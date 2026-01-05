예술이 인간의 삶을 구할 수 있을까? 그에 대한 훌륭한 답변

필름다빈

스틸컷세상사 많은 일이 그러하듯, 이렇고 저런 우연과 필연의 이끌림으로 댄은 아마추어 극단을 만난다. <로미오와 줄리엣> 공연을 준비하는 이 극단은 진지한 삼류, 허술한 진짜들의 모임이다. 젊은 축도 사오십은 족히 되는 듯한 이들이 온 정력을 다하여 이 연극 대사들을 읊어가는 과정이 기묘한 분위기를 자아낸다. 적어도 댄에게는 그렇다. 특별함을 읽은 때문일까. 말로 써낼 수 없는 이끌림 때문일까. 그저 무시할 수도 있었을 제안을 끝내 거부하지 못한 댄은 조금씩 이 극단의 일원이 되어간다.그리고 셰익스피어, 인류 역사상 손꼽는 예술가인 그의 수작이 제 역할을 해낸다. 댄은 연극을 준비하며 저 자신과 마주한다. 제가 연기하는 것은 극 속의 인물들, 꾸며지고 만들어진 가짜일 뿐이지만 그로부터 진짜 제 삶의 무엇이 바뀌어가는 것을 느낀다. <로미오와 줄리엣>은 이탈리아 베로나의 두 가문, 원수로 서로를 잡아먹을 듯한 몬태규와 캐플릿 가의 젊은이들이 눈 맞아 사귀다가 마주한 비극이다. 집안의 반대에도 로미오와 줄리엣의 애정은 이 시대 늙은 청춘들의 나태함을 질책하듯 격렬히 타오른다. 어른들의 합당한 이유는 고려할 가치도 없다는 듯 오로지 순수한 마음과 마음으로 이어지는 이들의 관계를 셰익스피어는 가장 찬란할 때 부수어버리고 마는 것이다.댄은 로미오다. 사랑하지 않아야 할 모든 이유를 넘어서 제 마음을 던지는 청춘이다. 무대 위에서 로미오여야 할 댄은, 그러나 로미오가 될 수 없다. 현실 속에서 그는 몬태규며 캐플릿의 당주이고, 로미오와 줄리엣을 갈라놓은 장본인이며, 그들을 끝내 비극으로 이끈 늙은이이기 때문이다. 그런 그가 어떻게 무책임하게 가문을 배신하고 부모와 형제를 해소할 바 없는 고통의 수렁에 던져 넣은 로미오가 될 수 있을까. 그럴 수는 없는 일이다. 셰익스피어가 아니라 어느 흔한 베스트셀러 극작가였다면 댄은 당장 집어치웠을 테다.