추리 탐정영화의 기둥, 부디 오래 이어지길 바란다

'후더닛 Whodunnit'이라고들 한다. '후 더 잇 Who did it?'을 소리 나는 대로 받아쓴 단어로, 직역해 '누가 했어?'하는 물음이다. 이 말은 그대로 추리물이나 탐정물을 뜻하는 장르의 이름이 됐다. 만화 마니아는 <소년탐정 김전일>이나 <명탐정 코난>을 떠올리면 좋겠다. 이들의 원전이 된 아서 코난 도일과 애거서 크리스티, 레이먼드 챈들러의 작품군도 무시할 수 없겠다. 19세기 후반부터 20세기 초중반을 풍미한 탐정물의 전성시대는 장르문학과 영화의 한 축을 이뤘다 해도 과언이 아니다.
셜록 홈즈, 포와로, 필립 말로, 샘 스페이드 등 한 시대를 풍미한 탐정들이 떠난 지 한 세기, 적어도 반세기가 지난 오늘이다. 최첨단 과학수사와 CCTV를 통한 일상적 감시, 유전자 식별 기술까지 고전적 탐정이 설 자리는 이미 사라진 것처럼 여겨지기도 한다. 그러나 놀랍게도 지난 십 수년 간 자리를 비웠던 탐정들이 돌아오고 있으니, 바로 영화계에서 벌어지고 있는 일이다.
한동안은 대장주인 셜록 홈즈였다. 무려 세계에서 가장 유명한 배우를 논할 때 빠지지 않는 로버트 다우니 주니어를 앞세워 영국의 세련된 연출가 가이 리치가 두 편의 작품을 찍었다. 과연 명성대로였던 2009년 작 <셜록 홈즈>의 성공은 2011년 속편 <셜록 홈즈: 그림자 게임>으로 이어졌다. 할리우드에 영국 대표 캐릭터를 뺏길세라 BBC가 베네딕트 컴버배치를 앞세워 제작한 <셜록> 시리즈도 공전의 히트를 쳤다.
두 작품의 흥행은 뒤따르는 탐정물의 부활로 이어졌다. 마침 할리우드의 독창적 시나리오 기근으로 검증된 옛 작품을 다시 불러오자는 논의가 활발할 때였다. 그렇게 지난 시대 대표적 탐정들이 하나씩 돌아왔다. 문학에 정통한 케네스 브래너는 애거서 크리스티의 탐정 포와로를 불러왔다. 미국 하드보일드 탐정물의 대표주자로 불린 탐정 말로도 리암 니슨의 연기로 되살아났다.