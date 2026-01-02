'뮤직비디오 시대' 연 MTV, 스트리밍에 밀려 역사 속으로...

대중음악의 역사를 정리할 때마다 절대 빠지지 않는 순간이 있다. 1981년 방송국 MTV의 개국이 바로 그것이다. 하루 종일 뮤직비디오만 틀어주는 채널이 등장한 것이다. 화려한 퍼포먼스와 비주얼을 내세운 마이클 잭슨과 마돈나는 이 시대에 힘입어 역사상 최고의 슈퍼스타가 되었다. 뉴키즈 온 더 블럭, TLC 등 또래들의 마음을 직격한 아이돌 그룹들 역시 MTV 시대의 수혜자다. MTV는 음악을 듣는 시대에서 보는 시대로 전환다.
동구권이 붕괴될 때, 동구권의 청년들이 서방 세계의 대중문화를 선망하게 한 공신 역시 MTV였다. 뮤직비디오만 하루 종일 틀어주는 채널이었던 MTV는 이후 보다 다양한 컨텐츠를 만들어 나갔다. MTV 비디오 뮤직 어워드는 미국을 대표하는 시상식 중 하나가 되었다. 화려한 비주얼 대신 섬세한 사운드에 집중한 프로그램 MTV 언플러그드는 너바나, 맥스웰 등 많은 뮤지션들의 커리어에 남을 순간을 만들었다.
그러나 영원한 것은 없다. MTV의 시대가 막을 내린다. 지난 12월 31일, MTV는 영국과 호주, 폴란드, 독일, 브라질 등의 국가에서 송출되던 24시간 음악 채널들을 모두 종료했다. 영국 MTV가 선곡한 마지막 노래는 밴드 버글스의 'Video Killed The Radio Star'였다. 이 곡은 MTV 개국 당시 처음 선곡된 곡이기도 했다. MTV가 대중음악의 판도를 바꾸고 있음을 묘사한 곡이 44년 만에 MTV의 퇴장을 알리는 곡으로 변용된 것. 한편 MTV 90s는 스파이스 걸스의 'Goodbye'를 선곡하며 이별을 전했다.
"스포티파이, 유튜브가 비디오 스타를 죽였다"