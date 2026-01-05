빌런 없는 청춘 드라마, 가디언이 뽑은 K-드라마 10선에 든 이유

야구나 축구처럼 1년 내내 주목을 받는 인기 종목들도 있지만 프로화가 정착되지 않는 대부분의 종목은 올림픽이나 아시안게임 같은 종합 국제대회가 아니면 좀처럼 팬들의 주목을 받기 힘들다. 실제로 지난 2024년 파리올림픽에서 한국은 사격에서 금메달 3개와 은메달 3개를 휩쓸며 금 5, 은 1, 동 1의 양궁과 함께 최고의 '효자종목'이 됐지만 올림픽에서의 선전이 사격에 대한 국민적 관심으로 이어지진 못했다.
그나마 올림픽에서라도 많은 관심을 받는 양궁이나 사격은 아마추어 종목들 중에서 사정이 나은 편이다. 남자 복싱의 경우 2020 도쿄올림픽에 이어 2024 파리올림픽에도 본선 진출선수를 배출하지 못했고 올림픽에서 가장 많은 메달이 걸려 있는 육상에서는 단 3명의 선수만 파리올림픽 본선 무대를 밟을 수 있었다. 1980~1990년대 한국의 강세 종목이었던 레슬링도 남녀 합쳐 단 3명의 선수만 파리올림픽에 출전했다.
하지만 스포츠 팬들이 소위 '비인기 종목'이라고 부르는 종목의 선수들도 자신의 인생을 걸고 많은 땀을 흘리며 경쟁을 한다. 그리고 그들 중 많은 수는 '체육 특성화 대학'에 다니며 선수 생활과 학업을 병행하며 청춘의 시간을 보낸다. 2016년 이성경, 남주혁 주연의 MBC 수목드라마 <역도요정 김복주>는 가상의 체육대학을 배경으로 청춘들의 꿈과 사랑을 유쾌하게 그린 스포츠 로맨틱 코미디 드라마다.