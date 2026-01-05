일본서 '또' 등장한 차세대 거장, 매혹된 소년의 시간이 시작된다

한국 영화 '위기'와 일본영화의 약진은 비교될 수밖에 없다. 2025년, '천만 영화'가 실종된 사이에 옆 나라는 실사 영화 역대 흥행 1위를 갱신하며 '천만 영화'가 40여 년 만에 탄생한다. 그야말로 '사회적 현상'이다. 게다가 한국에서 해소 기미가 없는 스크린 독과점 수혜가 아닌, 입소문을 타고 '역주행'으로 일군 성과다.
일본영화 '뉴웨이브'를 언급하는 이들이 적지 않다. 그저 한두 작품 흥행이 아니라 차세대 거장이 속속 출현한다. 하마구치 루스케, 미야케 쇼 등 이미 영화 애호가에게 '믿고 보는' 이름 말고도 신세대 작가가 곳곳에서 얼굴을 내민다. 반면, 한국은 왜 '제 2의 봉준호' 찾기에 실패할까? 의문은 깊어 간다.
신성이 또 출현했다. 22살에 첫 장편으로 국제영화제에서 돌풍을 일으킨 오쿠야마 히로시다. 6년 만에 선보인 차기작은 영화감독이라면 한 번은 밟고 싶은 '꿈의 무대', 칸영화제 경쟁 초청 바로 전 단계 '주목할 만한 시선'에 진출한다. 아직 20대, 영화과 좀 오래 다니면 이제 졸업 작품 찍을 연배다. 대체 신작 <마이 선샤인>이 어떻길래?
온통 눈으로 뒤덮인 세상, 소년×소녀 만나다