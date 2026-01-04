'최연소 주장' 유서연, GS칼텍스 4위 탈환 선봉

한국배구연맹

GS칼텍스는 주장 유서연의 공수에 걸친 맹활약에 힘입어 하루 만에 4위 자리를 탈환했다.2016년 흥국생명에 입단하며 프로 생활을 시작한 유서연은 2017년 흥국생명이 영입한 김해란 리베로의 보상선수로 지명되면서 인삼공사로 이적했다. 하지만 인삼공사에서 보강이 시급한 포지션은 김해란이 이탈한 리베로 자리였고 인삼공사는 2017년 6월 도로공사의 오지영 리베로와 유서연을 맞바꾸는 트레이드를 단행했다. 유서연은 프로 지명 후 단 9개월의 짧은 시간에 3개의 팀을 옮겨 다닌 것이다.유서연은 도로공사에서 '조커'로 쏠쏠한 활약을 선보이며 배구팬들로부터 '에이유'라는 별명을 얻었지만 유서연이 도로공사에서 활약한 시즌은 세 시즌에 불과했다. 2020년 5월 도로공사와 GS칼텍스가 이고은과 한송희(포항시체육회)가 도로공사로 이적하고 유서연과 이원정(페퍼저축은행)이 GS칼텍스 유니폼을 입는 트레이드를 단행했기 때문이다. 하지만 GS칼텍스 이적은 유서연에게 더없이 좋은 기회가 됐다.이적 첫 시즌에서 백업 아웃사이드히터로 활약한 유서연은 이소영이 이적한 2021-2022 시즌부터 주전으로 활약했고 시즌이 끝난 후에는 3년 총액 7억 5000만 원에 첫 FA 계약을 체결했다. 유서연은 FA 계약 후에도 세 시즌 동안 99경기에 출전해 738득점을 기록하는 준수한 활약을 선보이며 GS칼텍스의 핵심 선수로 자리 잡았다. 2024년에는 V리그 7개 구단 '최연소 주장'이라는 타이틀도 달았다.지난 시즌이 끝나고 두 번째 FA자격을 얻은 유서연은 총액 4억 원에 GS칼텍스와 재계약했고 이번 시즌에도 좋은 활약을 이어가고 있다. 이번 시즌 GS칼텍스가 치른 19경기에 모두 출전한 유서연은 37.08%의 성공률로 198득점을 올렸고 리그 전체 3위에 해당하는 40.34%의 리시브 효율을 기록하고 있다. 유서연은 3일 현대건설전에서도 41.46%의 공격성공률과 52.63%의 리시브 효율로 17득점을 기록했다.유서연은 GS칼텍스 이적 첫 시즌에 백업선수로 챔프전 우승을 경험했지만 정작 주전선수로 도약한 후 지난 네 시즌 동안에는 우승은커녕 봄 배구 진출조차 하지 못했다. 따라서 유서연은 팀의 주장을 맡고 있는 데다가 시즌 중반까지 중위권 경쟁을 하고 있는 이번 시즌이야 말로 봄배구 진출에 대한 열망이 강할 수밖에 없다. 과연 리그 최연소 주장 유서연은 이번 시즌 주전으로 첫 봄 배구를 경험할 수 있을까.