참호가 된 무대, 관객 앞에 쓰러진 배우... 이 연극의 매력

무대는 제1차 세계대전 당시 참호로 변한다. 발을 뻗으면 배우와 닿을 수 있을 정도로 가깝고도 작은 소극장 무대에서 전쟁의 비극이 생생하게 재현된다. 폭격과 총격 소리가 사방에서 들리고, 천장에서 흙 먼지가 떨어진다. 군인을 연기하는 배우들은 격렬한 몸 싸움을 벌이며 바닥을 뒹굴고, 반복적인 암전은 긴장감을 고조한다.
전쟁은 흔히 승자와 패자의 이야기로 환원되는 경향이 있다. 전쟁이 낳는 구체적인 비극, 실제 사람들의 이야기는 간과되곤 한다. 하지만 전쟁은 절대 승패로만 환원될 수 없고, 그래서도 안 된다. 연극 <벙커 트릴로지>는 그동안 역사가 놓치고 있었던 전쟁의 비극을 조명한다.
트릴로지(trilogy)는 3부작을 뜻한다. <벙커 트릴로지>는 '모르가나', '아가멤논', '맥베스'라는 세 편으로 구성되어 있다. 각각 '아서 왕의 전설', 그리스 신화 '아가멤논', 윌리엄 셰익스피어의 희곡 '맥베스'에서 모티브를 얻었다. 세 편의 고전은 제1차 세계대전이 벌어지는 전장 속 한 참호에서 재해석된다.
세 편은 서로 직접적인 연결고리가 없기 때문에 한 편만 봐도 극을 이해하는 데 무리가 없다. 물론 각 작품이 각자만의 비극을 다루고 있는 만큼 세 편 전부를 관람하는 것을 관객들은 추천한다. 필자는 세 편 중 '아가멤논'을 관람했다. 출연하는 배우는 총 네 명, 'Soldier'라는 이름 뒤에 번호를 부여받는다. 이들은 각 작품에서 한 명의 인물로 살아나 비극의 주인공이 된다.