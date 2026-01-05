사이트 전체보기
'비운의 안타왕' 서건창... 강제 은퇴 위기 속 마지막 승부수는?

[KBO리그] '+1년 옵션' 불발로 끝난 KIA와의 동행.. 은퇴 위기 몰린 37세 서건창에게 남은 선택지는?

고향팀 KIA에서 방출된 서건창
KBO리그 사상 최초로 시즌 200안타 신화(2014시즌 201안타)를 썼던 서건창(37)의 야구 인생이 벼랑 끝에 몰렸다. 2024시즌 후 KIA 타이거즈와 체결했던 '1+1년' 총액 5억원 계약은 결국 1년 만에 마침표를 찍었다.

서건창은 올시즌 10경기 출전, 최종 타율은 0.136 OPS 0.526 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) -0.14에 그쳤다. 초라한 성적으로 인해 +1년 옵션은 실행되지 않았고, 서건창은 다시 방출이라는 차가운 현실과 마주했다.

2023시즌 후 LG 트윈스에서 방출된 서건창은 장고 끝에 고향팀 KIA로 이적했다. 2024시즌 서건창은 내야 멀티플레이어로 94경기에 출장했다. 시즌 타율 0.310 OPS 0.820으로 알토란 같은 활약을 보인 서건창은 자신의 첫 우승이자 KIA의 통합 우승에 일조했고 그 공로로 4수 끝에 생애 첫 FA 계약을 체결했다. 하지만 계약 구조는 철저히 성적 기반이었다.

서건창의 최근 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
2026년 계약 연장을 위해서는 2025시즌 일정 수준의 옵션을 충족해야 했지만 서건창에게는 4월 중순까지 10경기 26타석의 기회 밖에 주어지지 않았다. 김도영 등 주전급 야수의 부상 이탈에도 불구하고 이범호 감독의 시즌 구상에서 완전히 제외된 서건창은 퓨처스리그에서 회복세를 보여도 1군에 다시 호출되지 않았다.

하지만 서건창은 지난해 10월초 방출 발표에도 은퇴를 선언하지 않았다. 이는 현역 연장에 대한 선수의 의지 표명으로 읽힌다. 2024시즌 보여준 3할 타율의 잔상이 남아있기 때문이다. 하지만 내년이면 30대 후반인 서건창을 1군 전력감으로 영입할 구단은 현재 보이지 않는다. 타선 보강이 필요한 친정팀 키움이 관심을 보일 가능성은 있지만 현재까지 이렇다 할 움직임은 없는 것으로 알려졌다.

이번 FA 시장에서 좋은 조건으로 계약을 체결한 최형우(삼성, 2년 26억), 강민호(삼성, 2년 20억) 같은 40대 베테랑들과 달리 서건창은 에이징 커브의 직격탄을 맞았다는 평가다. 박병호가 은퇴 후 코치로 복귀한 것과 대조적으로, 서건창은 여전히 현역에 대한 미련을 버리지 못하고 있다.

히어로즈 시절 단일시즌 200안타를 달성했던 서건창
현재 서건창에게 남겨진 선택지는 한정적이다. 1월말 진행될 각 구단의 스프링캠프 시작 전까지 불러주는 곳이 없다면 사실상 강제 은퇴 수순으로 몰릴 수도 있다. 최근 창단한 퓨처스리그 참가 구단 울산 웨일즈 등이 실전 감각을 유지하며 1군 복귀를 노릴 마지막 보루로 거론되지만 MVP 출신인 서건창이 2군 경기만 뛰는 퓨처스 구단 합류를 받아들일 수 있느냐도 변수다.

아무리 화려한 기록을 남겼던 선수라도 세월이 지나면 실력은 퇴색하기 마련이다. 11년 전, KBO리그의 신기원을 열었던 안타 제조기가 부상 불운과 부진으로 인한 싸늘한 겨울을 보내고 있다. 현역 연장 의지를 버리지 않고 있는 서건창이 2년 전 처럼 다시 한번 반등의 기회를 잡을 수 있을지 주목된다.

