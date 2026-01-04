어른들을 위한 동화, '난쟁이들'이 주인공이기에 가능한 해피엔딩

사이트 전체보기
[안지훈의 뮤지컬 읽기] 발칙한 동화 나라 이야기, 뮤지컬 <난쟁이들>

안지훈(jh510)
26.01.04 13:33최종업데이트26.01.04 13:33
뮤지컬 <난쟁이들> 공연 사진
뮤지컬 <난쟁이들> 공연 사진

최근 대학로 최고의 화제작을 꼽으라면 단연 뮤지컬 <난쟁이들>이다. 2015년 초연부터 차곡차곡 쌓아온 작품성을 기반으로 지난 2023년 공연 당시 쇼츠와 릴스를 통해 SNS에서 화제가 되며 관객들을 결집시켰다. 그 인기에 힘입어 2025년 연말 다시 돌아온 <난쟁이들>은 매 회차 매진되는 진기록을 세우며 새해에도 대학로를 뜨겁게 달구고 있다.

인어공주, 백설공주, 신데렐라 등 어린 시절 읽었던 동화의 주인공들이 무대에 오른다. 하지만 이들보다 더 중요한 주인공이 있으니 바로 '난쟁이들'이다. 동화 나라 속 난쟁이 마을에 사는 두 난쟁이 '찰리'와 '빅'이 공주를 만나기 위해 무도회장으로 향한다는 독특한 설정을 내세웠다. 난쟁이의 시점에서 전개되는 이 뮤지컬은 익숙하면서도 낯선 설렘을 준다.

<난쟁이들>에는 찰리와 빅, 그리고 공주들에 더해 이웃나라 왕자 세 명이 추가로 등장한다. '왕자 2'를 연기하는 배우가 신데렐라를 함께 연기하고, '왕자1'을 연기하는 배우가 마법사를, '왕자3'을 연기하는 배우가 마녀를 함께 연기한다.

뮤지컬 <난쟁이들> 공연 사진
뮤지컬 <난쟁이들> 공연 사진

익숙하면서 낯선 동화 나라 이야기

동화 나라는 아름답고, 난쟁이 마을에도 웃음이 가득하다. 하지만 찰리는 난쟁이 마을에 만족하지 않는다. 난쟁이들은 매일같이 광산에서 보석을 캐지만, 그 이상의 삶을 살 수 있다는 희망을 품진 못한다. 찰리가 생각하기에 난쟁이 마을은 자신의 꿈을 실현하기 어려운 곳이다. 또 다른 난쟁이인 빅은 한때 백설공주와 함께 지내던 난쟁이였으나, 이제는 너무 늙고 지쳐버렸다. 냄새가 난다는 이유로 다른 난쟁이들로부터 핀잔을 듣기 일쑤다.

그러던 중 무도회가 열린다는 소식이 들려온다. 동화 나라의 오랜 전통에 따르면 무도회에서 진실한 키스를 하는 커플이 새로운 동화의 주인공이 된다. 찰리와 빅은 그다지 멋지지 않은 지금의 삶에서 탈출하고자 무도회장으로 떠나기로 한다.

두 난쟁이는 공주를 만나 왕자가 되는 해피엔딩을 꿈꾼다. 구체적인 모습만 다를 뿐 전형적인 동화의 문법이다. 기존 동화들은 위기에 빠진 여성이 멋진 왕자를 만나 구원을 받고 행복하게 살아가는 해피엔딩의 구조를 취한다. 기존 동화들에 두 난쟁이의 상황을 대입하자면 난쟁이는 위기에 빠진 여성 또는 공주이고, 난쟁이와 진실한 키스를 나눌 공주는 왕자다.

기존 동화의 서사는 비주류인 한 인물이 객관적 조건이 월등히 뛰어난 주류의 인물로부터 선택을 받는 이야기라고 할 수 있다. <난쟁이들>의 두 난쟁이는 동화 나라에 팽배한 이 서사를 굳게 믿고 자신에게 다가올 해피엔딩을 기대한다. 마녀를 찾아가 거래를 하는 동화적인 노력도 하고, 보석을 이용해 편법을 쓰는 현실적이면서 '웃픈' 노력도 한다.

뮤지컬 <난쟁이들> 공연 사진
뮤지컬 <난쟁이들> 공연 사진

난쟁이들이 주인공이기에 가능한 해피엔딩

하지만 이 세계관대로라면 주류의 선택을 받지 못한 다른 난쟁이들은 여전히 비주류에 머무르게 되고, 결코 주인공이 될 수 없다. 그래서 <난쟁이들>은 정통적인 동화 문법을 거부한다. 뮤지컬 속 인물들은 결정적인 순간에 다른 길을 선택한다. 그럼에도 새로운 해피엔딩을 모색하는데, 이는 뮤지컬이 '난쟁이들'이 주인공인 세계관이기에 가능하다.

뮤지컬은 제목에서부터 난쟁이들이 주인공임을 선언하고, 중간에 대사를 통해서도 다시 이 사실을 일깨운다. 왕자나 공주가 주인공인 이야기에서는 왕자나 공주가 되어야만 해피엔딩이다. 하지만 난쟁이들이 주인공인 이야기에서는 왕자가 공주가 되지 않아도 해피엔딩이 가능하다. 기존의 동화에서 비주류로 취급되었던 모습들이 더 이상 비주류가 아니게 된다.

<난쟁이들>의 매력은 바로 여기에 있다. 왕자나 공주만을 조명하는 기존의 동화들은 아름답지만 냉혹하다. 반면 난쟁이들을 주인공으로 내세운 새로운 동화는 다양한 모습의 해피엔딩을 구현할 수 있다. 실제로 이 뮤지컬의 결말에 이르러서 연결되는 세 커플이 각기 다른 모습을 취한다. 그리고 세 커플 모두 해피엔딩이다.

그래서 <난쟁이들>은 어린 시절 동화를 읽은 기억을 간직하고 있으면서도 기존의 세계관을 과감히 비틀 수 있는 어른들을 위한 뮤지컬이다. 어른을 위한 발칙한 유머와 'B급 코미디'는 2시간의 러닝타임 동안 극장을 웃음으로 채운다. <난쟁이들>이 스스로를 '어른이 뮤지컬'이라고 부르는 이유다.

한편 <난쟁이들>은 10주년을 기념하는 전시도 함께 진행하고 있다. 공연장인 서울 종로구 플러스씨어터와 붙어있는 '대학로 담소'를 전시 공간으로 꾸며두었다. 10년 간의 공연 사진과 더불어 무도회 포토존, 고민을 나누는 마녀 우체통 등이 마련되어 있다. 전시는 1월 11일까지, 공연은 3월 1일까지 진행된다.

뮤지컬 <난쟁이들> 10주년 기념 전시 현장
뮤지컬 <난쟁이들> 10주년 기념 전시 현장
공연 뮤지컬 난쟁이들 플러스씨어터

