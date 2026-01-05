10년 만에 재회한 두 사람의 사연, 벌써 입소문 탔다

▲
영화 <만약에 우리> 스틸컷(주) 쇼박스
비 오는 어느 날 은호(구교환)와 본가로 향하는 버스 안에서 만나 연인으로 발전한 정원(문가영)은 뜨겁게 사랑했고, 성공을 빌었지만 결국 헤어져 10년 후 재회한다. 반가움도 잠시, 옛 추억을 더듬다가 현실을 직시하며 무너진다. 다시 만나자는 건 아니지만 지나간 시절을 돌이킬 수 없어 안타까움이 커진다.
<만약에 우리>는 <건축학개론>(2012), <너의 결혼식>(2018) 이후 지지부진한 멜로 가뭄에 단비를 내린 작품이다. 배우 출신인 김도영 감독이 <82년생 김지영> 이후 6년 만에 내놓은 두 번째 영화다. 원작을 크게 훼손하지 않고 한국만의 정서로 각색해 구교환과 문가영의 케미로 싸이월드 시절을 소환했다. 광활한 중국의 눈을 한국의 비로 치환해 다양하게 활용했다. 임현정의 대표곡 '사랑은 봄비처럼 이별은 겨울비처럼'의 OST까지 더해져 잔상에 짙게 남는 물의 이미지를 구현했다.
특히 한국인의 소울이자 드림인 '집'을 메타포로 삼은 정서가 곳곳에서 읽힌다. 대학에서 사회복지학을 전공하지만 건축가를 꿈꾸는 정원은 '인 서울 내 집 마련'을 꿈꾼다. 보육원에서 자라 집에 관한 남다른 애착을 보였던 만큼 은호라는 집을 만나 정착하려 든다. 정원에게 집이 가족, 고향, 마음의 안정을 향한 상징이었다면 은호에게는 집은 돌아가야 할 정원의 마음 한구석이다. 훗날 은호는 마침내 게임을 완성하고 정원에게 닿고자 했지만 둘은 끝내 이어지지 못한다.
정원의 고시원은 어둡고, 은호의 옥탑은 환했으며, 마지막으로 이사한 반지하는 눅눅하고 축축하다. 시작하는 연인이 그렇듯 불꽃이 터지며 관계는 절정으로 치닫다가 내리막으로 이어진다. 다들 비슷해서 공감되는 연애 과정이 공간의 변화로 묘사된다.
덥고 습할 때 본심이 튀어나오게 마련인 미세한 디테일이 숨어 있다. 선풍기를 회전으로 돌리던 따스한 은호도 시간이 지나자 선풍기 머리를 탁 쳐서 자기 쪽으로 돌리는 행동으로 불편한 기색을 드러낸다. 선풍기는 은호의 사소한 뒤틀림이 투영된 물건이다. 그 후 환한 빛을 주겠다던 은호도 결국엔 커튼으로 햇살을 가리는 행동으로 답답한 심기를 드러낸다. 무심코 한 작은 행동 하나하나가 이별로 가는 과정임을 두 사람은 알고 있지만 굳이 말하지 않는다. 심장도 떼어주겠다던 그 사람은 아득히 멀어져만 가고 이내 낯설어진다.
무릇 어떤 이는 '어떻게 사랑이 변하냐고?' 말할 수 있겠다. 사랑이 변한 게 아니라, 누구나 그런 시기가 있다. 누구의 잘잘못을 따지기 보다 성장통을 겪는 때, 삶에 지친 청춘이었을 뿐이라고 위로해 본다. 사랑만으로 해결되지 않는 각박한 현실은 함께 있는 시간을 지옥으로 만들어 버릴 뿐이다. 같이 힘든 시간을 견디는 것은 능사가 아니며, 이별만이 답일 때가 반드시 찾아온다.
마음 속 누군가를 떠올리는 영화