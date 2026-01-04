'2연패 수렁' 셀틱... 시즌 4호 골 폭발 양현준 활약은 빛났다

AP/연합뉴스

2호골 폭발한 양현준시즌 세 번째 올드펌 더비서 완패를 기록한 셀틱이지만, 시즌 4호 득점을 기록한 양현준의 활약은 유독 빛났다.윌프레드 낭시 감독이 이끄는 셀틱은 3일 오전 9시 30분(한국시간) 스코틀랜드 글래스고에 자리한 셀틱 파크에서 열린 '2025-26시즌 스코틀랜드 프리미어십' 21라운드서 레인저스에 1-3으로 완패했다. 이로써 셀틱은 12승 2무 6패 승점 38점 2위에, 레인저스는 10승 8무 2패 승점 38점 3위 자리를 유지했다.양 팀의 순위 싸움 그리고 자존심이 걸린 경기였다. 셀틱과 레인저스의 맞대결은 '올드펌 더비'로 불리며, 이들의 라이벌 관계는 상상을 초월할 정도로 험악한 분위기를 자랑한다. 정치적인 배경과 묶인 종교적인 문제로부터 시작된 이들의 관계는 지금까지 이어져 오고 있고, 역대 전적에서도 378번을 맞붙어 171승 106무 171패로 팽팽한 모습을 선보이고 있다.또 역대 리그 우승 횟수도 양 팀 모두 55회로 동일하기에, 이들의 '라이벌리'는 극도로 심하다. 지난 시즌에는 총 5번 맞붙어서 리그에서는 레인저스가 2승 1무 1패로 우위를 점했고, 셀틱은 리그컵 결승전에서 레인저스를 꺾고 트로피를 차지하는 등 용호상박인 모습들을 보여주기도 했다. 이번 시즌에는 총 2번 만나 셀틱이 1승 1무로 자존심을 세우기도 했다.자존심을 세우는 부분도 중요했으나 순위 싸움에 있어서 절대 물러설 수 없는 경기였다. 경기 시작 전 승점 35점에 자리했던 레인저스는 승리를 거두게 되면 2위 셀틱과의 승점 차를 동률로 이룰 수 있었다. 또 선두 하츠와의 격차를 줄이면서 본격적으로 우승 경쟁에 참전할 수 있었다. 그렇게 중요한 의미를 내포한 채 시작된 경기서 셀틱이 먼저 기선 제압에 성공했다.팽팽한 기싸움이 이어지던 상황 속 전반 20분 양현준이 미친 슈팅으로 레인저스의 골망을 흔들었다. 레인저스 역시 반격에 나섰고, 후반 5분 컷백을 받은 유세프 세르미티가 절묘하게 커트하며 승부의 균형을 맞췄다. 기세를 이어 레인저스가 역전에 성공했다. 후반 14분 측면을 파고든 세르미티가 오른발 슈팅으로 셀틱의 골망을 흔들었다.셀틱이 완벽하게 무너졌다. 후반 25분 공간을 파고든 마이키 무어가 정확한 슈팅으로 팀의 세 번째 득점을 완성했다. 이후 결정적 장면은 나오지 않았고, 경기는 그대로 종료됐다.시즌 세 번째 올드펌 더비에서 완벽한 패배를 당하면서 자존심을 구긴 셀틱은 선두 하츠와의 격차를 좁히지 못하면서, 2026년 새해 기분 좋지 않은 출발을 선보였다. 이처럼 패배를 기록하며 야유를 받았던 상황 속 쓰라린 아픔을 달래주는 활약상을 보여준 이가 있었다. 바로 최근 윙백으로 포지션 변경 후 날카로운 컨디션을 자랑하고 있는 양현준이다.어느새 스코틀랜드 무대로 입성한 지 세 번째 시즌을 맞이한 가운데 이번 시즌은 유독 쉽지 않은 시간을 보내고 있었다. 여름 이적시장 막바지에는 버밍엄 시티로의 이적이 불발되기도 했고, 지난해 10월에는 굳건한 믿음을 보내던 브랜든 로저스 감독이 자진 사임하는 변수를 맞기도 했다.롤러코스터 같던 시간을 보내던 상황 속 양현준은 새롭게 선임된 낭시 감독 체제 아래서 변화를 맞이했다. 낭시 감독은 기존 시스템이었던 4백 대신에 3백을 꺼냈고, 양현준을 우측 윙백으로 포지션 변화를 가져가게 했다. 공격수에서 수비 임무까지 도맡아야 했던 가운데 변화 초반에는 아쉬운 활약상을 선보였으나 최근 들어서는 미친 활약상을 뽐내고 있다.지난달 28일 리빙스턴과의 19라운드 경기서는 시즌 3호 득점을 터뜨렸고, 공수 양면에서 인상적인 모습을 보여줬다. 기세를 이어 이번 레인저스전에서도 펄펄 날았다. 우측 윙백으로 선발 출격한 양현준은 휘슬 울린 직후 심상치 않은 컨디션을 자랑하더니, 전반 20분에는 사고를 쳤다. 우측에서 순간 스피드로 4명을 제치고 강력한 오른발 슈팅을 기록, 선제골을 완성했다.활약은 이어졌다. 전반 26분에는 상대 역습을 완벽하게 차단했으며, 2분 뒤에는 깔끔한 태클로 볼만 가져오는 인상적인 수비 능력을 선보였다. 또 전반 31분에는 나가는 볼을 살려내면서 헤더를 시도했으나 아쉽게도 득점까지는 이어지지 않았다. 후반에도 영향력을 발휘했지만, 수비에서는 아쉬운 장면이 나왔다.후반 5분 실점 당시 세르미티를 순간적으로 놓치면서, 고개를 숙이기도 했다. 하지만, 이후 안정적인 경기력을 선보였고, 풀타임으로 경기장을 끝까지 누볐다. 양현준은 패스 성공률 77%, 기회 창출 2회, 수비적 행동 8회, 유효 슈팅 3회, 드리블 성공 3회, 볼 회복 6회, 태클 성공 4회, 볼 경합 성공 6회로 인상적인 움직임을 보여줬다.축구 전문 통계 매체 <풋몹>는 양현준에 팀 내 최고 평점인 8.4점을 부여, 활약을 인정했다.현지 매체인 <글래스고 월드> 역시 최고 평점인 7점을 주면서 "여전히 어색한 윙백 포지션에서 뛰었지만, 초반부터 폭발적인 슈팅으로 공격적인 재능을 유감없이 보여줬다. 수비에서도 더 나은 모습을 보였고, 메고마에게 끊임없이 위협을 가했으나 골문 앞에서는 체르미티와의 신체적인 대결에서 밀리는 모습을 보였다. 공격력은 그를 경기장에서 가장 위험한 선수로 만들었지만, 수비력은 그에 미치지 못하는 수준이었다"라고 평가했다.한편, 셀틱은 오는 11일(한국시간) 던디 유나이티드와 리그 22라운드를 치르게 된다.