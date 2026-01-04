한화 '슈퍼 루키' 정우주, 2026년은 증명의 해

▲
한화의 슈퍼 루키 정우주, 그의 데뷔 시즌은 기대 이상이었다한화이글스
2025년 한화에는 엄청난 돌풍을 불었다. 144경기를 소화해 83승 4무 57패 승률 0.593의 성적을 거두며 정규리그 2위를 기록했다. 비록 한국시리즈에서 LG에게 1승 4패로 준우승에 그쳤지만, 한화의 다음 시즌을 기대할 수 있었다.
마운드의 힘이 상당히 컸다. 2025시즌 한화의 투수 WAR은 스탯티즈 기준으로 전체 1위(31.32)다. 이외에도 평균자책점 3.55, 출루 허용률 1.27로 전체 1위를 기록했다.
이 중 한화 마운드에서 눈여겨볼 투수가 '슈퍼 루키' 정우주다. 정우주는 2025년 1라운드 전체 2번으로 한화 유니폼을 입은 우완 투수다. 최상위라운드에서 한화가 뽑았으니, 기대치가 상당히 큰 투수였다.
그의 활약은 시범경기에서부터 드러났다. 3경기 모두 구원으로 나와 1홀드 평균자책점 0을 기록하며 한화 마운드에 힘을 보탤 것으로 보였다.
1군 무대의 벽은 높았다. 3월 3경기에서 승패 없이 평균자책점 13.50으로 쓴맛을 보았다. 하지만 4월 들어 정우주가 달라졌다. 4월에는 10경기 2홀드 평균자책점 3.72를 기록하더니, 5월에는 11경기 2승 1홀드 평균자책점 2.79로 안정감을 보여줬다.
하지만 6월 5경기 나와 승패 없이 9.00의 성적을 거뒀다. 3이닝 동안 4실점(3자책)을 기록했다. 이외에도 출루 허용률(3.00)과 피안타율(0.333), 피OPS(0.876) 등 세부 지표도 다소 높게 나왔다. 이에 김경문 감독은 정우주를 2군으로 보내 재정비의 시간을 줬다.
그 시간은 정우주에게 득이 되었다. 후반기 22경기에서 1승 평균자책점 1.23으로 안정적인 성적을 거뒀다. 그 기간 동안 출루 허용률(0.95)부터 피안타율(0.181), 피OPS(0.536) 등 세부 지표도 안정적으로 나왔다.