한화 '슈퍼 루키' 정우주, 2026년은 증명의 해

성인 국가대표 무대까지 밟은 정우주, 2025년에 잊지 못할 한 해를 보냈다후반기 활약을 바탕으로 정우주는 데뷔 시즌부터 포스트시즌 무대를 밟는 쾌거를 거뒀다. 특히 삼성과의 플레이오프에서는 2경기 나와 승패 없이 평균자책점 0을 기록했다. 플레이오프 MVP였던 문동주가 워낙 괴물 같은 활약을 보였을 뿐, 정우주도 4이닝 3피안타 2사사구 6탈삼진 무실점을 기록하며 삼성 타선을 봉쇄시켰다.포스트시즌에서의 활약은 정우주를 성인 국가대표 무대로 인도했다. 국가대표에서의 활약도 기대 이상이었다. 체코와의 2차전에서는 구원으로 나와 1.1이닝을 무실점으로 막아 경기 MVP로 선정되더니, 일본과의 2차전에서는 선발로 나와 3이닝을 무실점으로 막아냈다. 정우주의 활약을 보고 류지현 국가대표팀 감독은 "(WBC 승선) 가능성을 봤다"라며 높이 평가했다.현실적으로 2026시즌 한화의 선발 투수 자리는 외국인 2명(윌켈 에르난데스, 오웬 화이트)과 아시아쿼터(왕옌청), 류현진, 문동주로 꾸릴 가능성이 높다. 설령 불펜으로 시작하더라도 선발 자리에 구멍이 나면 정우주가 1순위로 그 자리를 채울 가능성이 높다.물론 정우주에게 2026시즌은 국제 무대 승선 기회라는 것도 있겠지만, 한화에서의 입지를 굳건히 지켜야 하는 상황이 되었다. 지난 시즌에 보인 활약이 운이 아니라 진짜 본인 실력임을 입증해야 하는 상황이다.이제 정우주는 1군 무대 2번째 시즌을 맞이한다. 흔히 말하는 소포모어 징크스를 겪을 수도 있다. 정우주도 예외는 아닐 것이다. 하지만 이를 극복해야 한화를 넘어 대한민국을 대표하는 투수로 성장할 수 있다. 정우주가 2026시즌에는 어떤 모습을 선보일지, 한화 팬들을 포함한 모든 이들이 기대하고 있다.