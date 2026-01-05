통조림 햄이 화폐? '콘크리트 마켓'이 던지는 질문

▲<콘크리트 마켓>속 <콘크리트 유토피아> 세트전작 <콘크리트 유토피아>에서 만든 아파트 세트가 <콘크리트 마켓>에서 사용되었다. 클라이맥스스튜디오

여기서부터 우리의 시선은 '콘크리트 유니버스'라는 거대한 설계도로 확장되어야 한다. <신과함께> 시리즈가 지옥 세트를 공유하며 한국형 연작 기획의 경제성을 증명했다면, 클라이맥스 스튜디오가 구축한 이 세계관은 한 단계 더 진화한 '영악한' 콘텐츠 개발 전략을 보여준다. <콘크리트 유토피아>를 위해 제작된 대규모 아파트 세트를 드라마 <콘크리트 마켓>이 재활용한 것은, 막대한 자본이 투입된 시각적 자산을 유휴 상태로 두지 않고 IP 전체의 리얼리티를 상향 평준화시킨 전략적 승부수다.



흥미로운 지점은 이 프로젝트의 유통 방식이다. 본래 웨이브(Wavve) 오리지널 드라마로 기획된 <콘크리트 마켓>은 OTT 전편 공개 전, 서사의 주요 대목을 편집한 122분 분량의 버전으로 극장에 먼저 상륙했다. 전국 170~180여 개의 스크린에서 관객 2만 명 미만이라는 성적을 거둔 것을 두고 일각에서는 흥행 참패를 논하지만, 산업적 관점에서는 이를 '유니버스라는 콘셉트 하에 실행된 다각도의 실험'으로 볼 여지가 충분하다.



극장 개봉을 통해 IP의 화제성을 선점하고 OTT로 유입을 유도하려는 고도로 계산된 노출 전략에 가깝다. 대작 영화의 미술 자산을 드라마로 이식해 제작 효율을 극대화하고, 이를 다시 극장과 OTT라는 이종 플랫폼에 동시 투입하는 이 방식은 한국 콘텐츠 산업이 마주한 제작비 상승 위기를 정면으로 돌파하려는 가장 영리하고도 냉혹한 생존법을 보여준다. 결국 <콘크리트 마켓>은 단일 작품의 흥행 여부를 떠나, 하나의 거대한 세계관이 어떻게 자본의 효율성을 극대화하며 대중과 만나는지를 증명하는 유니버스 전략의 최전선에 서 있다.



유니버스가 던지는 씁쓸한 인류사적 질문



결국 '콘크리트 유니버스'는 우리에게 뼈아픈 질문을 던진다. "인간은 학습된 문명으로부터 자유로울 수 있는가?" 대지진이라는 물리적 리셋을 겪고도 우리는 다시 화폐를 만들고, 다시 계급을 나누며, 다시 시장의 노예가 된다. 클라이맥스 스튜디오의 이 유니버스가 매력적인 이유는 라이트 밀즈의 사회학적 상상력을 동원해 인간의 사회적 본성을 끝까지 추적하기 때문이다.



다만 <콘크리트 마켓>이 남긴 아쉬움은, 사회학적 통찰이 극적인 재미로 완전히 치환되지 못했다는 점이다. 7부작의 호흡은 메시지의 무게를 견디기에 다소 느슨했고, 극장판의 실패는 유니버스 확장이라는 신선한 도전에 상처를 남겼다. 그럼에도 불구하고 재난 이후 인간이 복제하는 시스템의 관성을 이토록 차갑게 해부한 시도 자체는 한국 장르물의 중요한 이정표로 남을 것이다.



기존 화폐 시스템에 대한 불신으로 암호화폐를 창조하고, 이전보다 나은 사회 시스템을 구축했다고 믿는 인간들이 사는 세계는 여전히 전쟁이 벌어지고 반복적으로 전 지구적 경제위기가 발생한다. 우리는 런천미트를 화폐로 믿고 살아가는 사람들과 다르지 않은, 또 다른 디스토피아의 거주자일지도 모른다.

