'당신이 죽였다' 지옥에서 살아남기 위한 두 여성의 위험한 선택

라비에 백화점 VIP 판매팀 대리 조은수는 일 잘하고 책임감 있기로 소문이 자자하다. 그러나 어린 시절 겪은 가정폭력의 트라우마에서 완전히 벗어나지 못했다. 주짓수로 심신을 단련해 보지만 쉽지만은 않다. 그러던 중 중화식자재 업체 '건강상회' 대표 진소백이 비싼 시계를 훔쳐 갔다는 사실을 알게 되고, 조은수는 그를 직접 찾아간다.
한때 촉망받는 화가이자 동화작가였던 조희수는 알파투자증권 골든원 부지점장인 남편 노진표의 무지막지하고 일상적인 폭력 속에서 지옥 같은 나날을 보내고 있다. 벗어나려 애써 보지만 어떤 시도도 통하지 않는다. 노진표는 집에 CCTV를 설치하고 조희수의 휴대전화를 위치 추적하는 등 집요한 집착을 보인다. 폭력 뒤에는 고가의 선물을 건네는 비상식적인 행동까지 반복한다.
학창 시절 힘들어하던 조은수를 조희수가 진심으로 위로해 주며 두 사람은 곧 절친이 된다. 시간이 흘러 성인이 된 조희수가 자살로 폭력의 지옥에서 벗어나려 하자, 조은수는 함께 노진표를 죽이자고 제안한다. 건강상회에는 장강이라는 조선족 불법체류자가 일하고 있는데, 그는 노진표와 얼굴과 체형이 판박이처럼 닮아 있다. 조은수와 조희수는 그에게 접근해 일을 꾸민다. 과연 그들은 노진표를 죽일 수 있을까. 그리고 그 이후의 삶은 어떻게 될까.
서스펜스로 끌어올린 자극적 재미