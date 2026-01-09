혹평과 1위 사이, '대홍수'가 증명한 SF의 흥행 공식

"졸작이다", "설정이 허술하다"는 평가가 이어졌지만, 영화 <대홍수>는 넷플릭스 3주간 1위를 차지했다. 작품성에 대한 비판과 대중의 선택이 엇갈리는 장면은 낯설지 않다. 특히 SF 장르에서는 꽤 익숙한 풍경이다. 그래서 묻게 된다. 이 영화가 단지 볼거리가 부족해서 화제가 된 것일까, 아니면 우리가 비평의 기준을 다른 곳에 두어야 했던 것일까.
과학 교사의 시선으로 본 '대홍수'
필자는 중등 과학 교사이자 과학 교육 연구자로, 학교 현장에서 학생들과 함께 SF 영화 속 과학기술이 실제로 가능한지, 그리고 그 기술이 인간과 사회에 어떤 의미를 갖는지 오랫동안 이야기해 왔다. 영화는 교실에서 과학 개념을 설명하는 도구이자, 미래를 상상하는 창이기도 했다. 그런 맥락에서 <대홍수> 역시 단순한 '흥행 영화'가 아니라, 과학과 인간을 함께 생각해 볼 수 있는 텍스트로 다가왔다.
그런 시선으로 바라본 <대홍수>는 흥미로운 지점을 드러낸다. 인공지능 연구와 시뮬레이션, 대홍수라는 재난 설정은 과학적으로 보면 다소 투박하고 정교함이 부족하다. 학생들과 함께라면 충분히 토론의 대상이 될 만한 허점들도 보인다. 이런 '검증의 눈'으로 본다면 이 영화는 높은 점수를 주기 어렵다.
기술보다 먼저 작동한 감정의 힘