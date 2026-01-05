네이션스컵 16강 탈락한 남아공... 홍명보호가 노려야 할 '수비 불안'

AP/연합뉴스

네이션스컵 16강 탈락을 아쉬워하는 남아공 선수들홍명보호와 월드컵서 격돌하는 남아공이 네이션스컵 16강 탈락을 맛봤다.휘호 보로소 감독이 이끄는 남아프리카 공화국 축구 대표팀은 5일 오전 4시(한국시간) 모로코 라바트에 자리한 알 메디나 스타디움에서 열린 '2025 아프리카축구연맹(CAF) 네이션스컵' 16강전서 카메룬에 2-1로 패배했다. 이로써 카메룬은 8강으로, 남아공은 대회를 마감했다.객관적인 전력상 카메룬이 우위를 점하는 듯했지만, 경기는 나름 치열하게 흘러갔다. 남아공은 '주포' 라일 포스터가 전반 13분 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었으나 오프사이드로 취소됐고, 롱볼 위주 공격을 통해 계속해서 골문을 두드렸다. 하지만, 카메룬도 만만치 않았고, 빠르게 선제골을 만들었다. 전반 33분 굴절된 볼을 채매듀가 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.기세를 이어 추가 득점도 터뜨린 카메룬이다. 후반 2분 좌측에서 코토의 크로스를 받은 코파네가 정확한 헤더 슈팅으로 쐐기 골을 완성했다. 다급해진 남아공도 후반 44분 모디바의 크로스를 막고파가 절묘하게 커트하면서 만회 골을 기록했으나 시간이 부족했다.치열했던 16강 경기서 끝내 웃은 승자는 바로 카메룬이었다. 단 34%의 점유율을 쥔 채로 주도적이지 못한 경기 운영을 선보였지만, 순간순간 찾아온 기회를 확실하게 살리면서 남아공을 제압하는 데 성공했다. 반면, 남아공은 64%의 점유율과 18개 슈팅 그리고 4번의 유효 슈팅을 날리면서 공격적인 운영을 선보였으나 정확성과 수비 불안이 이어지며 끝내 탈락했다.이처럼 남아공이 네이션스컵 여정을 마무리한 가운데 오는 6월 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵서 이들과 마주하는 홍명보호는 약간의 힌트를 얻을 수 있었다. 2010 자국에서 열린 월드컵 이후 16년 만에 출전하는 남아공이었고, 팬들이 비교적 관심이 덜한 아프리카 대륙에 있었기에 다양하고 풍부한 정보를 접할 수 없었다.프리미어리그 번리에서 활약하고 있는 라일 포스터와 지난해 프로축구 K리그1 울산HD와 클럽월드컵 무대서 격돌한 마멜로디 선다운스의 핵심 인원인 윌리엄스·무다우·모코에나 등의 면면만 확인할 수 있는 정도였다. 또 아프리카 지역 예선 C조에서 전통 강호 나이지리아를 승점 1점 차로 제치고, 본선행을 확정했다는 뉴스만 간간이 들었을 뿐이었다.실체적인 전력이 전무한 상황 속 남아공의 전술과 전략을 확실하게 알 수 있는 네이션스컵은 월드컵에서 격돌하는 우리 대표팀에 귀중한 정보가 될 수 있었고, 이제 확실한 약점을 깨닫는 데 성공했다. 가장 먼저 주목해야 할 건 바로 공격적인 부분이다. 휘호 보로소 감독 지휘 아래 이들은 점유율을 늘려가면서 공격적인 운영을 선보인다.후방에서 안정적인 빌드업 형태인 3-2, 2-3 구조를 갖춰 유기적인 움직임을 선보이며 만들어가는 패턴보다는 전방에 자리한 포스터에 길게 붙여주는 '롱볼'을 즐겨 사용한다. 여기서 파생된 볼을 빠르게 가져가며 상대 골문을 타격하는 형태다. 이런 플레이는 아프리카 지역 예선과 이번 네이션스컵에서 꽤나 잘 통하는 모습을 보여줬다.실제로 월드컵 예선서는 10경기서 19골(조 최다 득점)을 터뜨리는 파괴력을 자랑했고, 이번 네이션스컵에서도 4경기서 6득점이나 기록하는 인상적인 공격력을 보여줬다. 이처럼 공격적인 부분이 강점으로 작용하지만, 뒷문이 상당히 허술한 부분은 흠이다. 이들은 주력 포메이션으로 4-2-3-1, 4-4-2를 사용하는 가운데 특히 중앙에서 약점이 두드러지게 보인다.상대의 기습적인 역습에 당하는 경우가 허다하며 집중력이 무너지는 경기가 급격하게 나타났다. 당장 이번 카메룬전 선제 실점 장면에서도 잘못된 판단으로 골망이 흔들렸고, 조별리그 최종전이었던 짐바브웨와의 맞대결에서도 이 약점은 확연하게 드러났다. 총 2번의 실점을 내준 가운데 이들 장면 모두 중앙에서 패스 길과 공간을 허용한 게 원인이었다.또 세트피스 수비에 대한 불안감도 노출했다. 1차전 앙골라전서 프리킥 상황서 실점을 내준 이들은 카메룬과의 맞대결에서도 똑같이 당하는 모습이었다. 계속된 수비 불안을 보완하기 위해서 보로소 감독은 16강전서는 3-4-3 전술을 채택하며 후방에 안정감을 불어넣고자 시도했지만, 역부족인 모습이었다.총 4경기서 6실점을 내주면서 불안한 뒷문을 보여준 남아공인 셈. 월드컵에서 맞붙는 홍명보호는 이들을 적극적으로 공략할 필요성이 있다. '캡틴'이자 주포 손흥민이 때릴 수 있는 슈팅 공간 확보가 1차 목표이며, 2선 자원인 배준호·황희찬·이강인·이재성 역시 과감하게 골문을 타격하는 자세도 필요해 보인다. 또 코너킥·프리킥 등과 같은 세트피스 전술 준비도 마찬가지다.한편, 네이션스컵 탈락을 맛본 보로소 남아공 대표팀 감독도 수비 불안을 줄여야만 한다고 답했다. 경기 종료 후 ESPN과의 인터뷰를 통해 "우리가 너무 많은 골을 허용한 것은 사실이다"라며 "지난 아프리카 네이션스컵에서는 대회 전체에서 단 3골밖에 넣지 못했지만, 그렇다고 해서 우리가 퇴보하고 있는 것은 절대 아니다"라고 답했다.끝으로 그는 "이번 대회에서 일어난 일들을 잘 평가하고 월드컵을 준비해야 한다고 생각한다"라며 끝맺음을 지었다.