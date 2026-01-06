늦깎이 예능 대세? 허경환 '대국민 면접' 이야기 나오는 까닭

▲
tvN '놀라운 토요일'. '유퀴즈 온 더 블럭' 허경환CJ ENM
중견 예능인 허경환의 재발견이 시작된 시기는 불과 몇 달 전이었다. MBC < 놀면 뭐하니? > '인사모 특집'을 위한 준비 과정에서 유재석을 비롯한 멤버들과의 미팅이 계기가 되었다. 인지도는 있지만 막상 인기는 높지 않은, '인사모' 취지에 가장 부합하는 인물로서 들으면 들을수록 짠 내 나는 이야기를 풀어 놓았고 기대 이상으로 시청자들의 웃음을 유발했다.
유튜브 예능 <핑계고> 초대 손님으로 등장해선 함께 출연한 김영철에게 분량 대부분을 빼앗겼다. 그런데 이런 부분이 오히려 구독자들의 호응을 유도했고 SBS <런닝맨>, tvN <식스센스 시티투어> 시즌1·2에서도 반응이 비슷했다.
일련의 과정들이 차곡차곡 쌓이면서 우리가 20년 가까이 알고 있던 예능인을 재조명하는 계기로 발전했다. 결국 최근 방영된 tvN <유퀴즈> 출연 과정에선 "이거 면접 영상인가요?"라는 웃음 넘치는 댓글이 넘쳤다. 함께 공개된 < 놀면 뭐하니? >에선 대선배 이경규과 역술인 등과의 대화를 통해 쏠쏠한 웃음을 생산했고, 주말에는 tvN <놀라운 토요일> 400회 특집에도 초대되는 등 요즘 허경환은 '섭외 1순위 게스트'로 바쁜 나날을 보내고 있다.
구설수 없는 호감형