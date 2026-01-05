'스프링 피버' 이주빈, 두 번째 주연 도전... 지난해 아쉬움 털어낼까

jtbc 화면 캡처

이주빈은 <멜로가 체질>에서 독특한 매력의 여성배우 이소민을 연기하며 시청자들의 눈도장을 찍었다.이주빈은 1990년대부터 젝스키스와 핑클, SS501, 카라 같은 인기 아이돌그룹을 배출했던 DSP 미디어의 연습생 출신이다. DSP에서 2년간 연습생 생활을 하면서 걸그룹 데뷔조에 포함되고 선배 그룹 SS501의 뮤직비디오에도 출연한 이주빈은 끝내 데뷔가 무산되면서 연승생을 그만뒀다(이주빈이 데뷔조로 연습했던 팀은 'A'와 'To Me', 'Tell Me Tell Me' 같은 히트곡을 발표했던 걸그룹 레인보우다).이주빈은 배우 전향 후에도 이렇다 할 작품 활동을 하지 못하고 광고에 출연하면서 간간이 활동을 이어가다가 2017년 SBS 드라마 <귓속말>에서 단역으로 출연하면서 연기자로 데뷔했다. 2018년 tvN의 <미스터 션샤인>에서는 쿠도 히나(김민정 분)가 운영하는 글로리 호텔의 단골로 김희성(변요한 분), 고애순(박아인 분)의 노름판 친구 계향 역을 맡았고 같은 해 KBS 주말 드라마 <하나 뿐인 내 편>에도 출연했다.2019년 OCN 드라마 <트랩>에서 이서진의 비서를 연기한 이주빈은 같은 해 영화 <극한직업>의 이병헌 감독이 연출과 각본을 맡은 JTBC 드라마 <멜로가 체질>을 통해 본격적으로 시청자들의 주목을 받았다. 이주빈은 <멜로가 체질>에서 일찌감치 배우로 성공했지만 하향세를 타면서 힘들게 연예계 생활을 이어가는 이소민 역을 맡아 오랜 친구인 매니저와 유쾌한 멜로 연기를 선보이며 호평을 받았다.<멜로가 체질>은 낮은 시청률과 별개로 많은 마니아층을 거느린 드라마가 됐고 이주빈 역시 <멜로가 체질> 이후 <조선로코 녹두전>과 <그 남자의 기억법>에 출연하며 배우로 서서히 자리 잡았다. 2021년에는 동명의 웹소설을 원작으로 만든 JTBC 드라마 <선배, 그 립스틱 바르지 마요>에서 화장품 기업 창업주의 손녀이자 까칠하지만 정이 넘치는 '영앤리치' 포토그래퍼 이효주 역을 맡아 안정된 연기를 선보였다.2018년부터 2021년까지 적을 때는 연 두 편, 많을 때는 연 4편의 작품에 출연하며 활발하게 활동한 이주빈은 2022년 데뷔 후 처음으로 OTT에 진출해 넷플릭스 드라마 <종이의 집: 공동경제구역>에 출연했다. 이주빈은 <종이의 집>에서 범인 중 한 명인 덴버(김지훈 분)와 사랑에 빠지는 조폐국 경리담당 직원 윤미선을 연기했고 <종이의 집>은 1억 330만 시간이 넘는 누적 시청시간을 기록했다(넷플릭스 Top10 집계 기준).