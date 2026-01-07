전쟁도 막지 못한 노배우의 연극... "버티고 살아낸다"

전쟁으로 인해 극장에도 포탄이 떨어지는 가운데 공연을 올리고자 하는 노배우 '선생님'과 의상 담당 드레서 '노먼'의 이야기를 담은 연극 <더 드레서>가 돌아왔다. 이전까지 선생님 역의 송승환을 필두로 오만석, 김다현, 안재욱 등 인기 배우들이 노먼을 연기해왔다.
어느덧 네 번째 시즌을 맞이하게 된 <더 드레서>에는 변화가 있다. '60년 연기 인생' 송승환이 노먼으로 역할을 바꿨고, 연기 경력 60년을 넘긴 배우 박근형과 정동환이 선생님 역할을 맡았다. 오만석은 이번에도 노먼 역을 맡아 그동안 연극 속에서 자신이 보좌해온 송승환과 같은 역할을 선보이게 되었다.
<더 드레서>는 영화 <피아니스트>로 아카데미 각본상을 수상한 바 있는 작가 로널드 하우드가 쓴 대본을 바탕으로, <그날들> <김종욱 찾기> 등 히트 뮤지컬을 만들어온 장유정 연출가가 힘을 보탰다. 로널드 하우드는 실제 드레서로 일한 경력이 있으며, 이는 곧 <더 드레서>를 쓰는 데 큰 자산이 되었다고 전해진다.
연극은 그동안 공연되던 국립정동극장을 떠나 서울 남산 국립극장 달오름극장에서 관객과 만난다. 송옥숙·정재은('사모님' 역), 송영재·유병훈('제프리' 역) 등 베테랑 배우들도 힘을 보탠다.