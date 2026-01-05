일본서 '또' 등장한 차세대 거장, 매혹된 소년의 시간이 시작된다

그린나래미디어㈜

<마이 선샤인> 스틸<마이 선샤인>은 흔히 연상하듯 일본 청춘 로맨스에 스포츠 장르의 매력을 덧붙여 간결하면서도 오밀조밀한 이야기와 풍경을 선사한다. 요즘 영화답지 않게 딱 '90분', 1시간 반 동안 승부를 거는 집중력만으로도 반색할 예비 관객이 제법 될 테다. 다만, 그저 '팬시'한 청소년 연애담이라면 차세대 작가로 국내외 집중 조명을 받기엔 조금 모자라다. 대체 감독은 어떤 '힘'을 두 번째 장편에 꼭꼭 숨겨둔 걸까.압도적인 홋카이도의 눈으로 가득한 배경이 보는 이의 시선을 사로잡는다. 정말 세상의 모든 근심과 걱정이 하얀 설원에 푹 파묻히듯 사라진다. 물론 춥고 다니기 불편하겠지만, 극장 좌석에 앉아 영화를 응시하는 관객에겐 겨울 휴가지에서 '불멍' 하듯 호사스러운 체험이 된다.그런데 여기에서 특이한 점, 대개 압도적인 겨울 설원을 조명한다면, 자신이 영화 좀 안다고 자부하는 관객이라면 당장 '와이드 스크린' 화면비가 당연하다 여길 테다. 좌우로 쫙 펼쳐진 화면비가 보는 이를 스크린에 펼쳐진 드넓은 풍경의 감흥을 더 극대화한다는 게 상식이기 때문이다. 그런데 이 영화는 답답한 4:3, 직사각형을 고집한다. 흔히 텔레비전에서 주로 보는 비율, 영화에선 인물의 표정에 집중하는 드라마에서나 선택할 화면비다. 기껏 어렵게 장소를 섭외해 놓고 대체 어쩌려는 걸까?감독은 확고한 입장을 피력한다. 자신의 비전을 최대한 간섭 없이 보장하기 위해 오쿠야마 히로시는 촬영과 편집까지 모두 도맡았는데, 실내와 야외 장면 촬영 방식이 완전히 다른 선택을 감행한다. 실내 장면은 대개 주인공들이 가족이나 지인과 대화하거나 수업에 참석하는 장면을 떠올리게 되지만, 감독이 가장 공들여 집중한 장면 대부분은 빙판에서 스케이트 연습에 할애한다.아이스 댄스가 단순히 스포츠 장르를 넘어 소년과 소녀의 내밀한 교감을 형상화해야 하기에, 촬영 역시 최대한 밀착해 호흡을 공유해야만 한다. 이걸 감독은 직접 스케이트를 탄 채 카메라를 어깨에 이고 가능한 선에서 한 번의 호흡으로 장면을 뽑아내고자 도전한다. 즉 스케이트를 탄 채 흔들리며 '핸드헬드' 기법, 심지어 '롱 테이크' 촬영을 고수한 것. 30분 넘게 배우들의 나이답지 않은 유려한 피겨 스케이팅을 카메라에 한 컷이라도 놓치지 않으려는 집념의 개가다.야외 장면은 정반대의 기법으로 승부수를 던진다. 그림 같은 홋카이도 설원과 눈 덮인 아기자기한 작은 마을은 그 자체로 동화 속 풍경처럼 다가온다. 풍경 효과를 최대치로 뽑아내고자 감독은 카메라를 고정한 다음 이동하지 않는다. 멀리서 전체 풍경을 담아내되, 자연의 일부가 된 양 인물들을 정중앙에 배치한다. 여기에 4:3 화면비는 집중과 여백을 동시에 구현한다.당연히 '와이드'여야 한다는 고정관념을 뒤엎은 감독의 선택엔 다 '계획이 있었다.' 그 결과 영화의 야외 장면은 하나하나가 모두 홋카이도 관광 홍보용 그림엽서로 기능한다. 영화 속 배경 시간대와 딱 맞아떨어지는 한겨울에 개봉한 일정 역시 작품의 의의를 극한까지 추구하는 선택이다.