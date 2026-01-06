'수비 원툴' 꼬리표 뗀 김호령, FA 대어로 도약할까

케이비리포트

KIA 김호령의 주요 타격기록(츨처: 야구기록실 KBREPORT)무엇보다 고무적인 것은 타석에서의 접근 방식 변화다. 투구를 맞추는 데 급급했던 과거와 달리 상대 배터리와의 수싸움에서 밀리지 않으며 자신감을 가지고 자신의 스윙을 하기 시작했다. 예년에 비해 높아진 득점권 타율(0.270)이나 장타율(0.434) 상승은 타석에서의 변화가 운이 아닌 실력임을 방증한다. 수비에서의 기여도는 여전하다. 리그 최정상급 수비력에 준수한 타격까지 더해지니 공수에서 뺄 수 없는 핵심전력이 됐다.이제 주목할 대목은 김호령의 FA 자격 취득 시점이다. 김호령은 1군 등록 일수가 단 2일이 부족해 FA 자격 획득이 2026시즌 이후로 미뤄졌다. 어느새 30대 중반이 된 김호령(92년생)에게는 불운일 수 있지만, 시장 추세를 고려해 볼 때 오히려 전화위복이 될 가능성이 크다.현재 KBO리그 FA 시장에서 확실한 중견수 자원은 금값이다. LG 트윈스 통합 우승의 견인차 역할을 해낸 베테랑 박해민(4년 총액 65억)은 차치하더라도 2025시즌 극심한 부진에도 대박 계약을 체결한 KT 최원준(4년 총액 48억)의 사례에서 확인할 수 있듯 주전 중견수의 가치는 해가 갈수록 치솟고 있다.다만 부담스러운 점은 내년 시즌 종료 후에 SSG 랜더스 주전 중견수이자 동국대 6년 후배인 최지훈(28)도 함께 FA 시장에 나오는 것이다. 6살 어린 최지훈 못지않은 평가를 받기 위해서는 2025시즌 성적 상승이 반짝이 아니었음을 증명해야 한다.