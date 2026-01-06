사이트 전체보기
100만원이 뭐길래... 재혼 부부 돈 갈등에 오은영도 정색

100만원이 뭐길래... 재혼 부부 돈 갈등에 오은영도 정색

[리뷰] MBC <오은영리포트 결혼지옥>

이준목(seaoflee)
26.01.06 14:19최종업데이트26.01.06 14:19
'생활비 100만원'의 약속이 불러온 오해가 재혼 부부의 관계를 파국 직전으로 몰아넣었다. 급기야흥분한 아내의 돌발 발언에 상담자인 오은영이 이례적으로 정색하며 언성을 높이는 사태까지 발생했다.

1월 5일 방송된 MBC <오은영리포트 결혼지옥>에서는 '우리는 진짜 가족인 걸까? 준가족 부부'편이 그려졌다.

오은영리포트 결혼지옥 준가족부부
오은영리포트 결혼지옥준가족부부MBC

장권택-김송금 부부는 거창에서 온 50대 남남북녀 부부였다. 아내는 탈북민 출신으로 북한-중국-한국을 거치며 세 번의 결혼을 겪는 기구한 인생을 살았고, 현 남편과 4번째 가정을 꾸렸다. 남편은 전 아내와 사별의 아픔을 겪고 지금의 아내와 재혼했다. 부부는 전 배우자와의 사이에서 각각 1남 1녀씩을 두고 있었다.

그런데 남편은 아내가 결혼 후 돈에 집착하는 본색을 드러냈다고 주장했다. 남편은 아내가 처음부터 자신의 재산을 노리고 접근한 게 아닌가 의심하고 있었다. 반면 아내는 남편이 생활비도 제대로 주지 않으며 자신을 의심한다고 반박했다. 과연 부부의 진실은 무엇일까.

부부는 결혼전 아내의 요구로 남편이 매달 생활비 100만원을 주기로 약속했다. 하지만 아내는 남편이 결혼후 약속을 지키지 않았다고 주장했다. 전기공사 관련 개인사업체를 운영하는 남편은 여러 가지 불규칙한 지출이 나가는 자영업의 특성상 주지 못한 것일뿐, 어차피 기본적인 공과금은 모두 자신이 내고 있다고 반박했다.

험난한 삶을 살아오며 억척스러운 성격과 말투를 가지게 된 아내는 "생활비를 안주는건 저에 대한 모욕"이라고 강하게 주장했다. 또한 남편이 결혼생활 동안 내내 같은 핑계를 반복해왔다며 "이 사람이 무슨 정신인가 알고싶다"며 강한 불만을 드러냈다.

아내에게는 안정된 직장이 있었기에 당장 남편이 주는 생활비가 급한 상황은 아니었다. 하지만 파란만장한 삶을 살아온 아내에게 '100만원'의 약속은, 남편에게 가족이자 집안 살림을 맡아볼 수 있는 아내의 위치를 인정받는다는 상징적인 의미가 있었다.

아내는 남편이 열심히 일을 하는데 어떻게 100만원이 없을 수 있는지 이해하기 어렵다는 입장이었다. 이에 오은영은 "자영업자 중에서는 살기 위해서 울며 겨자먹기로 사업체를 운영하는 사람도 많다. 아내는 밤낮으로 온 식구가 일하는데 왜 돈을 못 버냐는 논리인데 그런 사람도 많다. 아내의 논리는 자기중심적"이라고 꼬집었다.

이어 "아내가 경험한 것이 100% 옳은 것이 아니기에 자신의 기준만 고집하다보면 오해가 쌓이고 상대와의 조율이 어려워질 것"이라고 조언했다.

하지만 아내는 오은영의 설명에도 수긍하지 못하고 오히려 감정이 점점 격해지는 모습을 보였다. 아내는 "남편은 100만원 때문에 나를 목숨걸게 만들고 나를 이런 자리까지 나오게 만들었다"고 분노를 터뜨렸다. 급기야 아내는 "오은영 박사님이나 MC분들도 그냥 '100만원 주세요' 한마디만 해주면되지 않냐"며 MC들에게까지 흥분하여 언성을 높였다.

정색한 오은영은 "아내분, 여기는 채권 추심하는 자리가 아니다. 아내의 아픔과 힘듦을 같이 나누고자 이야기하는 거지. 여기는 돈을 받기 위하여 나온 자리가 아니다"라고 이례적으로 단호한 목소리를 냈다.

이어 "두 분은 부부간에 소통의 방식에서 큰 문제가 있다. 이런 것들을 같이 점검하고 바뀔 것이 있다면 '나도 바뀌겠다'는 마음으로 나오지 않으면 이 녹화는 아무 의미가 없다. 본인의 정당성만 주장한다면 문제는 절대 해결될 수 없다"고 일침을 놓았다.

남편은 왜 아내와 약속한 생활비를 지급하지 않았을까. 남편은 최근 경기 침체로 상황이 어려워졌다는 사정을 밝히며 "아내가 자신의 입장을 한번쯤 헤아려주길 바랐다"고 밝혔다. 남편은 아내의 오해를 풀기 위하여 마이너스 잔고를 기록한 통장내역까지 공개했다.

오은영리포트 준가족부부
오은영리포트준가족부부MBC

하지만 남편은 여전히 자세한 속사정을 밝히는 것을 꺼려하는 이유에 대하여 "이야기를 했는데도 아내가 잘 안받아준다"고 책임을 돌렸다.

