첼시 '엔소 페르난데스' 극장 동점골, 홈 팀 맨시티 발목 잡다

2025-26 잉글리시 프리미어리그 결과(1월 5일 오전 2시 30분, 에티하드 스타디움-맨체스터)

★ 맨체스터 시티 1-1 첼시 FC [골, 도움 기록 : 티자니 라인더르스(41분 17초) / 엔소 페르난데스(90+3분 13초)]

◇ 맨체스터 시티 (4-1-4-1, 감독 : 펩 과르디올라)

FW : 엘링 홀란

AMF : 티자니 라인더르스(70분↔제레미 도쿠), 필 포든, 라얀 체르키, 베르나르두 실바

DMF : 로드리

DF : 니코 오리얼리, 요수코 그바르디올(51분↔압두코디르 쿠사노프), 후벵 디아스(81분↔네이선 아케), 마테우스 누네스

GK : 지안뤼지 돈나룸마

◇ 첼시 FC (4-2-3-1, 감독대행 : 칼럼 맥팔레인)

FW : 주앙 페드루(62분↔리암 델랍)

AMF : 페드로 네투, 콜 팔머, 에스테방(46분↔안드레이 산토스)

DMF : 엔소 페르난데스, 리스 제임스

DF : 말로 귀스토, 브누아 바디아실, 트레보 찰로바, 조쉬 아체암퐁(62분↔조렐 하토)

GK : 필립 요르겐센

◇ 2025-26 잉글리시 프리미어리그 상위권 현재 순위표

1 아스널 FC 48점 15승 3무 2패 40득점 14실점 +26

2 맨체스터 시티 42점 13승 3무 4패 44득점 18실점 +26

3 아스톤 빌라 42점 13승 3무 4패 33득점 24실점 +9

4 리버풀 FC 34점 10승 4무 6패 32득점 28실점 +4

5 첼시 FC 31점 8승 7무 5패 33득점 22실점 +11

6 맨체스터 유나이티드 31점 8승 7무 5패 34득점 30실점 +4

7 브렌트포드 30점 9승 3무 8패 32득점 28실점 +4

8 선덜랜드 30점 7승 9무 4패 21득점 19실점 +2

9 뉴캐슬 유나이티드 29점 8승 5무 7패 28득점 24실점 +4

10 브라이튼&호브 알비온 28점 7승 7무 6패 30득점 27실점 +3

선두 아스널과의 승점차를 좁힐 수 있는 좋은 기회였지만 홈 팀 맨체스터 시티가 다 잡은 승리를 종료 직전에 놓치고 말았다. 어웨이 팀 첼시 FC를 감독대행이 이끄는 상황이었기에 더 충격적인 결과다. 아르헨티나 국가대표 미드필더 엔소 페르난데스의 90+3분 13초 극장 동점골이 에티하드 스타디움의 일요일 저녁 분위기를 망친 셈이다.칼럼 맥팔레인 감독대행이 이끄는 첼시 FC가 5일(한국시간) 오전 2시 30분 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 '2025-26 잉글리시 프리미어리그' 맨체스터 시티와의 어웨이 게임에서 후반 추가 시간의 극장 동점골에 힘입어 1-1로 비겼다.첼시 FC 팬들은 2026년 새 해 첫 날부터 충격적인 뉴스를 들었다. 지난 시즌 FIFA(국제축구연맹) 클럽 월드컵과 UEFA(유럽축구연맹) 컨퍼런스리그 두 개의 우승 업적을 세운 엔조 마레스카(이탈리아) 감독과 결별한 소식이었다. 마레스카 감독과 첼시 FC의 계약 기간은 2029년 여름까지였다.일단 급한 불을 꺼야하는 첼시 FC 입장에서는 클럽의 21세 이하 선수들을 지휘하는 칼럼 맥팔레인이 감독 대행을 맡았다. 그렇게 새 해 첫 일요일 저녁 에티하드 스타디움에 찾아왔다.홈 팀 맨시티는 어수선한 분위기의 첼시 FC를 상대로 전반 일방적인 게임 흐름을 만들어냈다. 간판 골잡이 엘링 홀란의 위력적인 움직임이 가장 돋보였다. 엘링 홀란의 위협적인 왼발 슛(38분)이 첼시 수비수 찰로바의 다리에 맞고 굴절된 것을 필립 요르겐센 골키퍼가 자기 왼쪽으로 몸을 날려 쳐내고, 1분 뒤 엘링 홀란의 왼발 슛은 첼시 골문 왼쪽 기둥 상단을 때리고 나왔다.그리고 41분 17초에 맨체스터 시티의 골이 나왔다. 홀란을 향한 가운데 스루패스가 첼시 FC 수비수에게 막혔지만 방향이 바뀐 세컨드 볼을 티자니 라인더르스가 잡아 침착하게 왼발로 넣은 것이다.후반에는 맨시티가 이 흐름을 이어가지 못했다. 57분 코너킥 세트피스로 만든 센터백 후벵 디아스의 헤더 유효슛이 마지막 추가골 기회였다고 말할 수 있을 정도로 감독대행의 첼시 FC에게 밀렸다.첼시 FC의 후반 교체 멤버 리암 델랍은 72분에 엔소 페르난데스의 스루패스를 받아 왼발 근접 슛을 날려 동점골을 향한 의지를 본격적으로 드러냈다. 여기 슛 각도를 예측한 지안뤼지 돈나룸마 골키퍼의 슈퍼 세이브로 위기를 넘긴 맨시티는 후반 추가 시간에 고개를 떨궜다.오른쪽 측면 풀백으로 역할을 바꾼 첼시 FC의 말로 귀스토가 과감한 측면 돌파에 이어 날카로운 오른발 얼리 크로스로 결정적인 동점골 기회를 열어준 것이다. 이 공은 그대로 골문 앞까지 뻗어나가 엔소 페르난데스에게 빈 골문이나 다름없는 기회를 만들어줬다.엔소 페르난데스의 오른발 1차 슛은 맨시티 돈나룸마 골키퍼의 슈퍼 세이브에 막혔지만 바로 앞에 떨어진 2차 슛 기회까지 놓칠 리 없었다. 다시 오른발 끝으로 공을 밀어넣은 엔소 페르난데스는 골문 바로 뒤 어웨이 팬들을 향해 광고판을 뛰어넘어 안겼다. 후반 추가 시간 3분 13초에 벌어진 일이었다.이 순간 홈 팀 감독 펩 과르디올라는 몸을 벤치 쪽으로 돌리며 고개를 숙였고, 상대 팀 벤치 앞에서는 칼럼 맥팔레인 감독대행을 중심으로 동점골을 기다리고 있던 멤버들이 어울려 환호성을 질렀다. 엔조 마레스카 감독 후임으로 프랑스 리그1 RC 스트라스부르를 이끌고 있는 젊은 감독 리암 로세니어(잉글랜드) 이름이 유력하게 들리고 있다.이제 맨체스터 시티(2위)는 오는 8일 오전 4시 30분 브라이튼&호브 알비온(10위)을 안방으로 불러들이며, 첼시 FC(5위)는 같은 날 같은 시각에 풀럼 FC(11위)를 만나기 위해 크레이븐 코티지로 들어간다.