'스프링 피버' 이주빈, 두 번째 주연 도전... 지난해 아쉬움 털어낼까

한국예술종합학교 연극원 연기과에 재학 중이던 2012년 뮤지컬을 통해 데뷔한 안은진은 연극과 뮤지컬, 단편영화를 오가며 활동했지만 데뷔 초부터 크게 주목 받는 배우는 아니었다. 2018년 <라이프>를 시작으로 TV 연기를 시작한 안은진은 <킹덤>과 <타인은 지옥이다> <검사내전> 등에 출연하다가 2020년 <슬기로운 의사생활>에서 산부인과 전공의 추민하를 연기하면서 대중들의 시선을 사로잡았다.
<슬기로운 의사생활> 시리즈를 통해 인지도가 부쩍 상승한 안은진은 2021년 JTBC 드라마 <한 사람만>을 통해 데뷔 후 처음으로 메인 주인공을 맡았다. 하지만 <한 사람만>은 마지막회 시청률 0.60%를 기록했을 정도로 시청자들의 외면을 받았다(닐슨코리아 시청률 기준). 그렇게 안은진은 첫 주연작에서 쓴 맛을 경험했지만 이후 <나쁜 엄마>와 <연인> <키스는 괜히 해서> 등을 통해 '믿고 보는 배우'로 성장했다.
안은진은 또래의 스타 배우들보다 조금 늦게 주목 받았고 주연 데뷔작에서도 실패를 경험했지만 이를 잘 극복하고 순조롭게 스타배우로 도약했다. 안은진의 경우처럼 주연 데뷔작에서 아쉬움을 남겼어도 다음 기회를 잘 살리면 충분히 재도약을 할 수 있다는 뜻이다. 5일 첫 방송되는 tvN 월화드라마 <스프링 피버>에 출연하는 이주빈 역시 2025년의 아쉬움을 뒤로 하고 올해 다시 찾아온 기회를 잘 잡아야 하는 배우다.
<멜로가 체질> <종이의 집>으로 주목 받은 배우