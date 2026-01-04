30년 만에 첫사랑 만난 아빠... 온가족이 말 못하는 비밀들

(주)에무필름즈

<하나 그리고 둘> 스틸영화는 마치 대하 역사소설의 복잡하고 다양한 이야기 구성 축을 가족의 일상으로 압축해 재현하는 듯하다. 가족물이라 하면 쉽게 떠올릴 법한, '시트콤' 방식으로 이야기 내내 서로 뒤엉키고 부대끼는 게 아닌, 구성원 각자가 독자적인 서사 중심으로 병행해 이야기를 이끈다. 이게 말처럼 쉬운 게 아니다. '멀티' 주인공과 이야기가 동시다발적으로 전개되는 건 감독에겐 극한의 연출력을, 관객은 서사를 놓치지 않고 추적해야 하는 난이도를 부여한다.쉽게 예시를 들자면, <반지의 제왕> 3부작에서 반지원정대가 각각 프로도와 샘 vs. 아라곤, 레골라스, 김리 vs. 피핀과 메리로 나뉘어 각개약진하며 고난을 겪지만, 서로 독자적인 활동반경을 갖는 구성과 유사하다. 셋으로 쪼개진 원정대원이 서로의 영역을 침범할 수도, 각자 상황을 파악할 수도 없이 개별로 분투하다 보니 '큰 그림'이 완성되는 식이다. <하나 그리고 둘>에는 악의 제왕 사우론도, 암흑의 기사 나즈굴도 나올 리 없지만, 막내 양양부터 아빠 NJ까지 모두가 자기만의 사연과 감추고픈 비밀을 관객에게만 보여준다.아니, 영화 속에서 유일하게 가족 전체의 사정을 파악한 이가 있긴 하다. 하지만 그 주인공인 할머니는 정작 눈을 떠 상대를 바라볼 수도, '대나무숲'처럼 은밀하게 치부를 가족이 고해성사 올리듯 고백해도 듣고 있는지 확인할 수조차 없다. 오히려 그 덕분에 속에 있는 이야기 다 꺼낼 수 있는 셈이다. 다른 가족은 그저 각자의 시선으로 단정하고 상상할 따름이다. 그러나 관객이 특권처럼 화면에서 확인할 수 있는 그들의 속사정은 끝까지 다른 식구들에게 전해지지 않는다.비록 오랜 시간 가족의 보호막이자 정신적 지주였던 할머니의 위중함이 작은 사건은 아니지만, 고령에 지병을 앓던 그녀의 병세는 어느 집이나 때가 되면 치르게 마련인, 특별함과는 거리가 멀다. NJ가 지인들과 동업하는 회사 경영이 위기를 맞긴 하지만, 가족이 누리는 중산층 지위가 흔들릴 기색은 딱히 느껴지지 않는다. 가정불화에 시달려도 시동생 아디 역시 곡절은 겪긴 해도 파국까진 아니다, 양양이 학교생활에 어려움을 겪지만, 한국 독립영화에 단골인 일진의 학교폭력 수준에는 한참 미달한다. 팅팅 역시 그녀가 겪는 정서적 고통을 제외하면 겉보기엔 성적 우수하고 품행 단정한 모범생의 삶을 유지하는 중이다.그러나 감독의 카메라는 그렇게 피상적으론 그냥 흘러가는 듯 가족의 일상 속에 은폐된 위기를 차례로 끄집어내 관객에게 현미경 관찰하듯 제시한다. NJ는 상도의 따위 아랑곳하지 않는 동료들과 멀어지고, 늘 마음 한구석에 있던 첫사랑과 만남을 고민한다. 민민은 일과 가정을 성공적으로 양립하던 '능력자'에서 일순간에 추락해 내내 집을 떠나 요양하느라 이미 균열이 발생한 가족을 보살필 수 없다. 팅팅은 이웃이자 '절친'인 릴리의 남자친구와 가까워지며 도의적 갈등과 첫사랑의 설렘 사이에서 방황한다. 아직 어린 양양은 낯설고 신기한 학교 생활로 정신이 없다.