'비운의 안타왕' 서건창... 강제 은퇴 위기 속 마지막 승부수는?

케이비리포트

서건창의 최근 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)2026년 계약 연장을 위해서는 2025시즌 일정 수준의 옵션을 충족해야 했지만 서건창에게는 4월 중순까지 10경기 26타석의 기회 밖에 주어지지 않았다. 김도영 등 주전급 야수의 부상 이탈에도 불구하고 이범호 감독의 시즌 구상에서 완전히 제외된 서건창은 퓨처스리그에서 회복세를 보여도 1군에 다시 호출되지 않았다.하지만 서건창은 지난해 10월초 방출 발표에도 은퇴를 선언하지 않았다. 이는 현역 연장에 대한 선수의 의지 표명으로 읽힌다. 2024시즌 보여준 3할 타율의 잔상이 남아있기 때문이다. 하지만 내년이면 30대 후반인 서건창을 1군 전력감으로 영입할 구단은 현재 보이지 않는다. 타선 보강이 필요한 친정팀 키움이 관심을 보일 가능성은 있지만 현재까지 이렇다 할 움직임은 없는 것으로 알려졌다.이번 FA 시장에서 좋은 조건으로 계약을 체결한 최형우(삼성, 2년 26억), 강민호(삼성, 2년 20억) 같은 40대 베테랑들과 달리 서건창은 에이징 커브의 직격탄을 맞았다는 평가다. 박병호가 은퇴 후 코치로 복귀한 것과 대조적으로, 서건창은 여전히 현역에 대한 미련을 버리지 못하고 있다.