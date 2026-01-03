박은서 주전세터 맹활약에 활짝 웃는 IBK

기업은행이 적지에서 페퍼저축은행을 꺾고 단독 4위로 올라섰다.
여오현 감독대행이 이끄는 IBK기업은행 알토스는 지난 2일 광주 페퍼스타디움에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 4라운드 페퍼저축은행 AI페퍼스와의 원정 경기에서 세트스코어 3-1(25-16,24-26,25-17,25-20)로 승리했다. 지난해 12월28일 3라운드 마지막 경기에 이어 4라운드 첫 경기에서도 승점 3점을 챙기며 4위로 올라선 기업은행은 3위 흥국생명 핑크스파이더스와의 승점 차이를 3점으로 줄였다(8승11패).
기업은행은 주공격수 빅토리아 댄착이 서브득점 1개와 블로킹 3개를 포함해 51.22%의 성공률로 25득점을 기록했고 미들블로커 콤비 최정민과 이주아가 블로킹 8개를 합작하며 각각 14득점과 12득점을 올렸다. 그리고 실업배구 수원시청에서 활약하다가 지난해 6월 기업은행에 입단했던 박은서 세터는 여오현 대행 체제에서 데뷔 후 처음으로 주전 세터로 활약하면서 짧지 않았던 백업의 설움을 풀고 있다.
