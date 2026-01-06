한국 영화 이끈 '안성기' 와 뗄 수 없는 대표작 셋

5일 많은 관객들에게 웃음과 감동을 줬던 고 안성기 배우가 세상을 떠났다. 지난 2019년 혈액암 판정을 받은 후 치료와 재발을 반복했던 안성기 배우는 2022년 <한산: 용의 출현>에서 어영담 역을 맡으며 연기 혼을 불태웠지만 2023년 특별 출연한 <노량: 죽음의 바다>가 유작이 됐다. 많은 팬들이 안성기 배우의 건강 회복을 바랐지만 새해를 이틀 앞두고 중환자실에 입원했다가 5일 눈을 감았다.
안성기 배우는 1957년 6살의 나이에 연기를 시작해 고 김기영 감독의 <10대의 반항>, <하녀> 등에 출연하며 아역 배우로 활동했다. 대학 진학 후에는 육군 중위로 군복무를 마치고 1970년대 후반부터 다시 연기 활동을 시작했고 1980년 이장호 감독의 <바람 불어 좋은 날>을 시작으로 배우로서 전성기를 열었다. 실제로 안성기 배우를 빼고 1980년대 한국영화를 이야기할 수 없을 정도로 그의 영향력은 대단했다.
흔히 배우들은 짧으면 2~3년, 길어도 10년 정도 전성기를 보내면 후배들에게 밀려 정상의 자리에서 내려오는 경우가 많다. 하지만 안성기 배우는 1980년대 최전성기가 지난 후에도 1990년대와 2000년대, 2010년대까지 관객들의 기억 속에 남을 대표작을 남기며 건재를 과시했다. 안성기 배우에게 그 어떤 대단한 스타배우도 달지 못했던 유일무이한 수식어 '국민배우'라는 타이틀이 따라다닌 이유다.
[1990년대 <투캅스>] 절친한 후배에게 '권력 이양'