늦깎이 예능 대세? 허경환 '대국민 면접' 이야기 나오는 까닭

SBS '런닝맨', tvN '놀라운 토요일' 허경환

반면 이렇다한 고정 예능의 부재는 예능인 허경환이 그간 지녀왔던 한계의 반증이기도 했다. 시즌제 예능, 혹은 반고정에 가까운 출연이 빈번했지만 해당 프로그램 속에서 허경환은 결코 주역이 아니었다. < 백패커2 >, <현지에서 먹힐까>는 엄연히 백종원 대표, 이연복 셰프가 메인이었기 때문이다.

오랜 기간 적잖게 초대손님으로 얼굴을 내비쳤던 <런닝맨> 속 허경환의 모습은 몇몇 시청자들이 우려하던 상황의 좋은 예시이기도 하다. 방송 초반 5~10분 남짓한 이른바 '오프닝 토크' 부분에서 허경환은 미리 준비했던 개그를 모두 쏟아 내고 이후 60여분은 존재감 없이 그냥 녹화를 끝내는 일이 다반사였다.



기세 좋게 각종 유행어를 풀어냈지만 막상 현장 반응이 생각에 비해 뜨겁지 못할 경우 그 다음엔 이를 해결할 대안이 없다보니 타 초대손님들의 활약에 묻혀 버리면서 다음을 기약할 수 밖에 없었다. 야구에 비유하면 경기 초반 타격 침체에 빠질 경우, 슬럼프를 극복할 뾰족한 수를 찾는데 어려움을 겪었다. 일부에서 그가 인기 예능의 새 고정 멤버가 될 경우 초대손님 출연 시절만큼의 웃음을 만들 수 있을지 의구심을 드러내는 것도 이때문이다.

지금 허경환은 각종 프로그램의 오디션 같은 출연을 통해 기량을 점검받고 있다. 결과와 상관없이 우리는 미처 능력을 알아보지 못했던 중견 연예인의 재조명을 통해 뒤늦게나마 맘껏 웃음을 터뜨리고 있다. 대국민 면접(?)과정을 거치는 그의 2026년 맹활약을 기대해 본다.

