전쟁도 막지 못한 노배우의 연극... "버티고 살아낸다"

"일상이 깨지고 문명이 위협 당해도 각자의 자리에서 온 힘을 다하고 있습니다."

연극 <더 드레서> 공연 사진윌리엄 셰익스피어의 공연을 무대에 올리는 전문 극단. 선생님은 이 극단을 이끄는 극단주이자 주연을 도맡아온 배우다. 하지만 지금은 도저히 공연을 올릴 수 없는 상황이다. 세계대전은 극장이라고 해서 예외가 아니다. 극장에도 포탄이 떨어지고, 젊은 배우들은 징집되었다. 설상가상으로 선생님은 정신이 혼란하다. 죽음 앞에서 나이가 지긋한 선생님은 공포를 느낀다.전쟁 와중에도 객석은 매진되었다. 하지만 사모님과 무대감독 맷지는 공연을 취소해야 한다고 주장한다. 이들의 판단은 현실적이다. 하지만 드레서 노먼은 선생님이 아직 극장에 도착하지도 않은 가운데 공연을 취소해선 안 된다고 설파하고, 극장에 도착해서도 정신 혼란 증세를 겪는 선생님을 설득해 공연을 올리고자 한다.위기는 끝이 아니다. 오늘 무대에 올려지는 공연은 셰익스피어의 <리어왕>으로 선생님이 이미 226번이나 공연한 작품이다. 그런데 선생님은 첫 대사를 까먹는다. 우여곡절 끝에 1막이 시작되었지만 리어왕이 등장해야 할 타이밍에 선생님은 주저앉아버린다. 이때 선생님 앞에서 노먼은 "버티고 살아낸다"는 말을 내뱉는다. 이 말을 들은 선생님은 드디어 무대에 올라 첫 대사를 막힘없이 해낸다."버티고 살아낸다"는 대사는 <더 드레서>를 관통한다. 도저히 아무것도 할 수 없는 상황에서 버티고 살아낸 사람들의 이야기이기 때문이다. 죽음의 공포에 직면한 노배우, 그를 보좌하는 드레서를 비롯해 227번째 <리어왕>을 만들어낸 극단 사람들은 모두 "버티고 살아냈다". 그뿐 아니라 전쟁 와중에도 극장을 찾아와 박수를 보낸 관객들 역시 버티고 살아낸 사람들이다.극중에서 <리어왕> 공연을 마친 선생님은 이렇게 말한다. 배우는 은유일 뿐이다. 연극은 배우의 이야기를 통해 각자의 자리에서 버티고 살아낸 사람들을 다룬다. 선생님이라는 극중 인물은 그를 연기하는 배우 박근형과 정동환과 겹쳐져 무게감 있게 메시지를 전한다.