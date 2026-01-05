예술이 인간의 삶을 구할 수 있을까? 그에 대한 훌륭한 답변

이야기는 사람을 움직인다. 전에는 해본 적 없는 생각으로 이끌고, 가져본 적 없는 시선으로 세상을 바라보게 한다. 나 아닌 다른 이의 삶에 빠져들어 그가 가졌을 마음을 겪도록 한다. 그렇게 나의 세계를, 삶을, 나라는 인간을 바꿔낸다. 드라마, 소설, 영화, 이야기를 매개로 한 예술의 아름다움이 여기에 있다고 나는 굳게 믿고 있다.
부부이기도 한 알렉스 톰슨과 캘리 오설리반이 공동연출한 <고스트라이트>는 예술의 이 같은 면모에 주목한다. 한 인간을 절망으로부터 일어서도록 하는 예술의 미묘한 순간을 포착한다. 그로부터 영화 바깥, 스크린을 응시하는 관객을 움직이려 든다. 과연 미국에서 주목받는 젊은 영화인 부부의 작업답다.
세상 가장 고통스런 이는 누구일까. 고통이란 상대적이어서 저기 전란으로 제 고국이 폐허가 된 이보다도 여기 손톱에 가시 낀 이가 더 괴로울 수 있다고들 한다. 그러나, 그럼에도 불구하고 여기와 저기를 모두 납득케 할 고통받는 이는 있는 것이다. 톰슨과 오설리반 부부가 <고스트라이트> 가운데 세운 고통 받는 이는 장년의 미국 건설노동자 댄(키스 컵피러 분)이다. 아내 샤론, 딸 데이지와 함께 사는 평범한 듯 보이는 이 사내의 일상으로부터 영화는 그가 겪고 있는 커다란 고통과 그를 둘러싼 두터운 갑주를 관객 앞에 꺼내놓는다.