참호가 된 무대, 관객 앞에 쓰러진 배우... 이 연극의 매력

연극 <벙커 트릴로지> 공연 사진인종적 우월감과 민족주의적 적대심은 연락병에게서만 확인되는 게 아니다. 전쟁이 지속될수록 사람들의 분노는 극에 달하고, 분노는 민족주의와 애국심의 탈을 쓴 채 애꿎은 사람들에게로 향한다. 이 역시 전쟁이 낳는 또 다른 비극이다. 영국인이지만 알베르트와 결혼해 독일에 살고 있는 크리스틴, 크리스틴을 돕는 유대인 요한 역시 사람들의 분노로부터 자유로울 수 없다.연극에서 그리스 신화 '아가멤논'은 메타포로 기능한다. 트로이 전쟁을 승리로 이끈 아가멤논은 전쟁을 위해 딸 이피게네이아를 제물로 바쳤다. 이에 분노한 아내 클리타임네스트라는 훗날 아가멤논을 살해하기에 이른다. 비극적인 그리스 신화가 어떻게 참호에서 재해석되는지는 극장에서 확인하시기 바란다.무대가 두 공간으로 분리되는 순간이 있다. 참호가 된 공간에는 알베르트가 있고, 독일의 가정집이 되는 공간에는 크리스틴이 있다. 그러다 어느 순간 알베르트의 총구가 크리스틴이 있는 방향을 겨냥하는 듯한 구도가 만들어지기도 한다. 연극을 관람하며 이러한 공간 배치가 우연은 아닐 것이라고 생각했다.<벙커 트릴로지>는 소극장 무대의 강점을 극대화한다. 손을 뻗으면 닿을 거리에서 구현되는 액션은 관객을 깜짝 놀라게 한다. 몸을 날리는 배우들은 바닥에 큰 소리를 내며 부딪히고, 관객의 발 바로 앞에 와서 쓰러지기도 한다. 전쟁의 비극을 오늘날 우리가 외면해서는 안 된다는 격렬한 몸부림으로도 읽힌다.한편 <벙커 트릴로지>는 3월 2일까지 홍익대 대학로 아트센터 소극장에서 공연된다. 이석준·최재웅·박훈(Soldier 1), 이동하·박정복·신성민(Soldier 2), 문태유·김바다·김시유(Soldier 3), 정연·이진희·정운선(Soldier 4)이 출연한다.