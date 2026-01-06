100만원이 뭐길래... 재혼 부부 돈 갈등에 오은영도 정색

▲오은영리포트 결혼지옥
장권택-김송금 부부는 거창에서 온 50대 남남북녀 부부였다. 아내는 탈북민 출신으로 북한-중국-한국을 거치며 세 번의 결혼을 겪는 기구한 인생을 살았고, 현 남편과 4번째 가정을 꾸렸다. 남편은 전 아내와 사별의 아픔을 겪고 지금의 아내와 재혼했다. 부부는 전 배우자와의 사이에서 각각 1남 1녀씩을 두고 있었다.
그런데 남편은 아내가 결혼 후 돈에 집착하는 본색을 드러냈다고 주장했다. 남편은 아내가 처음부터 자신의 재산을 노리고 접근한 게 아닌가 의심하고 있었다. 반면 아내는 남편이 생활비도 제대로 주지 않으며 자신을 의심한다고 반박했다. 과연 부부의 진실은 무엇일까.
부부는 결혼전 아내의 요구로 남편이 매달 생활비 100만원을 주기로 약속했다. 하지만 아내는 남편이 결혼후 약속을 지키지 않았다고 주장했다. 전기공사 관련 개인사업체를 운영하는 남편은 여러 가지 불규칙한 지출이 나가는 자영업의 특성상 주지 못한 것일뿐, 어차피 기본적인 공과금은 모두 자신이 내고 있다고 반박했다.
험난한 삶을 살아오며 억척스러운 성격과 말투를 가지게 된 아내는 "생활비를 안주는건 저에 대한 모욕"이라고 강하게 주장했다. 또한 남편이 결혼생활 동안 내내 같은 핑계를 반복해왔다며 "이 사람이 무슨 정신인가 알고싶다"며 강한 불만을 드러냈다.
아내에게는 안정된 직장이 있었기에 당장 남편이 주는 생활비가 급한 상황은 아니었다. 하지만 파란만장한 삶을 살아온 아내에게 '100만원'의 약속은, 남편에게 가족이자 집안 살림을 맡아볼 수 있는 아내의 위치를 인정받는다는 상징적인 의미가 있었다.
아내는 남편이 열심히 일을 하는데 어떻게 100만원이 없을 수 있는지 이해하기 어렵다는 입장이었다. 이에 오은영은 "자영업자 중에서는 살기 위해서 울며 겨자먹기로 사업체를 운영하는 사람도 많다. 아내는 밤낮으로 온 식구가 일하는데 왜 돈을 못 버냐는 논리인데 그런 사람도 많다. 아내의 논리는 자기중심적"이라고 꼬집었다.
이어 "아내가 경험한 것이 100% 옳은 것이 아니기에 자신의 기준만 고집하다보면 오해가 쌓이고 상대와의 조율이 어려워질 것"이라고 조언했다.
하지만 아내는 오은영의 설명에도 수긍하지 못하고 오히려 감정이 점점 격해지는 모습을 보였다. 아내는 "남편은 100만원 때문에 나를 목숨걸게 만들고 나를 이런 자리까지 나오게 만들었다"고 분노를 터뜨렸다. 급기야 아내는 "오은영 박사님이나 MC분들도 그냥 '100만원 주세요' 한마디만 해주면되지 않냐"며 MC들에게까지 흥분하여 언성을 높였다.
정색한 오은영은 "아내분, 여기는 채권 추심하는 자리가 아니다. 아내의 아픔과 힘듦을 같이 나누고자 이야기하는 거지. 여기는 돈을 받기 위하여 나온 자리가 아니다"라고 이례적으로 단호한 목소리를 냈다.
이어 "두 분은 부부간에 소통의 방식에서 큰 문제가 있다. 이런 것들을 같이 점검하고 바뀔 것이 있다면 '나도 바뀌겠다'는 마음으로 나오지 않으면 이 녹화는 아무 의미가 없다. 본인의 정당성만 주장한다면 문제는 절대 해결될 수 없다"고 일침을 놓았다.
남편은 왜 아내와 약속한 생활비를 지급하지 않았을까. 남편은 최근 경기 침체로 상황이 어려워졌다는 사정을 밝히며 "아내가 자신의 입장을 한번쯤 헤아려주길 바랐다"고 밝혔다. 남편은 아내의 오해를 풀기 위하여 마이너스 잔고를 기록한 통장내역까지 공개했다.