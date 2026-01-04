황희찬, 새해 첫 경기 1골 1도움 맹활약... 또 부상으로 교체

로이터=연합뉴스

페널티킥으로 득점에 성공한 뒤 기뻐하는 황희찬새해 첫 공격포인트와 부상까지, '코리안 황소' 황희찬에게는 명암이 극명하게 엇갈린 하루였다.황희찬의 소속팀 울버햄튼 원더러스는 영국 울버햄튼에 위치한 몰리뉴 스타디움에서 열린 '2025-26시즌 프리미어리그(PL)' 20라운드에서 웨스트햄 유나이티드를 3-0으로 제압했다. 이날 황희찬이 1골 1도움으로 맹활약하며 울버햄튼 승리의 주역이 됐다.울버햄튼은 올시즌 최악의 전반기를 보내고 있다. 이날 경기 전까지 리그 19경기를 치를 동안 3무 16패라는 참혹한 성적을 거두며 한 번도 승리가 없었다.전임 비토르 페레이라 감독은 올시즌 구단과 재계약을 맺고도 부진이 계속되자 개막 10경기(2무 8패)만에 결국 경질됐다. 하지만 롭 에드워즈 신임 감독 체제에도 좀처럼 반전의 계기를 마련하지 못했다.지난달 19일에는 구단주인 제프 시 회장이 성적부진과 팬들의 반발로 10년 만에 물러났다. 울버햄튼은 리그가 반환점을 도는 시점까지 압도적인 최하위를 벗어나지 못하며 일찌감치 강등을 예약하는 것처럼 보였다.황희찬 역시 힘든 시간을 보내고 있었다. 손흥민이 지난 시즌을 끝으로 미국 MLS의 LA FC로 떠나며 현재 프리미어리거 유일의 한국 선수가 된 황희찬이었지만, 부상과 부진에 허덕이며 기대에 미치지 못했다.황희찬은 2023-24시즌만 해도 12골 3도움을 올리며 팀의 에이스로서 EPL 커리어 하이 시즌을 기록했다. 하지만 2024-25시즌 들어 이적설이 불발로 끝나고 잔부상 속에 팀내 주전 경쟁에서 밀려나면서 리그 21경기 출전하여 2골에 그쳤다.올 시즌에도 선발과 교체를 오가며 좀처럼 인상적인 활약을 보여주지 못하자, 팀의 역대급 부진과 맞물리며 황희찬을 향한 시선도 점점 차가워졌다. 영국 매체 '기브 미 스포츠'는 지난 달 '2025-2026시즌 프리미어리그에서 기대에 미치지 못한 최악의 선수 20명'라는 주제를 선정하여 발표했는데 충격적이게도 황희찬이 3위에 이름을 올리기도 했다.하지만 에드워즈 감독의 부임은 황희찬에게 전화위복의 계기가 됐다. 에드워즈 감독은 저돌적인 드리블과 돌파력을 갖춘 황희찬을 중용하며 웨스트햄전까지 5경기 연속 선발로 중용했다.새해 첫 경기였던 웨스트햄전에서 황희찬은 대반전을 이끌며 에드워즈 감독의 신임에 부응했다. 전반 4분 황희찬이 측면 침투에 이어 올려준 완벽한 크로스를 존 아리아스가 선제골로 연결하며 리그 첫 도움을 기록했다.여기에 그치지 않고 전반 30분에는 마테우스 마네가 얻어낸 페널티킥을 키커로 나서서 침착하게 골문 중앙으로 찔러넣으며 쐐기골의 주인공이 됐다.기세를 탄 울버햄튼은 전반 42분 마네의 추가골까지 더하며 전반에만 3골을 터뜨리고 완승을 거뒀다. 이로써 리그 20경기 만에 감격의 첫승을 신고한 울버햄튼은 1승 3무 16패로 승점 6점을 확보했다. 순위는 여전히 최하위지만 19위 번리(승점12)와의 승점차는 6점으로 좁혔다. 잔류권인 17위 노팅엄(승점 18점)과는 12점차다.황희찬에게는 지난해 8월 30일 에버튼과의 PL 3라운드에 이어 무려 5개월 만에 리그 득점이었다. 도움은 지난해 10월 첼시와의 카라바오컵(리그컵) 이후 3개월 만이다. 황희찬은 올시즌 18경기(리그 15경기)에 출전하여 2골 2도움을 기록중이다.경기후 울버햄튼 지역 언론인 '몰리뉴 뉴스'는 "황희찬은 충분히 찬사를 받을 자격이 있다. 웨스트햄을 상대로 최고의 모습을 보여줬다"며 극찬했다.하지만 또다시 부상으로 경기를 마치지 못한 장면은 옥에 티였다. 후반 16분 황희찬은 다리 부상으로 절뚝이며 예르겐 스트란드 라르센과 교체됐다. 다행히 큰 부상은 아닌 듯, 황희찬은 경기 종료 이후 웃으며 동료들과 대화를 나누는 모습이 포착됐다.황희찬의 활약은 반가운 일이지만 몸상태에 대한 불안감을 해소하지 못했다는 것은 아쉬운 대목이다. 황희찬은 3일 전인 지난 2025년 12월 31일 맨유전(1대 1 무)에서도 경기중 근육 경련으로 교체됐다. 황희찬은 2021년 울버햄튼에 입단한 이래 수차례 부상자 명단에 이름을 올린 바 있다.황희찬의 컨디션은 올해 북중미월드컵을 앞둔 축구대표팀 '홍명보호'에게도 촉각을 곤두세울 수 밖에 없는 사안이다. 황희찬은 두 번의 월드컵 본선출전을 포함하여 A매치 75경기에서 16골을 기록한 축구대표팀의 핵심 선수다.손흥민 이후 이제 유럽 빅리그에서 활약하는 몇 안 남은 한국인 스트라이커-윙어자원으로서 황희찬의 가치는 매우 중요하다. 올해 6월까지 '건강한 황희찬'이 더이상 부상의 악몽 없이 소속팀의 강등권 탈출과 2026년 북중미월드컵 본선 출전이라는 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있을까.