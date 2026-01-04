'최연소 주장' 유서연, GS칼텍스 4위 탈환 선봉

GS칼텍스가 적지에서 현대건설의 9연승 도전을 저지하며 4위 자리를 탈환했다.
이영택 감독이 이끄는 GS칼텍스 KIXX는 3일 수원체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 4라운드 현대건설 힐스테이트와의 원정 경기에서 세트스코어 3-1(25-23, 21-25, 25-17, 25-15)로 승리했다. 지난 2일 페퍼저축은행 AI페퍼스를 제압한 IBK기업은행 알토스에게 4위 자리를 내줬던 GS칼텍스는 강호 현대건설을 상대로 승점 3점을 따내면서 하루 만에 4위 자리를 되찾았다(9승 10패).
GS칼텍스는 에이스 지젤 실바가 서브득점 3개, 블로킹 2개와 함께 45.71%의 공격 성공률로 37득점을 폭발하며 GS칼텍스의 공격을 이끌었고 레이나 토코쿠도 서브득점, 블로킹 1개씩 포함해 10득점을 올리며 힘을 보탰다. 그리고 V리그의 '최연소 캡틴' 유서연은 52.63%의 리시브 효율과 12개의 디그, 41.46%의 성공률로 17득점을 올리는 알토란 같은 활약을 선보이며 GS칼텍스의 승리를 견인했다.
많은 이적을 경험했던 '저니우먼' 선수들