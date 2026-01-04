'메이드 인 코리아' 조여정+박용우의 호연... 제대로 그려낸 군사정권 시대의 그림자

디즈니플러스

디즈니플러스 '메이드 인 코리아'유흥가의 고급 접대부. 권력자들과의 친분, 아버지가 누군지 베일에 싸인 아이를 낳은 인물. 누가 보더라도 배금지는 유신 정권의 탄생 직전 의문의 죽음을 당한 고 정인숙(1945~1970) 피살 사건을 떠올릴 수밖에 없었다. 이른바 높은 사람들 눈에 가시 같은 존재임에도 불구하고 그들을 쥐락펴락하면서 은밀한 정보를 손에 넣고 있는 배금지는 마차 '양날의 칼'이기도 했다.그녀를 통해 일본 야쿠자 조직의 2인자 다케다 유지(원지안 분)와의 만남을 갖게 된 백기태(현빈 분)는 이제 본격적인 마약 제조 및 수출 작업에 돌입한다. 멀쩡히 은행 일 하던 여동생까지 끌어 들인 기태는 나름의 명분도 마련했다. 일본에 수출해서 외화를 버는 일이야말로 애국이라는 일종의 궤변이 그것이었다.이 과정에서 '금지의 시대'라는 3회의 부제는 여러 의미를 담고 있다. 뭐든 권력이 못하게끔 가로 막는 '금지'의 뜻을 담으면서 동시에 대통령 혹은 그에 못잖은 실세라는 중의적인 표현으로 활용되는 것이다. 또 다른 정권 실세 대통령 경호실장 천석중(정성일 분)과의 만남을 가지면서 더 큰 자리로의 도약을 꿈꾼 기태는 결국 금지를 향해 권총을 들이 밀었다. 그리고 울려퍼진 3발의 총성, 과연 금지의 운명은 어떻게 되었을까?