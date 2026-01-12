'팬레터'의 발신인을 사랑하게 된 천재 소설가, 가슴 아픈 사랑에 숨은 비밀

2016년 동국대학교 이해랑예술극장에서 시작된 뮤지컬 <팬레터>가 10년이 흘러 예술의전당 CJ토월극장에서 관객과 만나고 있다. 김유정, 이상, 김기림 등 우리 문단을 대표하는 작가들이 결성한 '구인회'에서 모티브를 얻어 만들어진 <팬레터>는 일제강점기에 우리말 순수 문학을 향한 젊은 작가들의 열정과 사랑, 차마 밝힐 수 없었던 비밀을 높은 밀도로 풀어냈다.
한재은 작가와 박현숙 작곡가, 김태형 연출가, 신선호 안무가 등 걸출한 창작진이 힘을 모은 <팬레터>는 그동안 한국 창작 뮤지컬의 저력을 입증해왔다. 탄탄한 팬층을 확보하며 국내 관객을 사로잡은 것은 물론, 일제강점기 우리 문인들의 이야기임에도 불구하고 해외 진출에 성공했다. 대만 초청 공연에 이어 중국과 일본에는 라이선스를 수출했고, 2024년에는 영국에서 쇼케이스를 진행하기도 했다.
10주년을 기념하기 위해 오랫동안 <팬레터>에 참여했던 '경력직' 배우들과 새로운 배우 간의 조화를 이룰 수 있도록 출연진을 구성했다. 뮤지컬의 주요 배역인 요절한 천재 소설가 '김해진'(에녹·김종구·김경수·이규형), 해진을 동경하는 작가 지망생 '정세훈'(문성일·윤소호·김리현·원태민), 해진에게 팬레터를 보낸 의문의 여성 '히카루'(소정화·김히어라·강혜인·김이후) 역에 각각 4명씩을 캐스팅하는 '쿼드러플 캐스팅'을 선보였다.