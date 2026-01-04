'메이드 인 코리아' 조여정+박용우의 호연... 제대로 그려낸 군사정권 시대의 그림자

▲
디즈니플러스 '메이드 인 코리아'디즈니플러스
<메이드 인 코리아>의 네 번째 장에 접어 들면서 백기태, 그리고 검사 장건영(정우성 분)의 숨겨진 가족사가 하나 둘씩 구체적으로 소개되기 시작했다. 강제 징용 당시 일제의 마약 강제 투입으로 중독자가 된 건영의 아버지는 끔찍한 일을 저질렀고 그 결과 20년 넘게 정신병원에 입원한 신세가 되었다. 왜 건영이 마약쟁이들을 잡아들이는 데 혈안이 되었는지를 구독자들이 이해할 수 있는 대목이 이번 회차에 마련되었다.
반면 기태가 왜 그토록 돈, 그리고 권력에 집요한 욕심을 드러내는지도 어느 정도 파악이 가능해졌다. 한일 양쪽 모두로부터 환영받지 못했던 재일교포 출신이라는 그의 과거는 결국 수단과 방법을 가리지 않고 돈을 끌어 모아 권력을 쥐겠다는 삐뚤어진 야망의 기본 뿌리가 된 것이다.
한편 기태의 은밀한 사업을 직속 상관인 황국평 국장이 모를 리 만무했다. 또 다른 인물 표학수 과장(노재원 분)을 통해 수입 상납을 다짐했던 기태를 제거하려고 했지만 치밀한 두뇌를 지닌 기태는 이미 모든 수를 꿰뚫고 있었다. 물론 앉아서 그냥 당하고만 있을 리 없었던 기태는 결국 자신만의 방법으로 반격을 가한다.
조여정+박용우의 인상 깊은 열연