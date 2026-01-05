'해결사' 배준호, 2경기 연속 결승 골 도움

답답한 흐름 속 스토크 시티를 구해낸 인물은 배준호였다.마크 로빈슨 감독이 이끄는 스토크 시티는 5일 오전 0시(한국시간) 잉글랜드 노리치에 자리한 캐로우 로드에서 열린 '2025-26시즌 잉글랜드 챔피언십(EFL)' 26라운드서 노리치 시티에 2-0 승리를 거뒀다. 이로써 스토크 시티는 12승 4무 10패 승점 40점 8위에, 노리치 시티는 6승 6무 14패 승점 24점 22위에 자리했다.상승세를 이어가고 싶었던 스토크 시티였다. 지난 2일(한국시간) 새해 첫 경기에서 헐 시티를 상대로 기분 좋은 승리를 챙기면서 9위까지 순위 상승을 이뤄냈다. 이에 더해 이들은 강등권에 자리하고 있는 노리치 시티에 승점 3점을 가져오게 되면, 최대 5위까지 올라갈 기회를 잡았다. 노리치 시티 역시 승리하게 되면 20위까지 끌어올릴 수 있기에, 승리가 절박했다.그렇게 시작된 경기서 양 팀은 치열하게 맞붙었으나 전반에는 결정적인 장면을 만들지 못했다. 후반에도 지루한 공방전이 이어진 가운데 스토크 시티가 먼저 기회를 잡았다. 후반 29분 배준호의 패스를 받은 토마스가 크로스를 올렸고, 이를 샘 갤러거가 절묘한 터치로 돌려놓으면서 선제골을 만들었다. 이후 노리치도 반격에 나섰으나 스토크 시티가 추가 골을 넣었다.후반 36분 배준호의 패스를 받은 마나호프가 컷백을 시도했고, 토마스가 깔끔하게 성공하며 팀의 2번째 득점을 완성했다. 이후 노리치는 기세가 완벽히 꺾였고, 경기는 그대로 종료됐다.후반 중반까지 답답한 흐름이 이어지던 상황 속 결국 승자는 스토크 시티였다. 이들은 최근 리그 2연승을 질주하면서 순위를 한 단계 더 끌어올렸고, 또 승격 플레이오프를 치를 수 있는 6위 헐 시티와의 격차를 단 1점 차로 좁히면서 기분 좋은 새해 출발을 알렸다. 이처럼 시원한 승점 3점을 들이킨 가운데 오늘도 해결사로 나선 이는 바로 배준호였다.어느새 스토크 시티에 입단한 지 3시즌이 되어가고 있는 배준호는 이번 시즌에도 압도적인 클래스를 자랑하고 있다. 입단 첫 시즌에는 40경기에 나서 2골 5도움을 기록하면서 팬 선정 올해의 선수로 선정된 그는 지난 시즌, 더욱 발전된 기량을 선보이면서 3골 5도움을 올렸다. 이번 시즌 개막 후에도 로빈슨 감독의 총애를 받고 있는 가운데 최근 활약상이 심상치 않다.11월 A매치 소화한 이후 레스터시티(1골)-찰턴 애슬래틱(1도움)-스완지(1도움)에 공격 포인트를 쌓은 배준호는 직전 헐 시티와의 리그 25라운드서 승리에 결정적인 역할을 해냈다. 전반 39분 절묘한 패스를 통해 보제닉의 선제 결승 골 기점 역할을 확실하게 해냈으며 풀타임을 소화하면서 팀 엔진 역할을 톡톡히 해냈다.이번 경기서도 배준호는 빛났다. 4-2-3-1의 중앙 공격형 미드필더로 선발로 나선 배준호는 전반에는 최근 누적된 피로가 쌓인 듯한 모습을 선보이면서 다소 무거운 컨디션을 자랑했으나 후반에는 달랐다. 후반 7분과 26분에는 날카로운 전진 패스로 동료에게 슈팅 기회를 제공하면서 컨디션을 끌어올렸고, 기어코 분위기를 뒤집는 패스를 선보였다.후반 29분 배준호는 하프라인에서 미친 전환으로 순식간에 노리치 수비진을 농락했고, 측면에 자리한 토마스에 곧바로 연결하며 기회를 창출했다. 결과적으로 이 패스가 선제골로 이어지며 기점 역할을 해낸 가운데 또 득점에 간접적으로 관여하는 모습을 보여줬다. 후반 36분 센스 있는 패스를 통해 마나호프에 연결했고, 이 장면이 그대로 득점으로 이어졌다.답답한 흐름 속 배준호는 단 패스 2번으로 경기장 분위기를 뒤집었고, 팀에 귀중한 승점 3점을 선물했다. 풀타임으로 경기장을 누빈 그는 시합 내 최다 기회 창출(2회), 시합 내 최다 드리블 성공(2회), 패스 성공률 80%, 수비적 행동 2회, 롱패스 성공률 100%, 볼 회복 2회, 지상 볼 경합 성공 5회를 기록하며 에이스 면모를 톡톡히 발휘했다.축구 전문 통계 매체 <풋몹>도 배준호에 팀 내 최고 평점 4위에 해당하는 7.4점을 부여, 활약을 인정했다.한편, 스토크 시티는 11일(한국시간) 코번트리 시티와 FA컵 3라운드 일정을 치른다.