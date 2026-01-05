'당신이 죽였다' 지옥에서 살아남기 위한 두 여성의 위험한 선택

▲넷플릭스 오리지널 시리즈 <당신이 죽였다>의 한 장면. 넷플릭스

주지했듯 이 시리즈는 서스펜스가 충만한 이야기를 중심에 둔다. 폭력과 죽음, 범죄의 윤리적 의미에 깊이 천착하기보다는 폭력에서 범죄로 이어지는 처절하고 긴장감 넘치는 서사에 집중한다. 분량은 결코 짧지 않지만, 한순간도 허투루 흘려보낼 수 없을 만큼 집약된 서스펜스가 빛을 발한다. 자칫 가볍게 보일 위험도 있으나, 분위기를 잡는 데 성공했다.



그럼에도 질문은 남는다. 그들이 저지른 일이 과연 정당한가를 떠나, 그들은 도대체 어떻게 했어야 했는가. 조희수는 말한다. "이 지옥에서 벗어날 수 있는 방법은 스스로 목숨을 끊는 것밖에 없다"고. 문제는 그녀가 진정으로 죽고 싶어 했던 것은 아니라는 점이다. 그것은 명백히 타의에 의한 자살, 곧 타살에 가까운 상황이다.



이처럼 명백한 타살의 위협 속에서 자신을 지키려는 행위를 정당방위로 본다면, 그들의 선택은 범죄가 아니라 생존의 몸부림일 수도 있다. 조희수는 주변에 도움을 요청했고 공적인 도움 또한 구하려 했지만, 아무것도 달라지지 않았다. 그렇게 스스로를 죽이려 했던 그녀는 조은수의 제안으로 방향을 바꾼다. 이제 표면 아래 숨겨진 진짜 이야기의 핵심을 짚고 넘어갈 필요가 있다.



제목에 주목하면 이 시리즈를 더욱 깊이 있게 감상할 수 있다. '당신'은 누구이며, '당신이 죽인 사람'은 누구인가. 단순히 보면 조희수와 조은수가 노진표를 죽인 이야기일 것이다. 그러나 극 중 등장하는 수많은 폭력, 즉 행해지고 조장되고 방조된 폭력은 이미 누군가의 몸과 마음을 오래전에 죽여 왔는지도 모른다.

추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기