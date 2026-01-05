어느새 30년, '영원한 청춘' 김광석이 남긴 발자취 셋

▲
'그날들'을 리메이크 했던 김필 (사진 맨위, 2021년 SBS 아카이브K - 학전소극장편), 이지훈 (아래. 2025년 SBS 우리들의 발라드)SBS
1980~90년대 흔히 만날 수 있는 통기타 가수처럼 비춰질 수도 있었던 김광석을 바라보는 시각을 단숨에 바꾼 2장의 음반이 있었다. 1993년과 1995년에 발표된 <다시 부르기>1, 2집이다. 지금도 많은 음악인들은 명곡 혹은 자신이 예전에 발표했던 노래를 리메이크나 재녹음으로 발표하는데, 김광석의 연작들은 조금 다른 결을 취했다.
대중들에게 덜 알려진 곡 혹은 한국 포크 음악사에서 빼놓을 수 없는 수작을 자기 감각을 입히면서 새로운 생명력을 불어넣었다. 이 앨범은 지금까지도 한국 대중음악사의 명반으로 평가받는다. 1집에 수록된 '이등병의 편지'(김현성 원곡)은 영화 < 공동경비구역 JSA >를 통해 다시 한번 주목받았고 2집에 담긴 '어느 60대 노부부 이야기'(김목경 원곡)은 각종 음악 오디션에서 빼놓을 수 없는 애청 트랙으로 자리 잡았다.
그가 남긴 수많은 곡은 다양한 방식으로 후배 음악인들이 리메이크했다. <그날들>, <바람이 불어오는 곳> 등 오로지 김광석의 노래들로만 채운 뮤지컬이 제작되는 등 사람들의 마음을 어루만졌다. 지난해 하반기 큰 사랑을 받은 SBS <우리들의 발라드>에선 이지훈, 천범석, 김민아·이준석 등 한참 어린 후배들이 그의 노래를 들고 용감하게 오디션을 치르는 등 색다른 감흥을 전했다.
둘, 공연형 음악인