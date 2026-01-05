통조림 햄이 화폐? '콘크리트 마켓'이 던지는 질문

▲<콘크리트마켓>에서 화폐로 둔갑한 런천미트
작품 속에서 화폐역할을 하는 런천미트는 극의 발상을 극명하게 보여준다클라이맥스스튜디오
이 권력 구조를 구현하는 가장 탁월한 설정은 바로 '런천미트(햄 통조림)'를 화폐로 기용한 점이다. 이는 단순한 기발함을 넘어 화폐의 본질을 꿰뚫는 선택이다. 균일화된 규격, 장기 보존의 용이성, 분할 가능성, 그리고 누구나 인정하는 실용적 가치-런천미트는 금본위제의 금이 갖춘 조건들을 재난 상황에 맞게 완벽히 충족한다. 이 캔 햄은 누구나 가치를 인정하고 세밀하게 쪼개어 계산할 수 있는 '기본 교환재'로 기능하며, 상용 같은 중개인이 물자 흐름을 통제할 수 있는 구조적 기반을 제공한다.
흥미로운 비하인드는 런천미트의 대명사인 '롯데'와 배급사인 롯데엔터테인먼트의 교집합이다. 작품 속 인물들이 롯데 제품을 화폐처럼 주고받는 모습은 자본주의 시스템이 붕괴한 이후에도 브랜드라는 상징물이 생존의 화폐로 남는다는 소름 돋는 풍자로 읽힌다. 물론 이것이 제작진의 의도된 메타 비평인지, 혹은 단순히 브랜드 협찬과 PPL 차원에서 선택된 상업적 장치인지는 불분명하다. 만약 후자라면, 자본주의의 민낯을 고발하려는 작품이 정작 거대 자본의 홍보 수단으로 전락했다는 또 다른 층위의 아이러니를 발생시킨다.
그리고 여기서 우리는 한국 재난물의 독특한 계보를 목격한다. <부산행>이 KTX라는 폐쇄 공간에서 계급 갈등을 가시화했고, <스위트홈>이 괴물화된 욕망을 통해 인간성의 경계를 탐색했다면, <콘크리트 마켓>은 시장경제라는 시스템 그 자체를 재난 이후에도 복제하는 인간의 집단 무의식을 포착한다. 넷플릭스의 글로벌 재난물들이 좀비나 감염에 집중할 때, 한국 작품들은 유독 '살아남은 자들의 사회 구조'에 잡착한다. 이는 압축 성장과 IMF, 양극화를 겪은 한국 사회의 트라우마가 장르물로 발현된 결과다.
라이트 밀즈의 사회학적 상상력과 반응적 작법의 명암
본 작의 캐릭터들이 보여주는 연속적인 반응은 미국의 급진 사회학자 라이트 밀즈(C. Wright Mills)가 주창한 '사회학적 상상력'의 실체를 보여준다. 밀즈는 개인의 사적인 고통을 사회 구조적 모순과 연결하여 이해할 때 진정한 통찰이 가능하다고 보았다. 지략가 희로(이재인)나 태진(홍경)은 각자의 성격에 따라 움직이는 듯 보이지만, 사실은 '시장'이라는 환경적 압박에 반응하는 유기체에 가깝다.
그러나 이러한 구조적 정교함에 비해 드라마로서의 호흡은 지루하게 늘어진다. 7부작이라는 긴 시간 동안 인물의 심리는 설정의 틀 안에 갇혀 반복되고, 희로의 천재성이 발휘되는 순간들은 지나치게 편의적으로 그려진다. 특히 4화와 5화에서 거래와 배신이 반복되는 구간은 새로운 정보 없이 비슷한 패턴만 되풀이되며 시청자의 인내심을 시험한다. 사회학 박사가 쓴 시나리오처럼 논리적이지만, 정작 극적인 긴장감은 고려하지 않은 차가운 설계도처럼 느껴지는 이유다.
배우들의 캐릭터 구현력과 미장센의 설득력