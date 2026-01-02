'뮤직비디오 시대' 연 MTV, 스트리밍에 밀려 역사 속으로...

▲MTV 공식 로고 MTV

그러나 2026년을 맞는 현재, 계속 뮤직비디오를 틀어주는 MTV는 예전처럼 유효하지 않다. 당장 유튜브와 스트리밍 플랫폼을 통해 어느 시대의 음악과 뮤직비디오든 꺼내볼 수 있게 된 상황이기에, MTV의 입지가 애매해졌다. 누구도 아티스트의 신곡을 듣기 위해 텔레비전 앞에 앉아서 MTV에 채널을 고정하지 않는다. 콜로라도대학교 재러드 브라우시 교수는 이를 두고 버글스의 노래를 인용해 "스트리밍이 비디오 스타를 죽인 것"이라 평했다.



MTV의 모회사 파라마운트 글로벌이 최근 긴축 재정 기조에 있는 것과도 무관하지 않다. 파라마운트 글로벌은 최근 스카이댄스 미디어와의 합병을 추진하면서, MTV 유럽 뮤직 어워드(EMA), MTV 라틴 아메리카의 MIAW 어워드 등의 시상식을 전면 중단했다.



MTV가 완전히 사라지는 것은 아니다. 음악 프로그램 대신 예능 프로그램 등을 주로 편성한 MTV 메인 채널은 유지될 예정이며, MTV 산하 일부 음악 채널 역시 명맥을 유지할 예정이다. 물론 40여 년 간 음악 팬들에게 익숙하게 여겨졌던 MTV의 형태는 막을 내린 것이라 볼 수 있다. 여러 국가에서의 채널이 문을 닫는만큼, 본토에서의 채널 폐국도 멀지 않았다는 추측도 적지 않다.



80~90년대 MTV는 팝 음악 뿐 아니라 록, 힙합 등 당대의 다양한 장르들이 대중에게 다가가는 데에 결정적인 기여를 했다. MTV 시대에 강조된 시각적 예술과 퍼포먼스의 미학은 훗날 케이팝과 틱톡의 시대에도 결정적인 영향을 미쳤다. MTV의 시대는 막을 내리지만, MTV가 만든 시대는 이어지고 있는 셈이다.



추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기