늦깎이 예능 대세? 허경환 '대국민 면접' 이야기 나오는 까닭

'유퀴즈' 찍고 '놀뭐','놀토'까지 섭렵한 '허경환'의 강점과 약점

김상화(steelydan)
26.01.06 11:00최종업데이트26.01.06 13:17
MBC '놀면 뭐하니?' 허경환
MBC '놀면 뭐하니?' 허경환MBC

최근 TV 예능 분야에서 가장 뜨거운 관심을 받는 인물 한 사람을 손꼽자면 단언컨대 허경환일 것이다. 장기 방영 중인 인기 예능 고정과는 거리가 먼 단발성 출연이 대부분인 허경환이 갑자기 각종 커뮤니티, 유튜브 동영상 댓글 등을 통해 사람들의 입에 자주 오르내리는 이유는 간단하다. 지난 몇 달 공백이 발생한 MBC < 놀면 뭐하니? >, tvN <유 퀴즈 온 더 블럭>의 새로운 멤버로 그를 추천하는 시청자들이 적지 않아서다.

현재 시즌제 가능성을 내비치고 있는 tvN <헬스파머>, 비정기적으로 등장한 SBS <미운 우리 새끼>를 제외하면 허경환은 그동안 TV 예능의 중심에서 존재감을 드러낸 적이 단 한번도 없었던 인물이란 점에서 요즘 그를 둘러싼 갑작스러운 화제몰이는 제법 의외로 비치곤 한다.

10여 년 전 KBS <개그콘서트> 시절 다양한 유행어를 쏟아내며 한동안 인기를 누렸지만, 그 이후로는 다소 변방에 놓여 있던 허경환은 어떻게 예능인들의 공백을 해소할 1순위 인물로 급부상한 것일까. 과연 그는 관련 프로그램의 새 멤버로 발탁될 수 있을까.

< 놀면 뭐하니? > 부터 < 유퀴즈 >, < 놀토 >까지 등장
tvN '놀라운 토요일'. '유퀴즈 온 더 블럭' 허경환
tvN '놀라운 토요일'. '유퀴즈 온 더 블럭' 허경환CJ ENM

중견 예능인 허경환의 재발견이 시작된 시기는 불과 몇 달 전이었다. MBC < 놀면 뭐하니? > '인사모 특집'을 위한 준비 과정에서 유재석을 비롯한 멤버들과의 미팅이 계기가 되었다. 인지도는 있지만 막상 인기는 높지 않은, '인사모' 취지에 가장 부합하는 인물로서 들으면 들을수록 짠 내 나는 이야기를 풀어 놓았고 기대 이상으로 시청자들의 웃음을 유발했다.

유튜브 예능 <핑계고> 초대 손님으로 등장해선 함께 출연한 김영철에게 분량 대부분을 빼앗겼다. 그런데 이런 부분이 오히려 구독자들의 호응을 유도했고 SBS <런닝맨>, tvN <식스센스 시티투어> 시즌1·2에서도 반응이 비슷했다.

일련의 과정들이 차곡차곡 쌓이면서 우리가 20년 가까이 알고 있던 예능인을 재조명하는 계기로 발전했다. 결국 최근 방영된 tvN <유퀴즈> 출연 과정에선 "이거 면접 영상인가요?"라는 웃음 넘치는 댓글이 넘쳤다. 함께 공개된 < 놀면 뭐하니? >에선 대선배 이경규과 역술인 등과의 대화를 통해 쏠쏠한 웃음을 생산했고, 주말에는 tvN <놀라운 토요일> 400회 특집에도 초대되는 등 요즘 허경환은 '섭외 1순위 게스트'로 바쁜 나날을 보내고 있다.

구설수 없는 호감형
MBC '놀면 뭐하니?' 허경환
MBC '놀면 뭐하니?' 허경환MBC

허경환의 가장 큰 장점은 호감도다. 그동안 각종 예능에 출연하는 동안 타인을 깎아 내리는 식의 개그보단 '자폭'에 가까운 본인 에피소드·유행어 쏟아내기 등으로 웃음을 유발한 그는 시청자들에게 반가움을 안겨준다. 각종 유튜브 속 댓글 역시 호의적인 반응 일색이다.

한때 사업 과정에서 사기를 당해서 금전적 큰 손실을 입었던 것을 제외하면 특별히 구설수에 오르내린 적도 없는 예능인 또한 허경환이었다. < 진짜 사나이2 >, tvN < 현지에서 먹힐까? >, < 백패커2 > 등 시즌제 예능 위주로 활약하면서 비교적 착실하게 각종 임무를 수행해 왔던 점 또한 연예인으로서 긍정적인 이미지를 쌓는 데 일조했다.

<개그콘서트>시절 만들었던 그의 각종 유행어는 오랜 시간이 지난 지금도 각종 예능에서 유효하게 활용된다. 주변 분위기가 생각만큼 달아오르지 않은 순간 주변 선후배 예능인들과 함께 "바로 이맛 아닙니까?"등으로 시작되는 유행어 대향연은 웃음을 만드는 효과적인 도구로 제 역할을 다해낸다.

한번 안 터질 경우... 후속 대책 물음표
SBS '런닝맨', tvN '놀라운 토요일' 허경환
SBS '런닝맨', tvN '놀라운 토요일' 허경환SBS

반면 이렇다한 고정 예능의 부재는 예능인 허경환이 그간 지녀왔던 한계의 반증이기도 했다. 시즌제 예능, 혹은 반고정에 가까운 출연이 빈번했지만 해당 프로그램 속에서 허경환은 결코 주역이 아니었다. < 백패커2 >, <현지에서 먹힐까>는 엄연히 백종원 대표, 이연복 셰프가 메인이었기 때문이다.

오랜 기간 적잖게 초대손님으로 얼굴을 내비쳤던 <런닝맨> 속 허경환의 모습은 몇몇 시청자들이 우려하던 상황의 좋은 예시이기도 하다. 방송 초반 5~10분 남짓한 이른바 '오프닝 토크' 부분에서 허경환은 미리 준비했던 개그를 모두 쏟아 내고 이후 60여분은 존재감 없이 그냥 녹화를 끝내는 일이 다반사였다.

기세 좋게 각종 유행어를 풀어냈지만 막상 현장 반응이 생각에 비해 뜨겁지 못할 경우 그 다음엔 이를 해결할 대안이 없다보니 타 초대손님들의 활약에 묻혀 버리면서 다음을 기약할 수 밖에 없었다. 야구에 비유하면 경기 초반 타격 침체에 빠질 경우, 슬럼프를 극복할 뾰족한 수를 찾는데 어려움을 겪었다. 일부에서 그가 인기 예능의 새 고정 멤버가 될 경우 초대손님 출연 시절만큼의 웃음을 만들 수 있을지 의구심을 드러내는 것도 이때문이다.

지금 허경환은 각종 프로그램의 오디션 같은 출연을 통해 기량을 점검받고 있다. 결과와 상관없이 우리는 미처 능력을 알아보지 못했던 중견 연예인의 재조명을 통해 뒤늦게나마 맘껏 웃음을 터뜨리고 있다. 대국민 면접(?)과정을 거치는 그의 2026년 맹활약을 기대해 본다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
허경환 놀면뭐하니 유퀴즈

