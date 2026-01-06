추리 탐정영화의 기둥, 부디 오래 이어지길 바란다

넷플릭스

스틸컷전작이 탐정 스스로가 용의자가 되는 상황으로부터 이를 뒤집는 기발한 전개로 승부했다면, <글래스 어니언>은 명확한 반전과 후반부에 몰아닥치는 액션에 기댄다. 결국 더 커진 규모로 찍어 누르는 것이다. 공간을 저택으로 제한해 제작비를 아낀 전작이 크리스 에반스를 비롯해 크리스토퍼 플러머, 제이미 리 커티스, 아나 데 아르마스 등 화려한 출연진으로 눈길을 끌었던 것과 대비된다. 2편은 마일스를 연기한 에드워드 노튼을 제외하면 바티스타, 그리고 케이트 허드슨 정도만이 이름값이 있다. 이로 인해 마일스가 받는 상대적으로 커진 압력을 적절히 해소하지 못해 전편에 비해 인물들이 서로 받는 의혹이 적절히 분배되지 않는다. 서로 다른 비중과 들쭉날쭉한 연기력이 이 같은 문제를 더욱 증폭시키기도 한다.그럼에도 <글래스 어니언>은 의미 있는 작품이다. 독자적 탐정 추리영화가 흔치 않은 현실 가운데서 어찌됐든 시리즈를 이어간 때문이다. 짜임새 있는 극본에 블랙코미디적 매력까지 터져 나왔던 전편만큼의 걸작은 되지 못했으나 관객을 두 시간이 훌쩍 넘는 러닝타임 동안 잡아둘 수 있는 흡인력 있는 작품임을 확인케 했다. 브누아 블랑은 셜록이나 포와로처럼 유명세만이 정답이 아님을 알도록 한다. 중요한 건 매력이지 유명세가 아니기에 얼마든지 독자적인 창작이 이뤄질 수 있다는 것이다.모두가 탐정 추리물이 끝났다고 할 때 다시 해낼 수 있음을 증명한 이들이 있었다. 모두가 과거의 캐릭터를 불러와야 한다고 할 때 라이언 존슨은 새로운 인물도 가능하다고 밀어붙였다. <나이브스 아웃> 시리즈는 이처럼 도전적 흐름 위에 놓인 시리즈다. 나는 부디 이 시리즈가 오래 이어지길 바란다.