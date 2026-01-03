박은서 주전세터 맹활약에 활짝 웃는 IBK

한국배구연맹

박은서 세터는 여오현 감독대행 체제에서 모든 경기에 주전으로 출전해 4위 도약을 견인했다.기업은행의 세터 박은서 역시 V리그의 동명이인 선수다. 2018년 흥국생명에 입단하며 프로 생활을 시작한 박은서는 3년 후 페퍼저축은행에 아웃사이드히터 박은서가 입단하면서 자신과 이름이 같은 선수가 등장했다. 하지만 입단할 때부터 페퍼저축은행의 유망주로 많은 주목을 받은 2003년생 박은서와 달리 2000년생 박은서는 프로 입단 후 6시즌 동안 V리그에서 단 32경기 밖에 출전하지 못했다.그렇게 흥국생명의 3~4번째 세터로 벤치를 달구는 시간이 길어지던 박은서는 2023-2024 시즌이 끝나고 흥국생명이 이고은 세터를 영입하면서 팀에서 방출됐다. 제대로 된 기회도 얻지 못하고 방출의 아픔을 겪은 박은서는 함께 방출된 김나희, 박현주와 실업배구 수원시청에 입단해 선수 생활을 이어가다가 작년 6월 김호철 전 감독의 부름을 받아 기업은행에 입단하며 1년 만에 프로 무대에 복귀했다.기업은행에 합류한 박은서는 지난해 9월 컵대회 도로공사와의 결승전에서 교체 투입돼 안정된 토스로 기업은행의 우승에 힘을 보태며 주목 받았지만 정작 V리그 개막 후에는 김하경과 최연진에 밀려 많은 경기에 출전하지 못했다. 하지만 기업은행은 지난해 11월 7일 흥국생명전에서 김하경 세터가 발목 부상을 당했다. 유망주 최연진마저 경험 부족을 드러내며 7연패에 빠졌고 같은해 11월 22일 김호철 감독이 중도 사임했다.하지만 박은서는 여오현 감독대행 부임 후 일생일대의 기회를 잡으며 기업은행의 새로운 주전세터로 활약하고 있다. 기업은행은 여오현 감독대행 부임 후 10경기에서 7승3패를 기록하며 최하위였던 순위를 4위로 끌어 올렸다. 박은서는 여오현 대행 체제의 모든 경기에서 주전세터로 출전했다. 박은서는 2일 페퍼저축은행전에서도 78.67%의 세트 점유율을 책임지며 세트당 12.25개의 세트성공을 기록했다.사실 박은서는 김하경과 최연진 등 기존 세터들의 부상과 부진 등을 대비해 영입한 '복권'에 가까운 카드였다. 실제로 이번 시즌 박은서의 연봉(5000만 원)은 이번 시즌 주전세터로 낙점 됐던 김하경(1억5710만 원)의 3분의1에도 미치지 못한다. 하지만 박은서는 이번 시즌 김하경을 제치고 주전세터로 활약하며 기업은행의 상승세를 주도하고 있다.