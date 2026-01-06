한국 영화 이끈 '안성기' 와 뗄 수 없는 대표작 셋

▲안성기 배우가 열연을 펼친 <부러진 화살>은 단 17억 원의 제작비로 전국 345만 관객을 동원했다. (주)넥스트엔터테인먼트월드

안성기 배우는 2010년 친구의 딸과 사랑에 빠지는 멜로 영화 <페어러브>가 2만7000관객에 그치며 흥행 참패했고 2011년에 개봉한 재난 액션 스릴러 <7광구>도 엄청난 혹평 속에 손익분기점을 넘지 못했다. 그렇게 일부 관객들로부터 '감 떨어진 국민배우'라는 비아냥거림을 듣던 2012년, 안성기 배우는 2007년에 있었던 '판사 석궁 테러 사건'을 모티브로 만든 영화 <부러진 화살>로 돌아왔다.



<부러진 화살>은 1990년 <남부군>과 1992년 <하얀 전쟁>에서 안성기 배우와 호흡을 맞췄던 정지영 감독이 1998년 <까> 이후 14년 만에 선보이는 신작이었다. <부러진 화살>은 최근 성적이 좋지 않았던 안성기 배우의 단독 주연작인 데다가 10년 넘게 현장을 떠나 있던 노장 감독의 신작이라는 점에서 큰 주목을 받지 못했다. 하지만 <부러진 화살>은 전국 346만 관객을 동원하며 극장가에 이변을 일으켰다.



안성기 배우는 <부러진 화살>에서 대학 입시에 출제된 수학 문제의 오류를 지적한 뒤 부당 해고 당하고 교수 지위 확인 소송에서 패소하자 정당한 재판을 요구하며 판사를 석궁으로 위협하는 김경호 교수 역을 맡았다. <부러진 화살>은 안성기 배우를 제외하면 스타 배우가 나오지 않았지만 안성기 배우의 열연에 힘입어 기대를 훌쩍 뛰어넘는 흥행 성적을 기록하며 관객들이 사랑하는 '국민배우'의 건재를 알렸다.



안성기 배우는 <부러진 화살>로 백상예술대상 최우수상을 수상했고 그 후에도 <타워>와 <신의 한 수>, <화장>, <사자> 등에 출연하며 활발한 활동을 이어갔다. 하지만 혈액암 발병과 함께 안성기 배우의 활동은 급격히 위축됐고 2023년 부천국제판타스틱영화제 개막식 참석이 마지막 대외 활동이 되고 말았다. 그리고 평생 영화를 사랑했던 한국 영화계의 유일무이한 국민배우는 5일 '하늘의 별'이 됐다.

