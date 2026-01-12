'팬레터'의 발신인을 사랑하게 된 천재 소설가, 가슴 아픈 사랑에 숨은 비밀

라이브(주)

뮤지컬 <팬레터> 공연 사진동경에서 유학 중인 세훈은 우리말로 글을 쓰고자 하지만, 일제강점기라는 시대 배경과 일본 동경이라는 공간적 배경은 세훈의 꿈을 가로막는다. 꿈을 쉽게 포기할 수 없었던 세훈은 '히카루'라는 필명으로 글을 쓴다. 동시에 자신이 동경하는 작가 해진에게 존경심을 담아 편지를 쓰고, 이때도 히카루를 발신인으로 적는다.히카루의 편지는 해진에게 남다르게 다가온다. 누구나 하고 싶은 말은 많지만, 여러 이유로 그 말을 모두 하지는 못한다. 해진 역시도 마찬가지다. 하지만 히카루(의 이름을 빌린 세훈)는 해진의 글에 담긴 진심을 알아본다. 해진은 자신의 진심을 알아봐준 히카루에게 감동하고, 나아가 사랑의 마음을 품게 된다.한편 뮤지컬의 중심에는 '칠인회'라는 문인들의 모임이 있다. 칠인회는 실제 존재했던 구인회에서 영감을 얻어 각색된 형태로 뮤지컬에 등장한다. 우리 땅으로 넘어온 세훈은 칠인회의 작가들을 보조하고, 작가들은 천재 소설가 해진을 칠인회의 멤버로 영입한다. 그렇게 작가 지망생 세훈과 세훈이 그토록 동경해온 해진이 만난다.해진은 히카루를 향한 사랑을 드러내고, 세훈은 자신이 거짓말을 하는 것 같아 불편해한다. 히카루를 실존하는 여성이라고 믿으며 뮤즈처럼 여기는 해진 앞에서 세훈은 차마 진실을 고백하지 못한다. 이제 히카루의 역할은 변화한다. 글을 쓰기 위해 만든 필명에 불과했던 히카루는 해진의 기대에 의해 구성되는 입체적인 인물로 변한다.처음에는 세훈에 의해 만들어진 존재였지만, 세훈에게 영향력을 행사하는 존재로 변하고, 나아가 세훈이 통제할 수 없는 존재가 되어버린다. 이는 사회적 기대에 따라 개인의 자아가 구성되고, 연기를 지속하며 사회적 자아가 강화되는 모습으로 읽힌다. 히카루를 통해 해진의 기대를 충족시키면 해진으로부터 인정을 받고, 히카루가 실존하는 것처럼 연기를 이어가며 사랑을 받는 상호작용의 순환이 벌어진다.