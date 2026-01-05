'아바타' 봤다고 했더니.... 돌아온 질문

아바타: 불과 재

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

"볼만한가요?"

스틸컷<아바타: 불과 재>(이후 <아바타3>를 보고 왔다고 말하면 가장 많이 듣는 질문이다. 다른 영화를 이야기할 때도 들을 수 있는 뻔한 물음이지만 <아바타> 시리즈는 뉘앙스가 다르다. 해석하자면 이런 의미일 것이다. '<아타바>를 처음 봤을 때 느꼈던 경이로운 체험을 다시 느낄 수 있을까요.' 예, 아니오의 이분법으로 대답하기는 곤란하다. <아바타: 물의 길>(이후 <아바타2>)는 확실한 예스였지만 3편은 매우 아니다부터 매우 그렇다까지 세분화해야 할 거 같다. 굳이 대답한다면 '약간 그렇다.' 정도.강력추천하지 못하는 가장 큰 이유는 '경이로운 체험'에 방점이 찍힌다. 2009년 개봉한 <아바타>는 컬러 무비의 시대를 연 <오즈의 마법사>, CGI가 적극 활용된 <쥬라기 공원> 이후 가장 충격적인 시각 경험이었다. 15년 만의 후속작 < 아바타2 >는 물의 질감과 해양 생물들을 현실처럼 표현해 다시 한번 판도라로 가는 티켓값이 아깝지 않음을 증명해 20억 달러 이상의 엄청난 흥행 성적을 기록했다. 3편이 '불과 재'라는 타이틀을 달았기에 물에 이어 불이 메인테마가 될 것이란 기대감에서 출발했다. 하지만 불은 판도라의 또 다른 생태계라기보다 증오와 분노 같은 감정적 표현에 그쳤다.1편의 숲과 하늘, 2편의 바다처럼 새로운 생태계가 등장하지 않은 것은 아쉬움이 크다. 진화론적으로 판도라의 생물 하나하나를 엄격하게 체크한다는 카메론이기에 화산 지역의 식생이 어떻게 구현됐을지 호기심이 또다시 판도라 행성을 찾는 여행 목적이었을 거다. 도마뱀 한 마리, 풀 한 포기 그려내지 않은 건 아무리 황량한 화산 지대라도 이해가 어렵다. 망콴족 역시 화산 폭발로 삶의 터전을 잃고 약탈로 생계를 꾸리는 부족일 뿐 바다의 멧카이나처럼 손가락 사이에 갈퀴가 있거나 상체가 발달한 뚜렷한 신체적 특징이 나타나지 않는다.두 번째 이유는 2편과 서사의 유사성이다. 설리 가족은 쿼리치의 집요한 추적으로 다시 한번 보금자리를 떠나야 한다. 그 과정에서 가족 간의 분열이 생기지만 우여곡절 끝에 극복하고 나비족과 툴쿤이 힘을 모아 다시 지구인들의 침공을 막아낸다. 3년의 시간차를 두고 개봉한 후속편이지만 기획 단계에서 한 편이었던 영화를 둘로 쪼갠 탓에 같은 내용이 반복된다는 느낌을 지우기 힘들다. 속편의 고질적 문제는 <아바타> 시리즈도 자유롭지 않다.