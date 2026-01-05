이민성호, U-23 아시안컵은 위기일까 기회일까

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 축구대표팀이 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵에 나선다.이번 대회에는 16개 팀이 출전해 4개 팀씩 4개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 상위 1, 2위 팀이 8강 토너먼트에 진출한다. 대한민국 대표팀은 이미 지난달 15일 최종 명단 23명을 확정한 뒤 카타르에서 사전 캠프를 치르고 지난 2일 사우디 리야드에 입성해 결전 준비에 나섰다.이민성호는 7일 오후 8시 30분(한국 시간) 사우디아라비아 리야드의 알샤바브 클럽 스타디움에서 이란과 대회 조별리그 C조 1차전을 치른다. 10일에는 레바논과 2차전, 13일에는 우즈베키스탄과 3차전에서 차례로 만난다.한국은 2014년 처음 시작해 2년 주기로 치러지는 AFC U-23 아시안컵에서 우승(2020년)과 준우승(2016년) 1회, 4강(2014, 2018년)과 8강(2022, 2024년) 각 2회를 기록했다.김학범 감독이 이끌었던 2020년 태국 대회에서 첫 우승을 맛봤던 한국축구는 황선홍 감독이 이끌었던 지난 두 번의 대회에서는 모두 8강에 그치며 아쉬움을 남겼다. 특히 파리 올림픽 티켓이 걸렸던 지난 2024년 카타르 대회에서는 신태용 감독의 인도네시아에게 덜미를 잡혀 무려 40년 만에 올림픽 본선진출이 좌절되는 대참사를 겪었다.6년 만의 우승 탈환을 노리는 올해 U-23 아시안컵은 비록 올림픽 티켓이 걸린 대회는 아니지만, 2년 연속 8강 탈락으로 자존심에 흠집을 남긴 한국축구의 명예회복이라는 점에서 의미가 가볍지만은 않다. 더구나 이번 대회는 올해 이민성호의 진정한 메인 이벤트라고 할 수 있는 '2026 아이치·나고야 아시안 게임'을 향한 전초전이기도 하다.한국축구는 9월 열리는 아이치-나고야 아시안게임에서 4회 연속 금메달을 노리고 있다. 이번 아시안컵은 아시안게임 이전에 이민성호가 치르는 마지막 공식대회다. 아시안컵에서 어느 정도의 성과와 내용을 보여주느냐에 따라 아시안게임에 대한 기대치도 가늠해볼 수 있을 전망이다.현재 이민성 감독을 바라보는 여론은 엇갈리고 있다. 이 감독은 지난 5월 황선홍 감독(대전)의 후임으로 U-23 대표팀의 지휘봉을 잡았다. 하지만 이민성호는 현재 총 10번의 경기를 치러서 5승 1무 4패라는 아쉬운 성적에 그치고 있다.지난 6월 호주와의 첫 2연전 친선 경기에서 1무 1패(0-0, 0-2)로 불안하게 출발했다. 9월 아시안컵 예선에서 약체팀인 마카오(5-0), 라오스(7-0), 인도네시아(1-0)에게 손쉬운 3연승을 거두며 본선진출을 확정했지만, 10월 사우디아라비아 전지훈련으로 치러진 2연전에서 홈팀 사우디에게 무기력하게 2연패(0-4, 0-2)를 당했다.11월에는 중국에서 열린 판다배 U-22 4개국 친선대회에 참가했다. 1차전 우즈벡(2-0)과 3차전 베트남(1-0)전을 승리하며 우승을 차지하기는 했지만, 2차전에서 한 수 아래로 꼽힌 중국(0-2)에게 충격패를 당하며 우승하고도 비판 여론은 오히려 더 거세졌다.호주, 사우디, 우즈벡, 중국 등은 U-23 아시안컵과 아시안게임에서도 우승을 놓고 경쟁자가 될 것이 유력한 팀들이다. 이 중 우즈벡전 승리를 제외하면 나머지 3팀을 상대로 1무 4패, 무득점-10실점이라는 성적표는 충격적인 결과였다. 일부 축구팬들 사이에서는 이민성 감독을 경질해야 한다는 여론이 형성되기도 했다.하필 이번 아시안컵에서 이민성호는 조별리그부터 만만치 않은 '죽음의 조'에 배정되었다는 평가를 받고 있다. 특히 가장 경계해야 할 대상은 우즈베키스탄이다. 이민성호가 지난 판다배에서 한 차례 격돌하여 승리한 바 있지만, 지난 두 차례 U-23 아시안컵(2022년, 2024년)에서 연속 준우승을 차지했을 만큼 연령대별 대회에서 무시할 수 없는 강자로 자리잡았다.물론 한국은 U-23 대표팀 역대 전적에서 이란에 6승 1무 2패, 우즈베키스탄에 13승 1무 2패로 앞서고 있으며, 레바논과는 U-23 무대에선 아직 만난 적이 없지만 역시 전력상 크게 우세하다는 평가다. 하지만 단기전인 데다가 2년 주기로 선수구성이 크게 바뀌는 연령대별 대회는 언제든 이변의 가능성이 높기에 안심할 수 없다.아시안게임은 병역혜택이 걸린 대회가 아니기 때문에 23세 이하 연령대에서 핵심 전력인 해외파들의 다수는 이번 대회에 합류하지 못했다. 여기에 수비의 핵으로 꼽히던 박성훈(FC서울)이 왼쪽 발 부상으로 낙마하는 악재까지 발생했다. 대표팀은 일단 박준서(화성FC)를 대체 발탁해 공백을 최소화했다그래도 2023 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵 4강 멤버인 문현호, 이찬욱(이상 김천), 김용학(포르티모넨세), 강상윤(전북), 강성진(수원) 등, 2025 FIFA U-20 월드컵 멤버인 김태원(포르티모넨세), 배현서(서울), 신민하(강원), 이건희(수원) 등, 이미 연령대별 최상위 국제 무대까지 겪어본 선수들도 많기에 경험 면에서는 크게 부족하지 않을 전망이다.2026년은 한국 축구에 중요한 메이저대회들이 몰려있는 한 해이기도 하다. 3월에는 여자대표팀의 호주 아시안컵, 6월 남자축구 A대표팀 '홍명보호' 의 FIFA 북중미 월드컵, 9월에는 아이치·나고야 아시안 게임까지 연이어 열린다. 첫 단추인 U-23 아시안컵부터 출발이 좋아야 축구열기를 띄우는 데 탄력을 받을 수 있을 전망이다.이민성 감독은 아시안컵의 목표를 '최소 4강 이상'으로 잡았다. 이 감독에게는 이번 아시안컵 결과가 올해 아시안게임, 더 나아가 2028 LA 올림픽까지 23세 이하 대표팀의 지휘봉을 유지할 수 있을지 가늠하는 '중간평가'의 무대가 될 가능성이 높다. 과연 이민성호가 위기를 기회로 바꿔놓을 수 있을까.