이에 오은영은 "남편 역시 기본 전제는 아내가 바뀌면 나도 바뀌겠다는 식이다. 문제의 화살을 상대에게 돌리는 것과 마찬가지다. 이게 바뀌려면 아내가 강하게 나와도 남편이 먼저 소통하고 노력하는 태도가 필요하다"고 남편의 문제점을 지적했다.

또한 오은영은 부부 공통으로 대화의 방식에 큰 문제가 있다고 분석했다. 아내의 말투가 지나치게 직설적이라면, 남편은 지나치게 추상적이었다.

오은영은 "아내의 대화는 상대를 지적하거나 지시하는 말투를 쓴다. 그리고 대부분 세고 강한 단어들을 사용한다. 상대에게는 공격적인 표현으로 들리고 강요하는 것으로 느껴진다. 이러다보니 남편은 아내가 돈만 생각한다고 오해한다"고 분석했다.

부부는 잘못된 대화방식으로 인하여 현재 오해의 골이 깊어진 상태였다. 남편은 "아내가 돈을 보고 자신을 만난 것 같다"고 의심하고 있다는 속내를 밝혀 모두를 충격에 빠뜨렸다.

또한 남편은 아내가 결혼 후 갑자기 중국에서 아들을 데려왔다고 주장했다. 아내는 앞세 세번의 결혼 동안 두 명의 자녀를 두고 있었다. 남편은 아들의 존재를 구체적으로 몰랐다며, 아내가 돈을 노리고 접근했다는 의심이 더 커졌다. 하지만 아내는 사실을 미리 알렸다며 남편의 주장을 반박했다.

부부간 생활비 갈등의 불씨를 키운 것은 집 명의 사건이었다. 남편은 아내와 혼인신고전, 자신의 집 명의를 아내에게 상의하지 않고 자신의 자녀에게 증여했다. 아내는 서운함을 감추지 못하며 남편에게 부부라면 재산에 대한 정보 공유가 필요하다고 따졌다. 그러나 남편은 아무 문제 없다며 아내의 주장을 받아들이지 않았다.

오은영은 "아내는 이미 안정적인 수입과 본인 명의의 집까지 소유하고 있다. 아내에게 '집 명의'란 내가 온전한 가족으로 인정받느냐, 배우자로서 존중받는지를 확인하는 기준이다. 결혼생활이 시작된 상황에서 의논 없이 이뤄진 명의 이전은 아내에게 큰 상처가 됐을 것"이라고 분석했다.

아내는 현 남편과 7년째 결혼생활을 하고 있지만 아내로서 자신의 자리를 인정받지 못한다고 생각하고 있었다. 남편은 사별한 전 아내와의 사이에 낳은 자녀들이나 원가족과의 관계에서 무슨 이유에서인지 아내를 계속 배제하고 있었다.

남편의 아들이 독일에 간 사실도, 아내는 나중에 다른 사람들을 통하여 알게 됐다. 아내가 이에 대하여 질문하자, 남편은 뜬금없이 사별한 전처 이야기를 꺼내는 등 아내의 질문과는 상관없는 이야기로 논점을 흐리거나 짜증을 내며 답변을 기피했다.

남편은 전처와 사별후 현 아내와 재혼하면서 자녀들과의 소통이 줄어들었고, 당시 자신도 아들의 소식을 전해듣던 입장이라 아내에게 설명할 여유가 없었다고 해명했다. 그런데 남편은 질문의 핵심을 먼저 이야기하지 않고, 불편한 질문을 받으면 말을 돌리는 경향이 강했다.

부부를 위한 최종힐링리포트가 내려졌다. 오은영은 항상 통장에 남는 돈을 후순위로 아내에게 주려고하는 남편에게 차라리 "날짜를 정해서 생활비 온라인 자동이체를 걸어놓으시라"는 대안을 제시했다.

아내에게는 "생존모드에 마침표찍기"를 제안했다. 탈북과 재혼 등 기구한 삶을 살아왔던 아내에게 "아픈 기억도 아내의 역사다. 하지만 상처에만 너무 머무른다면 앞으로 나아갈수 없다. 비장하고 거친 표현 대신 따뜻한 단어들로 채운다면 대화가 한결 편안해질 것"이라고 당부했다. 또한 부부 공통으로 "장벽이 없는 대화시간을 가질 것"을 당부하며 앞으로는 일상의 소소한 이야기들로 자유롭게 대화를 나눠볼 것을 제안했다.

솔루션을 받아들인 남편은 아내에게 "항상 사랑하고 존경한다. 표현력이 부족하지만 이해해주고 함께 즐겁게 살아갔으면 좋겠다. 오늘 배운건 다 지킬수 있도록 내일부터 실천하겠다"고 화끈하게 약속했다.

아내도 "제가 과격하고 부드럽지 못한 부분이 있는데 큰 싸움으로 번지지 않도록 한발 물러서준 남편에게 고맙다"는 진심을 전했다. 아내는 남편의 볼을 장난스레 토닥이며 응원의 메시지를 보냈다. 웃음을 되찾은 부부는 함께 손을 맞잡고 진짜 가족이 되기 위한 새로운 한걸음을 내디뎠다.
오은영리포트 결혼지옥 준가족부부

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이준목 (seaoflee) 내방

.

이 기자의 최신기사 한국영화가 사랑한 '시대의 얼굴' 안성기의 발자취