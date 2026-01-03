'6연패' 삼성에 다시 찾아온 꼴찌 추락 위기

프로농구 서울 삼성 썬더스가 6연패의 악몽에 빠졌다. 삼성은 지난 2일 잠실실내체육관에서 열린 선두 창원 LG와의 새해 첫 홈경기에서 62-80으로 완패했다. LG는 삼성을 제물로 올시즌 10개 구단중 가장 먼저 20승(7패) 고지에 선착하며 선두를 굳게 지켰다.반면 삼성은 지난해 12월 13일 울산 현대모비스전(84-61)전 승리를 끝으로 더 이상 승리를 추가하지 못하고 있다. 지난해 12월 20일 서울SK전부터 이날 LG전까지 6연패는 올시즌 팀 최다 연패 기록이다. 이로서 9승 18패를 기록한 삼성은 현대모비스와 공동 8위를 기록했다. 최하위 대구 한국가스공사와는 겨우 1게임 차이에 불과하다.삼성은 지난 시즌까지 KBL 역대 최초로 4년 연속 최하위를 기록했다. 2016-17시즌 준우승 이후로는 8시즌 연속 봄농구 진출 실패와 5할 미만의 승률에 그치며 극심한 암흑기를 보내고 있다. 올시즌을 앞두고 삼성은 외곽농구에 적합한 앤드류 니콜슨과 이근희, 이관희 등을 영입했다. 여기에 이대성의 부상 복귀와 저스틴 구탕의 재계약 등으로 전력이 상승했다는 평가를 받으며 기대를 모았다.삼성은 올시즌 개막 이후 1-2라운드를 연이어 4승 5패로 마치며 선방했다. 지난 시즌까지 만년 꼴찌에서, PO진출을 바라볼수 있는 6-7위권으로 반등했다. 시즌 초반 NBA 골든스테이트 워리어스를 벤치마킹하여 적극적인 3점슛과 스페이싱 위주의 '양궁농구'로 경기력에서 확연히 달라진 모습을 보이며 반짝 돌풍을 일으키는 듯 했다.하지만 3라운드 들어 삼성은 1승(8패)을 추가하는데 그치며 추락했다. 12월에서 가드 자원인 최성모와 이대성이 경기중 연이어 장기 부상을 당하며 전열에서 이탈한 게 악몽의 시작이었다. 최성모는 왼발목 외측 인대파열로 2개월간 공백이 불가피하다. 이대성은 지난해에 이어 2년 연속 오른쪽 무릎 십자인대 파열로 아예 시즌아웃을 당했다. 이대성이 2024년 입단 이후 삼성 유니폼을 입고 출장한 것은 지금까지 겨우 12경기에 불과하다.삼성은 몇 년째 안정적인 볼핸들러의 부재로 경기 운영에 어려움을 겪고 있다. 베테랑 가드 한호빈이 나름 분전하고 있지만 상대팀의 엘리트 가드들과 풀타임을 매치업하기는 버겁다. 볼배급이 원활하지 않으니 주득점원인 니콜슨과 구탕의 위력도 반감된다. 특히 3라운드 들어 상대팀들이 슈터형 포워드인 니콜슨의 외곽슛을 틀어막고 안으로 몰아넣는 수비 대처법을 마련했고, 국내 선수들이 대신 해결을 해주지 못하면서 삼성의 득점력은 더욱 하락했다.더 큰 문제는 시즌 초반부터 좀처럼 개선되지 않는 빈약한 수비력이다. 삼성은 79.4점으로 팀 득점 2위에 올라있지만, 실점이 81.5점으로 전체 1위다. 시즌 초반 잠시 선전할 때도 불안한 수비력을 공격력으로 커버 하는 팀이었지만, 최근 공격력마저 하락하면서 수비의 문제점이 더 두드러지고 있다.지난해 12월 30일 수원KT전에서는 올시즌 KBL 한경기 최다실점인 111점(86-111)을 헌납하며 참패를 당하기도 했다. 6연패 기간동안 삼성의 평균실점은 무려 89점으로 치솟았다. 최근 좋지않은 분위기를 반영하듯 지난해 12월 28일전에서는 팀에 볼썽 사나운 '내분'까지 발생했다.경기 중 작전 타임에서 니콜슨과 이관희가 서로의 플레이에 불만을 품고 언쟁을 벌이는 장면이 중계 화면에 그대로 잡혔다. 격분한 이관희는 니콜슨에게 달려들면서 강하게 분노를 표출했고 주변에서 황급히 이를 말려야 했다. 팀의 주축인 베테랑과 외국인 선수가 한창 경기 중에, 그것도 바로 눈앞에 버젓이 코칭스태프와 팬들까지 있는데도 감정을 표출하는 모습은, 팀의 기강과 조직력이 완전히 무너진 삼성의 현실을 적나라하게 보여줬다.새해 첫 경기였던 LG전에서도 삼성의 경기력과 분위기는 전혀 회복되지 않은 모습이었다. 주포인 앤드류 니콜슨이 13분여를 출전하며 단 2점에 그쳤고 두 자릿수 득점을 기록한 선수가 이관희(12점), 케렘 칸터(24점 10리바운드) 두 명에 불과했다. 이날 삼성의 야투 성공률은 36.1%(18/39), 3점슛 성공률은 22.7%(5/22)에 그쳤다.전체적으로 선수들의 자신감이 저하되며 위축되고 조급해진 모습들이 두드러졌다. 4쿼터에는 김효범 감독이 판정에 항의하다 테크니컬 파울을 받기도 했다. 김효범 감독은 LG전 패배 이후 "새해 첫 홈경기였는데 무기력하게 져서 홈팬들에게 너무 죄송하다"며 또다시 고개를 숙였다.삼성은 수년째 최하위에 머물고 있지만 라인업에는 억대 연봉을 받는 선수들이 즐비하다. 김효범 감독이 지휘봉을 잡은지도 대행 시절을 포함하면 벌써 3년차다. 그러나 팀의 성적도 리빌딩도, 좀처럼 개선되지 못하고 제자리걸음만 거듭하고 있다. 5년연속 꼴찌 추락의 기로에 선 삼성은 오는 4일 원주 DB를 상대로 다시 연패 탈출에 도전한다.