싶고, 더 실험하고 싶은 게 많아요. 그만큼 여러분, 모두 건강히 잘 지내시고 이번 곡도 많이 사랑해 주세요."