'수비 원툴' 꼬리표 뗀 김호령, FA 대어로 도약할까

[KBO리그] 프로 입단 11년차에 타격 성장한 KIA 김호령, 센터라인 기근 속 공수겸장 중견수로 주목

케이비리포트(kbreportcom)
26.01.06 17:27최종업데이트26.01.06 17:27
2025년에 커리어하이를 기록한 김호령

'수비는 최고, 하지만 타격은 글쎄?' 지난 10여 년간 KIA 타이거즈 중견수 김호령(34)을 따라다니던 꼬리표였다. KBO리그에서 손꼽히는 수비 범위와 타구 판단 능력으로 '호령존'이라는 신조어까지 만들어낼 정도로 중견수 수비에서 높은 평가를 받은 김호령이지만 2할대 초반에 머무는 타율은 늘 그의 발목을 잡았다. 그랬던 김호령이 데뷔 11년 차인 2025시즌, 마침내 타격에 눈을 떴다.

2024년 극심한 부진으로 팀 내 입지가 좁아졌던 김호령의 2025시즌 성적표는 반전 그 자체였다. 총 105경기에 출장해 타율 0.283, 6홈런, 39타점, OPS 0.793 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 2.61을 기록하며 주요 타격 지표에서 데뷔 후 최고 기록을 남겼다.

특히 전반기 막판이었던 7월 5일, 롯데 자이언츠 마운드를 상대로 생애 첫 만루 홈런을 포함해 멀티 홈런을 터뜨리며 팀 승리를 견인했던 장면은 김호령이 더 이상 '수비 전문 선수'가 아닌 주전 중견수로 도약했음을 증명하는 결정적 순간이었다.

KIA 김호령의 주요 타격기록(츨처: 야구기록실 KBREPORT)

무엇보다 고무적인 것은 타석에서의 접근 방식 변화다. 투구를 맞추는 데 급급했던 과거와 달리 상대 배터리와의 수싸움에서 밀리지 않으며 자신감을 가지고 자신의 스윙을 하기 시작했다. 예년에 비해 높아진 득점권 타율(0.270)이나 장타율(0.434) 상승은 타석에서의 변화가 운이 아닌 실력임을 방증한다. 수비에서의 기여도는 여전하다. 리그 최정상급 수비력에 준수한 타격까지 더해지니 공수에서 뺄 수 없는 핵심전력이 됐다.

이제 주목할 대목은 김호령의 FA 자격 취득 시점이다. 김호령은 1군 등록 일수가 단 2일이 부족해 FA 자격 획득이 2026시즌 이후로 미뤄졌다. 어느새 30대 중반이 된 김호령(92년생)에게는 불운일 수 있지만, 시장 추세를 고려해 볼 때 오히려 전화위복이 될 가능성이 크다.

현재 KBO리그 FA 시장에서 확실한 중견수 자원은 금값이다. LG 트윈스 통합 우승의 견인차 역할을 해낸 베테랑 박해민(4년 총액 65억)은 차치하더라도 2025시즌 극심한 부진에도 대박 계약을 체결한 KT 최원준(4년 총액 48억)의 사례에서 확인할 수 있듯 주전 중견수의 가치는 해가 갈수록 치솟고 있다.

다만 부담스러운 점은 내년 시즌 종료 후에 SSG 랜더스 주전 중견수이자 동국대 6년 후배인 최지훈(28)도 함께 FA 시장에 나오는 것이다. 6살 어린 최지훈 못지않은 평가를 받기 위해서는 2025시즌 성적 상승이 반짝이 아니었음을 증명해야 한다.

중견수 수비에서 리그 최상급 실력을 보이는 김호령

"야구 그만두기 전에 1군에서 3할 한 번 쳐보는 게 소원"이라고 밝힌 김호령은 언론과의 인터뷰를 통해 2026시즌에는 삼진을 줄이고 싶다고 밝힌 바 있다. 만약 김호령이 2026시즌 삼진을 줄이고 꿈의 3할 타율에 도달한다면, 그에게 붙을 가격표는 기대 이상으로 치솟을 수 있다. 2025년 연봉이 8000만 원이라 연봉이 인상되더라도 상대적으로 보상 규모가 적은 B등급이나 C등급으로 분류될 가능성이 크다는 점도 김호령의 매력을 더한다.

2025시즌 종료 후 주전 유격수 박찬호를 떠나보낸 KIA로서도 센터라인의 핵심인 김호령은 놓칠 수 없는 카드다. 트레이드와 FA 유출로 1군 야수진의 선수층이 얇아진 상황에서 김호령과 같은 공수 겸비 중견수는 대체 불가 자원이다.

프로 입단 후 11년 만에 전성기를 맞은 김호령이 인생의 분기점이자 운명의 쇼케이스가 될 2026시즌에 과연 어느 정도의 활약을 보일 수 있을지 주목된다.

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]

(글: 민상현 / 김정학 기자)
케이비리포트 (kbreportcom)

대중문화/스포츠 컨텐츠 공작소 https://contents.premium.naver.com/kbreport/spotoon(케이비리포트)입니다. 필진 및 웹툰작가 지원하기[kbreport@naver.com]

